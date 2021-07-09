Крыму не нужны опреснители на сегодняшний день — Шеремет

Крым больше не нуждается в опреснительных установках, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на депутата Госдумы РФ по РК Михаила Шеремета.

Уровень воды в двух крымских реках превысил исторический максимум Он подчеркнул, что благодаря сильным ливням водохранилища Крыма наполнились и теперь проблема вододефицита «минимум на ближайший год снята».

«Рассматривать проекты по строительству опреснителей, которые не всегда эффективны, можно будет только в случае возникновения безвыходной ситуации, но будем надеяться, что период засухи для Крыма уже позади», — отметил он.