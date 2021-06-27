Купить пиццу с доставкой по Харькову

Это мой рецепт теста для пиццы. Сделав его в миллионный раз, я решила, что пришло время поделиться рецептом пиццы и с вами, моими читателями. Кроме того, многие из вас сказали, что в этом году вы хотите побороть свой страх перед дрожжами! Считайте это своим начальным руководством и почаще к нему возвращайтесь. Если вы не хотите сами своими руками приготовить вкусную пиццу, то можем поделиться с вами доставкой пиццы, пиццу в Харькове можете заказать просто и быстро в пиццерии smilepizza.com.ua.
А если вы когда-либо делали домашние рогалики или хлеб для сэндвичей, вы можете легко приготовить тесто для пиццы, потому что это быстрее, проще и требует меньше времени!
Тесто для пиццы — это основа, и каждая отличная пицца начинается с отличной корочки. Некоторым нравится тонкая и хрустящая корочка пиццы, а другим — толстая и мягкая корочка пиццы. В этой домашней корочке для пиццы есть все: мягкое и жевательное, с восхитительной хрустящей корочкой и удивительным вкусом.
Ингредиенты для теста для домашней пиццы
Все тесто для пиццы начинается с одних и тех же основных ингредиентов: муки, дрожжей, воды, соли и оливкового масла. Вот разбивка того, что я использую в своем рецепте домашней пиццы.
- Дрожжи: я использую сухие дрожжи. У меня самые лучшие результаты, когда я использую эти растворимые дрожжи. Сухие дрожжи великолепны, потому что их тщательно продуманная формула укрепляет ваше тесто и упрощает работу с дрожжами. Для работы вам понадобится всего 1 стандартный пакет дрожжей (2 и 1/4 чайные ложки).
- Вода: я тестировала этот рецепт теста для пиццы с разным количеством воды. 1 и 1/3 стакана — идеальное количество. Используйте теплую воду, чтобы сократить время подъема, примерно на 100-110 ° F. Все, что превышает 130ºF, убивает дрожжи.
- Мука: используйте в этом рецепте универсальную белую муку. Отбеливание муки удаляет часть белка, что влияет на количество впитываемой мукой воды. Вы можете заменить более жевательную корочку пиццы хлебной мукой, но добавьте еще пару столовых ложек воды, поскольку хлебная мука содержит больше белка, чем универсальная мука.
- Масло: пара столовых ложек оливкового масла первого холодного отжима придаст тесту чудесный аромат. Не забудьте смазать тесто оливковым маслом перед добавлением начинки, чтобы корочка не стала влажной.
- Соль: соль придает необходимый аромат.
- Сахар: 1 столовая ложка сахара увеличивает активность дрожжей и смягчает тесто, особенно в сочетании с небольшим количеством оливкового масла.
- Кукурузная мука: кукурузной муки нет в тесте, но ее используют, чтобы посыпать форму для пиццы. Кукурузная мука придает корочке пиццы немного дополнительного аромата и хрустящей корочки. У большинства доставленных пицц, которые вам нравятся, есть кукурузная мука на дне!