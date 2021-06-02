Крыса против голубей: севастополец заснял состояние района пляжа «Омега»

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В районе пляжа «Омега» в Севастополе засняли, как крыса отнимает кусок хлеба у голубей. Об этом пишет новостной портал ForPost с пометкой, что видео опубликовал анонимный пользователь в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как крыса выныривает из камней, подбегает к голубям в надежде отвоевать кусок хлеба.

Из комментариев можно сделать вывод, что горожан не слишком удивило или смутило присутствие грызуна на берегу — они отметили, что крысы на пляже бегали и раньше, да и голуби ничем не лучше длиннохвостых зверьков. «Они и не в сезон там были всегда, и на <набережной Андрея> Первозванного тоже носятся», — отметила Наталья Челмакина.Представитель оператора пляжа «Омега» Расул Мусаев пояснил: крысу очевидцы засняли в самом начале бухты, в тупиковой зоне — это территория города, и оператор за неё не отвечает. «Это городская земля, она не обслуживается. Её при капитальном ремонте планируют максимально переделывать, чтобы не было таких всех моментов», — прокомментировал ситуацию Мусаев. Представитель оператора подчеркнул: на подведомственной им территории, которая начинается сразу за лодочной станцией, крысы ни разу не были замечены. «Если честно, я никогда на Омеге не видел, чтобы были крысы. На дикой Омеге крысы часто бегают, потому что там люди жарят шашлыки, приезжают с едой, продуктами. У нас всё в киосках, закрыто, поэтому такого не распространено», — пояснил он. Также, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора оператор ООО «Де-Видео Крым» заключил договор с подрядной организацией на дератизацию и дезинсекцию территории пляжа летом. Предполагается, что проводиться эта работа будет два раза в месяц, начнется она уже в ближайшие дни. Расул Мусаев заверил, что все манипуляции будут проводить вечером, и это будет максимально безопасно для людей.