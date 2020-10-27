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Кто продолжит реконструкцию набережной Парка Победы? Вернётся ли на объект предыдущий подрядчик или благоустройством займётся другая компания? Севастопольские власти решат на этой неделе. Об этом рассказал начальник Управления благоустройства Департамента городского хозяйства местного Правительства Николай Аралин. Во вторник, 27 октября он осмотрел состояние другого популярного среди горожан и туристов пляжа – «Адмиральская лагуна» – и подвёл итоги завершившегося купального сезона.

Несмотря на то, что курортный сезон 2020 года начался с запозданием из-за пандемии коронавируса, для гостей города и местных жителей официально работали 34 пляжа. Однако вопросы у сеастопольцев вызвала набережная Парка Победы. В самый разгар лета власти затеяли её реконструкцию вместе с пляжем.

Закончить работы подрядчик, компания «СК-Сервис», должен был до конца 2020 года. Строители регулярно нарушали сроки контракта, что навело чиновников на мысль о расторжении договора. Однако сейчас планы властей слегка поменялись.

НИКОЛАЙ АРАЛИН, начальник Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В настоящее время в отношении благоустройства набережной Парка Победы сейчас актуализировался прежний подрядчик, у него были задержки, связанные с отсутствием демонтированных объектов, которые должны были быть демонтированы в рамках проекта. Департамент городского хозяйства по результатам купального сезона эту работу провёл. Если сейчас в течение недели он не выходит, а мы договорились, что он выйдет на правое крыло, соответственно, где у нас сейчас основная коммерция, если этого не случается – соответствующие инстанции принимают решения».

Судьбу операторов городских пляжей, которые отработали минувший курортный сезон, будет определять межведомственная комиссия. Чиновники на протяжении нескольких месяцев контролировали, как содержатся зоны массового отдыха на берегу воды для гостей и жителей Севастополя.

НИКОЛАЙ АРАЛИН, начальник Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В связи с этим порядка 150 предписаний со стороны Управления технического надзора Департамента городского хозяйства было выдано в течение купального сезона. Ряд операторов были оштрафованы от суммы залога, которую каждый оператор вносит на счета заказчика. И в ближайшее время будет проведена комиссия межведомственная, в которую входят представители не только Департамента городского хозяйства, но и потребительского рынка, Севприроднадзора, Управления гражданской защиты и так далее. Она уже будет оценивать результаты работы каждого оператора и на основании этого будет принимать решение, с кем продолжаем работы, с кем мы договор расторгаем».

Подводя итоги пляжного сезона 2020 года Николай Аралин осмотрел Солдатский пляж. Договор с оператором, который обслуживает и содержит его, заключён на 10 лет. Специалисты компании «Адмиральская лагуна» – именно так называется комплекс апартаментов по близости – следят за этой территорией с 2018-го. Купальный сезон в этом году обошёлся без происшествий, говорит представитель компании.

АНТОН ВАВИЛОВ, представитель оператора Солдатского пляжа – ООО «Адмиральская лагуна»: «Купальный сезон прошёл без происшествий. Во время работы пляжа осуществлялась работа матросов-спасателей. По элементам благоустройства мы добавили спортивную площадку, у нас функционировала детская анимация бесплатная. Людей было достаточно много».

Операторы, с которыми не расторгнут договор после оценки межведомственной комиссии, продолжат следить за состоянием пляжей до начала следующего курортного сезона.

Дарья Юхновская, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»