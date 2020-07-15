Крыши домов по улице Ефремова в Севастополе готовят к капремонту

Крыши домов по улице Ефремова утеплят и обновят. Управляющая компания очищает чердаки перед масштабным ремонтом. В среду этапы предстоящих работ оценили представители Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя.

В первую очередь отремонтируют дома № 8, 12 и 16 по улице Ефремова. Здания, построенные в 1960-х годах, расположены рядом со сквером Севастопольских курсантов – здесь тоже ведутся работы, реконструкция завершена почти наполовину. Начать обновление кровель именно с этих домов решили, чтобы завершить работы одновременно.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, временно исполняющий обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «На сегодняшний день подготовлена проектная документация в полном объёме, готовится процедура проведения торгов. Перед процедурой проведения торгов, соответственно, у нас осуществляется плановый выход совместно с управляющей организацией для определения подготовительных работ на адресе перед передачей объекта в работу».

Дома по улице Ефремова обслуживает управляющая компания «Стрелецкая бухта».

ЕЛЕНА ГРЕЧИШКИНА, главный инженер управляющей компании «Стрелецкая бухта»: «Мы производим очистку чердаков, то есть технических помещений. Сейчас мы будем работать с телекоммуникационными системами, чтобы навели порядок на своих проводах».

К севастопольским чердакам ведут линии связи – телефонные, телевизионные провода и интернет-кабели. Чтобы рабочие случайно не повредили сети при ремонте, управляющая компания предупредит компании, предоставляющие услуги жильцам.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, временно исполняющий обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «Также привести в соответствие слаботочные сети, которые проходят по чердаку. На сегодняшний день есть сети с обрывами, непонятные провода. Для того, чтобы подрядчик, который выйдет сюда ремонтировать кровлю, не имел с этим никаких трудностей, и ему не приходилось совместно с Фондом содействия капитальному ремонту решать вопросы с жителями о том, что у кого-то пропало телевидение, интернет».

Сотрудники управляющей компании очистят кровлю от накопившегося мусора. Среди ветоши и ненужных жильцам старых вещей на чердаках попадаются и крупногабаритные.

ЕЛЕНА ГРЕЧИШКИНА, главный инженер управляющей компании «Стрелецкая бухта»: «На чердаках у нас жители умудряются занести даже шкафы и диваны. Всё, что угодно, заносят. Весь хлам, который в квартирах не нужен – они заносят и на чердаки. Тяжело нести к мусорным бакам – проще поднять на техэтаж. А убирает управляющая компания».

Подготовка к ремонту продлится до конца лета. Приступить к работам на крышах планируют в сентябре. Затем обновят и фасады домов.

ДМИТРИЙ ШПАГИН, временно исполняющий обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя: «В текущем году по программе мы ремонтируем три кровли. На сегодняшний день мы готовы к выполнению работ по этим же домам в части фасадов. Ожидаем, что в следующем году у нас будут и фасады, и кровли – также вблизи сквера Севастопольских курсантов».

Вслед за домами № 8, 12 и 16 отремонтируют и другие – всего обновят более 10 домов по улице Ефремова.

Екатерина Коломиец, Денис Александрович, «Севинформбюро»