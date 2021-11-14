Крупное ДТП произошло под Севастополем

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Крупное ДТП произошло сегодня, 13 ноября на трассе Севастополь – Ялта. В результате столкновения микроавтобуса «Мерседес» и автомобиля «Волга» пассажиры обоих транспортных средств получили травмы. Водитель автомобиля 1988 г.р. получил по предварительным данным тяжкие телесные повреждения, еще 11 человек — пассажиры микроавтобуса и автомобиля «Волга» — получили телесные повреждения небольшой и средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Крупное ДТП произошло под Севастополем

Крупное ДТП произошло под Севастополем

На место происшествия выехал заместитель прокурора Балаклавского района Юрий Лабец.

Крупное ДТП произошло под Севастополем

По факту ДТП Прокуратура Севастополя проводит проверку.

Крупное ДТП произошло под Севастополем

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