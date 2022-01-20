«КРЫМТЭЦ» приостановила генерацию электроэнергии на двух ТЭЦ

Компания «КРЫМТЭЦ» приостановила с начала года генерацию электрической энергии на Симферопольской ТЭЦ полностью и на 50% — на Камыш-Бурунской ТЭЦ. Такое решение принято в связи с тем, что после прекращения действия режима вынужденной генерации её производство на данных двух ТЭЦ стало убыточным, передает пресс-служба компании.

В настоящее время обе турбины Симферопольской ТЭЦ и одна – Камыш-Бурунской ТЭЦ находятся в холодном резерве. Одна из действующих турбин на Камыш-Бурунской ТЭЦ остановлена, поскольку полное прекращение электрогенерации оставило бы без тепла около 40% керчан.

«Мы несем серьезные убытки, но без тепла людей оставить не можем. По причине полного бездействия прежних руководителей города на протяжении последних 5 лет, у города нет никаких альтернативных источников теплоснабжения», — пояснил генеральный директор АО «КРЫМТЭЦ» Тарас Целый.