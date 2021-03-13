Крыму и Севастополю могут разрешить определять срок микрозаймов для предпринимателей

Крыму и Севастополю могут дать право определять срок микрозаймов для предпринимателей. Об этом речь шла на встрече министра экономического развития России Максима Решетникова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева с предпринимателями города.

Предприниматель Евгений Сокол озвучил пожелание продлить сроки микрозайма через МФО до 5 лет, сейчас это 3 года по основным кредитным продуктам и 2 года для антикризисных микрозаймов (в случае введения в регионе режима ЧП или ПГ). Министр предложил передать полномочия в качестве эксперимента Крыму и Севастополю.Фонд микрофинансирования с 2014 года в Севастополе предоставил 515 микрозаймов на сумму более 1 млрд рублей.