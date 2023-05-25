Курица с баклажанами – это простое и очень вкусное блюдо по любому поводу. Такие угощения можно подавать к обеду, в качестве гарнира или самостоятельной закуски. Есть много вариантов приготовления блюд из курицы и баклажанов. Лучшие идеи мы собрали в нашей проверенной кулинарной подборке из семи рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Курица с баклажанами и помидорами в духовке

Курица с баклажанами и помидорами в духовке – это сочное, аппетитное и ароматное угощение для вашего стола. Если хотите разнообразить привычное меню и приятно удивить близких, то обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Баклажан 2 шт.

Куриное филе 4 шт.

Помидоры 4 шт.

Сыр 150 гр.

Чеснок 1 зуб.

Укроп по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Перец красный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 1 д.

Курица с баклажанами готовится очень просто и быстро. Подготовим продукты. Баклажаны режем тонкими полосками, солим и оставляем на 20 минут. Филе режем на части, отбиваем, солим и перчим. Нарезаем помидоры колечками. Измельчаем зелень и чеснок, натираем на терке сыр. Баклажаны обжариваем в разогретой сковороде на растительном масле по две минуты с каждой стороны. Затем выкладываем их в форму для запекания. Выкладываем сюда же куриное филе. Снова кладем слой из баклажанов и закрываем его курицей. Выкладываем помидоры и слегка солим их. Посыпаем измельченным чесноком и зеленью. Закрываем все тертым сыром. Запекаем угощение 20-25 минут при температуре 180 градусов. Курица с баклажанами и помидорами в духовке готова. Делите на порционные кусочки и подавайте к столу!

Овощное рагу с курицей, баклажанами и кабачками в духовке

Овощное рагу с курицей, баклажанами и кабачками в духовке получается невероятно сочным и аппетитным. Такое угощение можно подавать к обеду, ужину или в качестве питательного перекуса. Обязательно берите кулинарную идею на заметку, чтобы разнообразить привычное меню.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 шт.

Баклажаны – 0,5 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Кабачок – 0,5 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Помидоры – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как приготовить овощное рагу с курицей, баклажанами и кабачками в духовке. Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 2. Обжариваем кусочки курицы до румянца на растительном масле. Солим по вкусу.

Шаг 3. Режем небольшими кубиками болгарский перец.

Шаг 4. Очищаем картошку и разрезаем на небольшие кубики.

Шаг 5. Полукольцами разделываем репчатый лук.

Шаг 6. Тонкими пластинками режем зубчики чеснока.

Шаг 7. Мелко нарезаем баклажан и кабачок.

Шаг 8. Промываем помидор и также мелко режем его.

Шаг 9. В форму для запекания кладем куриные кусочки и лук.

Шаг 10. Выкладываем сюда картошку и чеснок. Солим по вкусу.

Шаг 11. Дальше идут кабачки и баклажаны.

Шаг 12. Дополняем все кубиками сладкого перца и помидорами.

Шаг 13. Закрываем блюдо крышкой или фольгой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа.

Шаг 14. Достаем заготовку из духового шкафа.

Шаг 15. Овощное рагу с курицей, баклажанами и кабачками в духовке готово. Подавайте к столу!

Баклажаны с курицей и картошкой в духовке

Баклажаны с курицей и картошкой в духовке – это питательное и невероятно вкусное угощение, которое точно разнообразит ваш домашний стол. Подавайте яркое блюдо к обеду или семейному ужину. Приготовить его сможет каждый. Используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Картофель – 0,8 кг.

Филе куриное – 0,6 кг.

Помидоры – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец чили стручковый – ¼ шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление баклажанов с курицей и картошкой в духовке. Очищаем картофель и режем крупными кусочками. Солим их, перчим, посыпаем разломанным лавровым листком и поливаем растительным маслом.

Шаг 2. Выкладываем картофель в сковороду и жарим до румянца на сильном огне.

Шаг 3. На порционные куски разделяем куриное филе.

Шаг 4. Нарезаем репчатый лук четвертинками.

Шаг 5. Соединяем курицу, лук, майонез, соль и специи. Сюда же отправляем измельченный перец чили.

Шаг 6. Перемешиваем массу и оставляем мариноваться на 30 минут.

Шаг 7. Когда картошка станет румяной, перекладываем ее на тарелку. Жарить ее до полной готовности не нужно.

Шаг 8. С помидоров снимаем кожуру, делим плоды на части. Баклажаны режем средними кусками, солим, перчим и поливаем растительным маслом.

Шаг 9. В форму для запекания выкладываем румяную картошку.

Шаг 10. Сюда же отправляем баклажаны и помидоры.

Шаг 11. Распределяем по овощам маринованную курицу с луком.

Шаг 12. Запекаем угощение около 30-40 минут при температуре 190 градусов. Ориентируйтесь по румянцу курицы.

Шаг 13. Баклажаны с курицей и картошкой в духовке готовы. Можно пробовать!

Лодочки из баклажанов в духовке с курицей

Лодочки из баклажанов в духовке с курицей – это оригинальное и очень вкусное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Несложное в исполнении блюдо разнообразит ваше привычное меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Филе куриное – 150 гр.

Грибы шампиньоны – 4 шт.

Сливки – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим главный овощ, чтобы приготовить лодочки из баклажанов в духовке с курицей. Разделяем баклажан на две части. С помощью ложки достаем мякоть.

Шаг 2. Мелко режем шампиньоны и обжариваем их на сковороде.

Шаг 3. Мякоть баклажанов измельчаем и отправляем к грибам. Перемешиваем и томим до мягкости.

Шаг 4. Отправляем к продуктам нарезанное кубиками куриное филе.

Шаг 5. Солим, перчим, поливаем сливками. Томим массу до испарения жидкости.

Шаг 6. Выключаем огонь и разбиваем сюда куриное яйцо. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 7. Наполняем лодочки из баклажанов куриной начинкой. Ставим в форму для запекания, куда вливаем немного воды.

Шаг 8. Запекаем 35 минут при температуре 180 градусов. За 5 минут до готовности посыпаем угощение тертым сыром.

Шаг 9. Лодочки из баклажанов в духовке с курицей готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Курица с баклажанами на сковороде

Курица с баклажанами на сковороде – это интересное и невероятно вкусное угощение для вашего обеда или ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным, а приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны средние – 2 шт.

Грудка куриная – 0,5 шт.

Крахмал – 5 ст.л.

Мирин – 5 ст.л.

Сахар – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Перец красный молотый – по вкусу.

Соус соевый – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Майонез – 2 ст.л.

Паста мисо – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Кунжут – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить курицу с баклажанами на сковороде, первым делом замаринуем птицу. Небольшие кусочки грудки вымешиваем в смеси из ложки соевого соуса, двух ложек мирина, одной ложки крахмала, соли и молотого перца. Оставляем на 1 час.

Шаг 2. Обваливаем маринованную курицу в оставшемся крахмале.

Шаг 3. Дальше куриные кусочки обжариваем до золотистой корочки в большом количестве растительного масла.

Шаг 4. Баклажаны нарезаем кружочками и обжариваем их до румянца на растительном масле с обеих сторон.

Шаг 5. Готовим еще один соус. Вымешиваем мисо пасту, майонез, сахар, ложку соевого соуса, три ложки мирина, кунжут и красный молотый перец.

Шаг 6. Курицу отправляем в сковороду к баклажанам.

Шаг 7. Поливаем содержимое соусом. Перемешиваем и тушим под крышкой на медленном огне 15 минут.

Шаг 8. Курица с баклажанами на сковороде готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу с рисом или другими гарнирами по вкусу.

Баклажаны с курицей и грибами в духовке

Баклажаны с курицей и грибами в духовке получаются невероятно сочными и аппетитными. Такое угощение можно подавать в качестве гарнира или самостоятельной горячей закуски. Обязательно берите кулинарную идею на заметку, чтобы разнообразить привычное меню. Близкие оценят!

Время готовки – 1 час.

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Бедра куриные – 750 гр.

Баклажаны – 300 гр.

Грибы – 150 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Помидоры – 350 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Масло оливковое – 25 мл.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Петрушка – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед тем, как начать готовить баклажаны с курицей и грибами в духовке, промываем куриные бедра и аккуратно снимаем мясо с кости.

Шаг 2. Отправляем мякоть бедра в сковороду с оливковым маслом. Жарим продукт до румяной корочки.

Шаг 3. Когда курица подрумянится, отправляем к ней промытые и нарезанные грибы. Жарим до румянца грибов. Затем заготовку перекладываем на тарелку.

Шаг 4. В этой же сковороде жарим полукольца репчатого лука.

Шаг 5. Убираем лук и обжариваем здесь баклажаны, предварительно нарезанные тонкими кружочками.

Шаг 6. Промываем помидоры и измельчаем их в блендере со специями. Добавляем в массу соль, сахар, приправы.

Шаг 7. Кладем на противень куриное мясо, обжаренный лук и грибы.

Шаг 8. Сюда же выкладываем кружочки баклажанов.

Шаг 9. Поливаем содержимое томатной массой.

Шаг 10. Запекаем угощение 40 минут при температуре 180 градусов. За 5 минут до готовности посыпаем блюдо измельченной зеленью.

Шаг 11. Баклажаны с курицей и грибами в духовке готовы. Подавайте к столу!

Фаршированные баклажаны с курицей

Фаршированные баклажаны с курицей – это очень вкусное и питательное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Несложное в исполнении блюдо непременно разнообразит ваше привычное меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 0,5 кг.

Филе куриное – 200 гр.

Рис – 50 гр.

Помидоры – 0,5 кг.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления фаршированных баклажанов с курицей первым делом разделяем овощ на продольные две части. Извлекаем мякоть и режем ее кубиком. Получаем аккуратные лодочки, удобные для фарширования.

Шаг 2. Нарезаем куриное филе небольшими кусочками. Обжариваем их в сковороде с растительным маслом до румянца. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 3. Выкладываем к курице мякоть баклажанов, перемешиваем и жарим вместе еще пару минут.

Шаг 4. Присоединяем к массе кубики помидора. Томим еще пару минут.

Шаг 5. Выкладываем отварной рис. Еще раз все перемешиваем, солим, перчим. Томим две минуты и снимаем с огня.

Шаг 6. Наполняем баклажаны куриной заготовкой. Кладем на противень, закрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Шаг 7. Фаршированные баклажаны с курицей готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!