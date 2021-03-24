Куперозная кожа. Как ухаживать за кожей?

Многие изменения, появляющиеся на лице зимой, носят длительный характер и требуют специального ухода. Большое внимание следует уделять куперозной коже.

Когда кожа может называться куперозной?

О куперозной коже можно говорить, когда на лице остается стойкая эритема, что в последствии приводит к появлению сосудистых звездочек.

Откуда возникает куперозная кожа?

Когда человек испытывает сильные эмоциональные переживания или перепад температур, его лицо становится красным, и данная краснота исчезает через несколько минут. Это связано с тем, что под воздействием эмоций и температуры открываются небольшие, обычно закрытые сосуды, близкие к поверхности кожи. Индивидуальная генетическая предрасположенность или слишком высокий уровень женских половых гормонов приводит к неохотному сокращению расширенных сосудов. Со временем расширенные сосуды остаются постоянно открытыми и наполненными кровью, а ослабленные сосуды лопаются. Если это касается более крупных сосудов, то можно наблюдать сосудистые звездочки на коже. Справится с таким серьезным недугом поможет профессиональный уход с набором «Стоп Купероз«.

Как ухаживать за кожей с куперозом?

Уход за кожей с куперозом должен быть направлен на защиту кожи от факторов, способствующих появлению эритемы и укреплению капилляров. В условиях сильного УФ-излучения (в горах, на берегу моря) используются кремы с высоким фильтрующим индексом, а зимой — масляные кремы.

Какова роль диосмина и гесперидина?

Диосмин и гесперидин — вещества, которые защищают кровеносные сосуды, улучшая их герметичность и эластичность. Совместное действие этих ингредиентов уменьшает покраснение, предотвращает их постоянную фиксацию и укрепляет стенки сосудов.

Что еще помогает ухаживать за кожей купероза?

Другие ингредиенты, которые помогают питать и лечить куперозную кожу, включают D-пантенол, аллантоин и масла. Указанные ингредиенты обладают успокаивающим действием, а также помогают снять раздражение и поддерживают регенерацию эпидермиса. Это создает своеобразную защитную оболочку от внешних факторов и способствует правильному увлажнению кожи.

Как предотвратить купероз кожи?

Склонность к кожному куперозу в значительной степени генетическая, поэтому ее сложно избежать. Можно только снизить риск необратимого обесцвечивания и растрескивания более крупных, видимых невооруженным глазом сосудов.

Означает ли покраснение вокруг лица куперозную кожу?

Покраснение вокруг лица не указывает на наличие куперозной кожи. Появившееся покраснение может сопровождать многие кожные заболевания (например, инфекции). Оно может образоваться в результате контакта кожи с раздражающим веществом или аллергеном. Преходящее покраснение может появиться в результате незначительной травмы, истирания эпидермиса. Если покраснение сохраняется дольше, то в этом случае можно заподозрить наличие купероза. Особенно, когда невооруженным глазом видны сломанные капилляры.

Можно ли устранить разрыв капилляра?

Треснувший или постоянно расширенный капилляр не подлежит восстановлению, но может быть закрыт. В настоящее время все чаще используются различные формы светолечения. Суть процедуры заключается в том, чтобы передать часть энергии в область капилляра, которая будет поглощена компонентами экстравазированной крови (в первую очередь гемоглобином). В медицине предоставлен широкий выбор источников света с разными характеристиками, поэтому можно выбрать наиболее эффективный и подходящий метод для пациента. Профилактику для кожи склонной к куперозу можно обеспечить с товарами бренда «Стоп Купероз», официальный сайт бренда — Интернет магазин Фитомаркет.