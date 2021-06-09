Купить фейерверк и подарить себе незабываемые эмоции!

Салют – веселое продолжение праздника

Запуск праздничного салюта – это забава не только для детей, но и для взрослого поколения. Если вы хотите, чтобы праздник запомнился надолго, то можно купить фейерверк на Новый год и на другой праздник, и удивить своих гостей огненным шоу. Существует несколько типов салютов и фейерверков.

Виды салютов и фейерверков

Условно эти пиротехнические изделия можно разделить на следующие категории:

Высотные салюты, наземные фейерверк и их комбинации.

Малые одиночные ракеты начального ценового диапазона.

Батареи из небольших ракет (до 100 штук).

Полноценные салюты среднего и большого размера (разная высота и зрелищность вспышки).

Фейерверки со спецэффектами (змейки, пальмы, фонтаны и другие).

Огненный праздник с корнями в глубоком прошлом

Пиротехнические эффекты в темном небе выглядят особенно зрелищно. Используя салюты со спецэффектами, можно наблюдать разлетающиеся огненные шары или яркие одиночные вспышки. Это именно то, что украсит любой праздник. Обычай устраивать огненное шоу уходит в глубину веков, когда наши предки при помощи больших костров и замысловатых танцев изгоняли из своих сородичей злых духов. Искры от костра, которые возносились к небу, можно сравнить с современными салютами. Именно поэтому люди на пиротехнических шоу входят в экстаз при виде огненной вспышки в ночном небе.

Заказать салют для праздника

Сегодня без особого труда можно заказать салют на свадьбу. Для этого достаточно найти интернет-магазин пиротехники, выбрать салют и ожидать курьерскую доставку. Если вы не разбираетесь в пиротехнике, то стоит обратиться за помощью к специалистам, которые учтут специфику вашего мероприятия и посоветуют нужный салют или даже целый набор для создания пиротехнического шоу. Для детских праздников можно использовать недорогие батареи ракет или салюты малого и среднего размера. Если у вас юбилей и много гостей, то лучше не мелочиться и приобрести качественные салюты большой мощности. Когда речь идет о крупных мероприятиях с массовым скоплением людей (концерты, праздники, масштабные акции), то лучше привлечь специалистов, которые не только произведут подбор необходимой пиротехники, но и составят сценарий шоу, а также проведут его самостоятельно без вашего участия. Для массовых мероприятий из-за большого числа посетителей в ограниченном пространстве, требуются особые подходы к пожарной безопасности. Именно поэтому лучше приобретать пиротехнику известных брендов в популярных интернет-магазинах.