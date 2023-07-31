Купила простое молоко и приготовила вкусный рулет. Всех подруг научила: все в восторге

О приготовлении рулетов было известно довольно давно. Однако, откуда пришел рецепт приготовления сладкого десерта в виде рулета — остается загадкой. Многие кондитеры предполагают, что первыми стали готовить сладкие рулеты жители Востока. Конечно, восточные сладости сильно отличались от современных кондитерских, но вполне могли быть прототипом пирожных.

Сейчас известно более сотни рецептов сладких рулетов. Для этого пирожного используются разные крема и бисквиты. Создаются меренговые рулеты и со сгущенным молоком.

Стоит подробнее рассказать про способ готовки молочного рулета.

Ингредиенты для молочного рулета:

вода — 100 г;

молоко — 500 г;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 130 г;

мука — 130 г;

яйца — 5 шт.;

крахмал — 30 г.

Приготовление молочного рулета:

В сотейник выливаем 100 грамм молока и воды, солим, добавляем щепотку сахарного песка. Ставим сотейник на огонь, нагреваем молочную жидкость.

В молоко выкладываем 80 грамм сливочного масла, растапливаем. Далее снимаем молоко с огня, высыпаем в жидкость муку, замешиваем тесто лопаткой.

Снова ставим сотейник с тестом на огонь, помешиваем в течение 3 минут. Выкладываем тесто в глубокую тарелку, распределяем его тонким слоем по всей поверхности.

Пока тесто остывает, в отдельной таре взбиваем 3 яйца. Яйца постепенно выливаем в тесто, замешиваем густую липкую массу.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность тесто. Не создаем ровный слой, делаем поверхность бугристой при помощи лопатки.

Выпекаем корж 30 минут при 200 градусах в духовке.

Пару яиц взбиваем с сахарным песком в сотейнике. Добавляем к смеси крахмал, продолжаем взбивать венчиком до однородности.

Выливаем в сотейник молоко, смешиваем ингредиенты.

Ставим сотейник на средний огонь, доводим до загустения, помешиваем лопаткой или венчиком. К горячему крему выкладываем сливочное масло, перемешиваем, пока масло не растворится в креме.

Корж переворачиваем на ровную поверхность, снимаем пергамент. Смазываем ровную поверхность коржа кремом, сворачиваем в рулет и оставляем в холодильнике на час.

Получается рельефный торт с начинкой из заварного молочного крема. Можно посыпать рулет сахарной пудрой, так десерт будет красивее.