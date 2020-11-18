Кто в Севастополе останется без воды 18 ноября?

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Стало известно, у кого в Севастополе не будет воды из-за аварий в среду, 18 ноября. Данные предоставили в ГУП «Водоканал».

Ориентировочно до 17:00 воды не будет в домах №168 – 186 по проспекту Генерала Острякова, в доме №109 по улице Хрусталева, в домах №15 – 19 по улице Крестовского и №10 по улице Новикова.

Кроме того, жителей семи улиц ждёт отключение воды на всю ночь – с 22:00 до 8 часов утра 19 ноября. Водоснабжение будет приостановлено в район проспект Октябрьской революции, улиц Степаняна, Адмирала Юмашева, Адмирала Фадеева, Парковой, Щитовой и Кесаева.

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