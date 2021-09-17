Купить летние и зимние шины Michelin для разных видов авто, выгодные цены, доставка

Если вы хотите ездить с комфортом, испытывать настоящий драйв и наслаждение от вождения автомобиля в любую погоду, есть смысл купить автомобильную резину Мишлен. Продукция французского гиганта шинной индустрии со 100-летней историей покоряет водителей навсегда. Надёжность и безупречное качество автошины Michelin для разных видов авто подтверждено заключениями независимых экспертов 2019-2020 гг. и многочисленными отзывами пользователей. Годовой объём выпускаемых зимних и летних покрышек бренда превысил рубеж 190 млн. штук.

Автошины Мишлен: резина, на которой колесит мир

Изготовленные по передовым технологиям автошины Michelin поставляются в 170 стран мира. Инженерно-конструкторское подразделение концерна постоянно работает над расширением ассортимента, поднимает планку прочности и безопасности изделий путём внедрения инноваций. Проверенные временем французские шины отличаются рядом важных для водителя достоинств:

Противостояние механическим повреждениям . Благодаря усиленной боковине и двуслойному текстильному каркасу, модели Мишлен демонстрируют устойчивость к разрыву, порезам, появлению грыж при наезде на препятствие. Сезонная и всесезонная резина редко преподносит неприятные сюрпризы при езде по дорогам с проблемным покрытием.

. Благодаря усиленной боковине и двуслойному текстильному каркасу, модели Мишлен демонстрируют устойчивость к разрыву, порезам, появлению грыж при наезде на препятствие. Сезонная и всесезонная резина редко преподносит неприятные сюрпризы при езде по дорогам с проблемным покрытием. Устойчивость к заносам, аквапланированию и слэшпленингу . Разработанный с применением цифровых технологий функциональный протектор обеспечивает эффективное торможение, оперативное очищение пятна контакта от воды и снежной шуги. Переплетение широких и узких ламелей разной глубины сокращает тормозной путь, способствует плотному сцеплению колёс с поверхностью.

. Разработанный с применением цифровых технологий функциональный протектор обеспечивает эффективное торможение, оперативное очищение пятна контакта от воды и снежной шуги. Переплетение широких и узких ламелей разной глубины сокращает тормозной путь, способствует плотному сцеплению колёс с поверхностью. Износостойкость и производительность . Повышение эксплуатационных свойств покрышек Michelin было достигнуто за счёт совершенствования состава резиновой смеси. Добавление в компаунд высокодисперсного кремния и специальных присадок замедляет износ протектора, снижает коэффициент сопротивления качению, и как следствие, уменьшает расход топлива.

. Повышение эксплуатационных свойств покрышек Michelin было достигнуто за счёт совершенствования состава резиновой смеси. Добавление в компаунд высокодисперсного кремния и специальных присадок замедляет износ протектора, снижает коэффициент сопротивления качению, и как следствие, уменьшает расход топлива. Комфорт высокого класса. Дальние путешествия, поездки по сложным дорогам требуют от водителя внимания и сосредоточенности. Прогрессивные технологии SelfSeal и Bi-Compound позволили создать резину Michelin, ориентированную на повышение безопасности вождения. Шины получили новые свойства – эффективное поглощение ударов при попадании в яму, плавный ход, динамичный разгон.

Ассортимент и цены

Широчайшая производственная линейка моделей и разнообразие цен – визитная карточка французского бренда Michelin. В каталоге компании представлены сотни типоразмеров автошин для легковых автомобилей, внедорожников, тяжёлой строительной и сельскохозяйственной техники.

Особое внимание производитель уделяет популярным на всех континентах зимним и летним шинам Мишлен, которые выпускаются в элитном и бюджетном исполнении. Добротность и доступность – первостепенные составляющие успеха концерна. Каждый автовладелец может купить покрышки Мишлен по своим предпочтениям и финансовым запросам.