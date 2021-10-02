Кто виноват? Тигр откусил палец малолетнему ребенку в Крыму

В Крым едут за отдыхом, природой и солнцем! Но случается, что из-за неосторожности или халатности происходят ситуации, меняющие жизнь. Так случилось и с семьей из Краснодара — мать с малолетним ребенком решила посетить сафари-парк «Тайган»…

Будет дана оценка всем сторонам

В воскресенье, 26 сентября, в крымском сафари-парке «Тайган» тигр травмировал ребенка. По данным регионального следственного управления СК, 22-летняя мать во время прогулки подошла вплотную к клетке с хищными животными и перенесла через защитное ограждение ребенка.

«Малолетний ребенок, находящийся на территории парка львов «Тайган», в результате укуса хищного животного получил повреждение, повлекшее ампутацию пальца руки», — уточнили в ведомстве.