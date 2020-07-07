Крымскому бизнесу выдали льготные кредиты на 1,7 миллиарда рублей

Юридическим лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства для возобновления деятельности бизнеса под 2% годовых выдано кредитов на общую сумму 1,7 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на портале правительства РК.

— По состоянию на 6 июля субъектам малого и среднего предпринимательства и юридическим лицам выдано уже 605 кредитов на поддержку занятости по ставке 2% годовых на общую сумму порядка 1,7 млрд рублей. Кредит можно использовать как непосредственно на выплату зарплат, так и на рефинансирование или погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита, — сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов РК Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что всего поступила 1 690 заявка на получение кредита для возобновления бизнеса под 2% годовых, из них одобрено — 1 224 обращений.

Справка: Предприятия из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО могут получить кредит по формуле: количество сотрудников Х МРОТ (12 130 рублей) Х 6 месяцев. Конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. Проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.