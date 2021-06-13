Крючки, снасти для рыбалки оптом

Установка сетей под лед проводится разными способами, рассмотрим один из них.

Поставить сетку зимой сложный процесс, поэтому нужно тщательно подбирать снасти и что самое главное необходимо выбрать хорошее место для ловли. Кстати, если вас интересуют прикормки и насадки, то рекомендуем купить крючки рыболовные на https://fish-opt.com.

Вот некоторые факторы для правильного выбора места: это должно быть либо большое или полноводная река, т.к работать на них легче. Устанавливать лучше всего к середине водоема потому что рыба зимой в основном ложится на дно, там она питается и укрывается от холодов. Ставить сети лучше всего там где уже известно какое дно, главное чтоб было без коряг и прочего подводного мусора.

Итак, место найдено, тщательно убираем сугробы и начинаем делать проруби куда собственно поставим нашу сеть. На льду делаем две разметки по длине нашей снасти.

Затем просверливаем эти разметки и расширяем их чтобы протянуть между ними сеть, затем между двумя прорубями сверлим еще два отверстия для получения прямой полосы установки снасти, возможно понадобится даже больше лунок, в общем смотря какая длина снасти и вспомогательных предметов.

Вот мы сделали проруби, переходим собственно к установке сети под лед. Для этого нам понадобятся некоторые вспомогательные предметы такие как: жердь подходящая по длине между нашими прорубями, затем веревка, ее лучше взять длиной побольше, ну и понадобятся палки для того чтобы можно было соответственно привязать сеть с двух концов.

Как я уже говорил существует не один способ установки, я вам расскажу про тот который мне кажется самым простым.

В общем берем веревку привязываем ее к жерди, затем сеть к веревке. После того как мы все привязали, жердь прогоняем между нашими лунками, от первой ко второй – от второй к третьей и т.д. Если лед прозрачный то и ставить намного проще т.к все хорошо видно, ну а если навален и утрамбован снег задача усложняется потому как нельзя визуально следить за процессом, но на зимней рыбалке без трудностей никуда, да и в итоге вы будете вознаграждены за свой усердный труд пойманной этой сетью рыбой. Итак мы прогнали жердь с веревкой до последней проруби, вытягиваем все это хозяйство до того момента пока на первой лунке не закончится длина сети, если конец сетки не дошел до последней лунки ничего страшного, просто отрезаем веревку и привязываем ее вместе с сетью.

Привязываем оба конца снасти к заранее приготовленным палкам и в общем то и все можно нас поздравить с удачной установкой сети под лед, теперь только остается просто подождать некоторое время и проверить ее.

А проверять ее очень просто, для этого нам понадобится веревка которая длине сети. С конца нашей снасти привязываем веревку и с другой стороны потихоньку вытягиваем сеть, до того момента пока не покажется ее конец. После проверки берем привязанную к концу веревку и затягиваем сеть обратно и соответственно в конце также привязываем снасть к палкам. Ну вобщем то и все, удачной рыбалки любители зимней подледки!