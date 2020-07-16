«Крымтроллейбус» прошел первый этап нацпроекта «Производительность труда»

В Крыму подвели итоги этапа «Активная фаза» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Встреча проходила на территории ГУП РК «Крымтроллейбус», сообщает пресс-служба Минтранса РК.

В Крыму подвели итоги этапа «Активная фаза» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории ГУП РК «Крымтроллейбус».

Ключевой целью реализации проекта в России является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год в 2024 году.

В ходе мероприятия была представлена презентация проектной группы «О завершении активной фазы реализации проекта», а также экскурсия по троллейбусному парку Симферополя и посещение выбранного потока образца для оптимизации процесса, которым была выбран подготовка троллейбуса к выпуску на линию (ежедневный осмотр).

Значимость данного потока очень высока и целью реализации проекта является обеспечение полного выпуска на линию троллейбусов предприятия в качественном санитарном и техническом состоянии. Предприятие планирует повысить производительность и снизить время протекания процесса.

На данный момент предприятие ГУП РК «Крымтроллейбус» прошло первый этап «Активная фаза» реализации проекта, включающий выбор потока для оптимизации, обучение и стажировку для сотрудников, определение целей и планирования.

В реализации программы задействовано 10 человек проектной группы, состоящей из инициативных сотрудников предприятия с общей численностью сотрудников более чем 1500 человек.