Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде – это удивительно нежное и аппетитное блюдо для вашего особенного обеда или ужина. Для приготовления угощения в домашних условиях, используйте проверенную подборку из семи рецептов с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте привычное меню.

Курица с грибами в сливках на сковороде

Курица с грибами в сливках на сковороде никого не оставит равнодушным. Такое нежное и вкусное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Можно подавать к столу с макаронами, крупами или другими гарнирами по своему вкусу. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт.

Ингредиенты –+2 порц.

Куриное филе 2 шт.

Шампиньоны свежие 9 шт.

Сливки 200 мл. (10%)

Мука 2 ст.л.

Соль по вкусу

Масло сливочное для жарки

Шаги 20 мин.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде готовится просто. Подготовим необходимые ингредиенты по списку. Куриное филе промываем, обсушиваем и режем небольшими кубиками. Обжариваем курицу на сливочном масле около 5 минут. Нарезаем промытые шампиньоны и отправляем их к куриному филе. Солим, перемешиваем и томим около 10 минут. Вливаем в сковороду сливки, добавляем муку или крахмал для загустения. Перемешиваем. Томим угощение до нагревания сливок. До кипения доводить не нужно. Курица с грибами в сливках на сковороде готова. Подавайте к столу с гарниром!

Курица в сливочно-чесночном соусе с грибами

Курица в сливочно-чесночном соусе с грибами получается невероятно нежной и интересной по вкусу. Такое угощение можно подавать к столу с горячими гарнирами: картофельным пюре, макаронами или крупами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,7 кг.

Грибы шампиньоны – 300 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Сливки 10% – 250 мл.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем куриное филе.

Шаг 3. Дальше птицу подрумяниваем на сковороде. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 4. Промываем шампиньоны и режем их тонкими пластинками.

Шаг 5. Обжариваем в сковороде чеснок. Добавляем к нему шампиньоны. Солим и перчим, готовим до испарения влаги. Затем вливаем сливки и добавляем тертый сыр. Готовим до его расплавления.

Шаг 6. Выгружаем сюда куриное филе. Томим около двух-трех минут.

Шаг 7. Курица в сливочно-чесночном соусе с грибами готова. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Курица в сливочном соусе с грибами и сыром на сковороде

Курица в сливочном соусе с грибами и сыром на сковороде порадует своим нежным вкусом и сочностью. Такое аппетитное угощение можно подавать к столу с любыми гарнирами по вкусу. Ваши близкие не смогут устоять. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 кг.

Грибы шампиньоны – 450 гр.

Сыр пармезан – 100 гр.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Сливки 33% – 300 мл.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи для курицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соль, специи и растительное масло вымешиваем до однородности.

Шаг 2. Обмазываем куриное филе подготовленной смесью. Оставляем мариноваться около 45 минут.

Шаг 3. Обжариваем куриное филе в сковороде до золотистого румянца со всех сторон.

Шаг 4. Мелко режем грибы, обжариваем их до румяной корочки на сливочном масле.

Шаг 5. Поливаем грибы сливками и дополняем их тертым сыром. Томим до расплавления сыра.

Шаг 6. Погружаем в нежный соус куриное филе. Готовим около 5-7 минут и выключаем плиту.

Шаг 7. Курица в сливочном соусе с грибами и сыром на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Паста с курицей и грибами в сливочном соусе на сковороде

Паста с курицей и грибами в сливочном соусе на сковороде отлично разнообразит ваше домашнее меню и никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких вкуснейшим ужином.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Паста – 250 гр.

Филе куриное – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Грибы шампиньоны – 400 гр.

Сливки 10% – 0,5 л.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковороде на оливковом масле обжариваем измельченный лук до румянца, выкладываем к нему кусочки куриного филе. Параллельно варим пасту в подсоленной воде.

Шаг 2. Промываем шампиньоны и режем их тонкими пластинками.

Шаг 3. Выкладываем грибы в сковороду с куриным филе. Перемешиваем и жарим все вместе около 5-7 минут.

Шаг 4. Дополняем заготовку солью, перцем и орегано. Сюда же отправляем измельченный чеснок и жарим еще около одной минуты.

Шаг 5. Вливаем сливки и доводим содержимое до кипения.

Шаг 6. Выкладываем в сковороду отваренную пасту. Аккуратно все перемешиваем и убираем с огня.

Шаг 7. Паста с курицей и грибами в сливочном соусе на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Курица с шампиньонами и картошкой в сливочном соусе на сковороде

Курица с шампиньонами и картошкой в сливочном соусе на сковороде порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Вода – 1 л.

Курица – 0,5 кг.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Брокколи – 300 гр.

Сливки 20% – 250 мл.

Лук репчатый – 2 шт.

Крахмал – 3 ст.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Базилик – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и лук, режем овощи небольшими кусочками. В глубокой сковороде растапливаем сливочное масло.

Шаг 2. Обжариваем в сковороде лук. Добавляем картофель и заливаем водой. Солим и готовим под крышкой около 15 минут.

Шаг 3. Режем небольшими кусочками курицу и кладем ее в сковороду с содержимым. Готовим еще 15 минут.

Шаг 4. Далее сюда добавляем порезанные грибы и брокколи, предварительно разделенные на соцветия.

Шаг 5. Вливаем сливки и готовим 10 минут. Размешиваем крахмал с небольшим количеством воды и вливаем в общую массу.

Шаг 6. Томим угощение до загустения. Дополняем солью и специями.

Шаг 7. Курица с шампиньонами и картошкой в сливочном соусе на сковороде готова. Подавайте к столу, украсив зеленью, и угощайтесь!

Курица с рисом и грибами в сливочном соусе

Курица с рисом и грибами в сливочном соусе – яркая идея для вашего стола. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис – 350 гр.

Филе куриное – 0,5 кг.

Грибы шампиньоны – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сливки 20% – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Грибы можно использовать свежие или замороженные. Заранее отвариваем рис.

Шаг 2. Куриное филе режем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Тонкими пластинками разделываем грибы.

Шаг 4. Измельчаем очищенный репчатый лук.

Шаг 5. В сковороде на растительном масле обжариваем куриное филе до готовности. Солим по вкусу.

Шаг 6. Отдельно обжариваем грибы с луком до румянца на растительном масле.

Шаг 7. Соединяем куриное филе и грибы с луком. Вливаем сюда сливки. Томим 2 минуты, убираем с огня и соединяем с отварным рисом.

Шаг 8. Курица с рисом и грибами в сливочном соусе готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Макароны с курицей, грибами и сливками на сковороде

Макароны с курицей, грибами и сливками на сковороде – отличное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Макароны – 400 гр.

Филе куриное – 0,7 кг.

Грибы шампиньоны – 400 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Сливки 20% – 200 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердый – по желанию.

Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и режем его ножом.

Шаг 2. Куриное филе промываем и разделываем на мелкие кусочки.

Шаг 3. Промываем шампиньоны и режем на тонкие пластинки.

Шаг 4. На растительном масле обжариваем лук до мягкости.

Шаг 5. Выкладываем куриное филе к луку, перемешиваем и жарим до румянца.

Шаг 6. Выкладываем грибы и обжариваем все вместе около 25 минут.

Шаг 7. Солим и перчим заготовку, дополняем сливками. Даем им закипеть и томим массу около 5 минут.

Шаг 8. Отвариваем макароны, отбрасываем на дуршлаг и перемешиваем с массой в сковороде.

Шаг 9. Макароны с курицей, грибами и сливками на сковороде готовы. Подавайте к столу, дополнив тертым сыром и зеленью.