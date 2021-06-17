Кто дал команду копать Херсонес экскаваторами – неизвестно

Вместо Эрмитажа к раскопкам в Южном пригороде древнего городища Херсонеса Таврического приступили акционеры из Краснодарского края. Работу по изучению культурного слоя доверили частной организации «Наследие Кубани», приватизированной в 2015 году. Об этом телеканалу «НТС» сообщил держатель открытого листа на проведение раскопок на территории участка, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Юрий Виноградов. Таким образом, работы на выявленном объекте культурного наследия ведёт ИИМК, заповедник «Херсонес Таврический», Крымский археологический институт и частники из Краснодара. Ранее опубликованная в эфире городского государственного телеканала «СТВ» информация о привлечении к раскопкам экспертов Эрмитажа, по его словам, является недостоверной.

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН: «Первоначально предполагалось, что государственный Эрмитаж будет принимать участие наряду с другими организациями. Но впоследствии, сославшись на то, что у Эрмитажа нет в уставе такой установки на проведение каких-то работ, что у них нет прав проводить новостроечные или спасательные раскопки. Строго соблюдая законодательство, они решили не участвовать».

Отметим, что согласно Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, именно держатель открытого листа должен определять последовательность выполнения археологических работ и методику исследований.

Выдержка из Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации

Однако Юрий Виноградов сообщил, что, будучи держателем открытого листа, сам не давал каких-либо указаний по применению тяжёлой строительной техники на территории городища. Более того, он сообщил, что не знает, кем было дано данное поручение.

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН: «К сожалению, я не могу определенно ответить. Я не в курсе, я не знаю, простите. Я не знаю, кто в данном случае принимал данное решение. По большому счёту, это нормальная практика проведения такого рода экспедиций, повсеместная».

Использование тяжёлой техники, экскаваторов на выявленном объекте культурного наследия Юрий Виноградов объясняет тем, что это – так называемая «новостроечная» экспедиция, готовящая место для строительства. Пока записывалось это интервью, с территории выехало 10 грузовиков с грунтом.

«Поскольку это новостроечная экспедиция – она обусловлена тем, что на этом месте должно произойти строительство неких объектов, связанных с помещениями для херсонесского музея, санаторием и какой-то детской школой, раскопки ведутся по правилам новостроечных экспедиций. Дело в том, что новостроечные экспедиции без использования техники я просто не представляю».

Участок, на котором сейчас роет землю техника, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН пока считает малоинтересным с археологической точки зрения – а потому особых потерь исторических находок, с его слов, работа тяжёлой строительной техники не приносит. Юрий Виноградов утверждает, что это завезённый грунт.

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН: «Да, это 100% так. Он от полутора до 2 метров. Когда строили эту войсковую часть, то надо было снивелировать поверхность. И сюда навезли бог знает чего. Этот насыпной грунт отличается в западной части от восточной. Западная часть – это какая-то помойка. Здесь чёрный, жирный, местами вонючий слой. Помойка, которая насыщена современным материалом».

Результаты отчёта Экспедиции 2020 года, сформированного экспертами Института археологии РАН, в котором говорилось об отсутствии на месте «завезённого» или «техногенного» грунта Юрий Виноградов считает опровергнутыми нынешними работами.

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН: «100%. Дело в том, что одно дело – небольшой шурф заложить и посмотреть, как там будет. Другое дело – провести раскопки на большой площади. И характер культурного слоя, безусловно, становится более понятным. Поверьте мне, на большей части перед строительством воинской части была произведена глобальная засыпка мусорным слоем. Всё что было – пошло на то, чтобы выровнять поверхность для того, чтобы плац построить и навесы для автомобилей».

Однако отметим – в 2020 году учёные Института археологии Российской академии наук разработали на территории южного пригорода Херсонеса Таврического не один, а 47 шурфов, самый большой из которых достигал 76-метровой глубины, остальные были на 25 метров вглубь. Тогда археологи определили, что это не современный, а античный мусорный слой. Иными словами – мусорная свалка античного Херсонеса.

Наличие обломков керамики, найденных на свалке в вывезенном с участка грунте, Юрий Виноградов объясняет тем, что такое иногда случается во многих экспедициях. Но вот найденные монеты его удивили.

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН: «То, что нашли монеты – меня удивляет. Сейчас все археологи должны быть с металлодетекторами. По большому счёту, невозможно пропустить монету, если ты все отвалы проверяешь детектором. Значит, и из этого правила бывают исключения. Такие приборы не позволяют упустить».

Юрий Виноградов также выразил надежду, что в ходе запланированного массового строительства объектов инфраструктуры на территории выявленного ОКН и в непосредственной близости к античному городищу, удастся сохранить редкие и по-настоящему уникальные находки эллинистического периода.

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ, ведущий научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН: «Не забудем тот угол, о котором я кратко говорил, где обжигательная печь и склепы были, хоть и ограбленные – мы их сейчас выявляем по-новой. Они, возможно, могут привлечь внимание и людей, которые хотели, чтобы на этом месте остался какой-нибудь кусочек херсонесской археологии. В нашей стране как-то не очень хорошо относятся к такой вещи как археологический заповедник. Прежде всего, это зависит от руководства, которое внимательно или невнимательно относится к археологическому наследию».

Подробнее о том, какие работы ведутся за охраняемыми Министерством обороны воротами Южного пригорода древнего городища Херсонеса Таврического и почему буквально каждый час территорию покидают самосвалы, гружёные не только обычной землёй, но и античными монетами, смотрите в программе «Актуальное интервью».