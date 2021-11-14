Крупное ДТП произошло под Севастополем

Крупное ДТП произошло сегодня, 13 ноября на трассе Севастополь – Ялта. В результате столкновения микроавтобуса «Мерседес» и автомобиля «Волга» пассажиры обоих транспортных средств получили травмы. Водитель автомобиля 1988 г.р. получил по предварительным данным тяжкие телесные повреждения, еще 11 человек — пассажиры микроавтобуса и автомобиля «Волга» — получили телесные повреждения небольшой и средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Балаклавского района Юрий Лабец.

По факту ДТП Прокуратура Севастополя проводит проверку.