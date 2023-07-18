Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

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Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде – это удивительно нежное и аппетитное блюдо для вашего особенного обеда или ужина. Для приготовления угощения в домашних условиях, используйте проверенную подборку из семи рецептов с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте привычное меню.

Курица с грибами в сливках на сковороде

Курица с грибами в сливках на сковороде никого не оставит равнодушным. Такое нежное и вкусное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Можно подавать к столу с макаронами, крупами или другими гарнирами по своему вкусу. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Ингредиенты –+2 порц.

  • Куриное филе 2 шт.
  • Шампиньоны свежие 9 шт.
  • Сливки 200 мл. (10%)
  • Мука 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Масло сливочное  для жарки

Шаги 20 мин.

  1. Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

    Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде готовится просто. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

  2. Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

    Куриное филе промываем, обсушиваем и режем небольшими кубиками.

  3. Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

    Обжариваем курицу на сливочном масле около 5 минут.

  4. Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

    Нарезаем промытые шампиньоны и отправляем их к куриному филе. Солим, перемешиваем и томим около 10 минут.

  5. Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

    Вливаем в сковороду сливки, добавляем муку или крахмал для загустения. Перемешиваем.

  6. Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

    Томим угощение до нагревания сливок. До кипения доводить не нужно.

  7. Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

    Курица с грибами в сливках на сковороде готова. Подавайте к столу с гарниром!

Курица в сливочно-чесночном соусе с грибами

Курица в сливочно-чесночном соусе с грибами получается невероятно нежной и интересной по вкусу. Такое угощение можно подавать к столу с горячими гарнирами: картофельным пюре, макаронами или крупами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 0,7 кг.
  • Грибы шампиньоны – 300 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сливки 10% – 250 мл.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 2. Промываем и обсушиваем куриное филе.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 3. Дальше птицу подрумяниваем на сковороде. Солим и перчим по вкусу.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 4. Промываем шампиньоны и режем их тонкими пластинками.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 5. Обжариваем в сковороде чеснок. Добавляем к нему шампиньоны. Солим и перчим, готовим до испарения влаги. Затем вливаем сливки и добавляем тертый сыр. Готовим до его расплавления.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 6. Выгружаем сюда куриное филе. Томим около двух-трех минут.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 7. Курица в сливочно-чесночном соусе с грибами готова. Украшайте зеленью и подавайте к столу!

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Курица в сливочном соусе с грибами и сыром на сковороде

Курица в сливочном соусе с грибами и сыром на сковороде порадует своим нежным вкусом и сочностью. Такое аппетитное угощение можно подавать к столу с любыми гарнирами по вкусу. Ваши близкие не смогут устоять. Обязательно попробуйте приготовить по нашему пошаговому рецепту!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 1 кг.
  • Грибы шампиньоны – 450 гр.
  • Сыр пармезан – 100 гр.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Сливки 33% – 300 мл.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи для курицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соль, специи и растительное масло вымешиваем до однородности.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 2. Обмазываем куриное филе подготовленной смесью. Оставляем мариноваться около 45 минут.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 3. Обжариваем куриное филе в сковороде до золотистого румянца со всех сторон.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 4. Мелко режем грибы, обжариваем их до румяной корочки на сливочном масле.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 5. Поливаем грибы сливками и дополняем их тертым сыром. Томим до расплавления сыра.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 6. Погружаем в нежный соус куриное филе. Готовим около 5-7 минут и выключаем плиту.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 7. Курица в сливочном соусе с грибами и сыром на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Паста с курицей и грибами в сливочном соусе на сковороде

Паста с курицей и грибами в сливочном соусе на сковороде отлично разнообразит ваше домашнее меню и никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких вкуснейшим ужином.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Паста – 250 гр.
  • Филе куриное – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Грибы шампиньоны – 400 гр.
  • Сливки 10% – 0,5 л.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Орегано сушеный – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сковороде на оливковом масле обжариваем измельченный лук до румянца, выкладываем к нему кусочки куриного филе. Параллельно варим пасту в подсоленной воде.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 2. Промываем шампиньоны и режем их тонкими пластинками.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 3. Выкладываем грибы в сковороду с куриным филе. Перемешиваем и жарим все вместе около 5-7 минут.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 4. Дополняем заготовку солью, перцем и орегано. Сюда же отправляем измельченный чеснок и жарим еще около одной минуты.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 5. Вливаем сливки и доводим содержимое до кипения.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 6. Выкладываем в сковороду отваренную пасту. Аккуратно все перемешиваем и убираем с огня.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 7. Паста с курицей и грибами в сливочном соусе на сковороде готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Курица с шампиньонами и картошкой в сливочном соусе на сковороде

Курица с шампиньонами и картошкой в сливочном соусе на сковороде порадует вас ярким вкусом, питательными свойствами и аппетитным внешним видом. Такое блюдо послужит отличным решением для вашего семейного обеда или ужина. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Курица – 0,5 кг.
  • Грибы шампиньоны – 150 гр.
  • Брокколи – 300 гр.
  • Сливки 20% – 250 мл.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Крахмал – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Базилик – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель и лук, режем овощи небольшими кусочками. В глубокой сковороде растапливаем сливочное масло.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 2. Обжариваем в сковороде лук. Добавляем картофель и заливаем водой. Солим и готовим под крышкой около 15 минут.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 3. Режем небольшими кусочками курицу и кладем ее в сковороду с содержимым. Готовим еще 15 минут.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 4. Далее сюда добавляем порезанные грибы и брокколи, предварительно разделенные на соцветия.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 5. Вливаем сливки и готовим 10 минут. Размешиваем крахмал с небольшим количеством воды и вливаем в общую массу.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 6. Томим угощение до загустения. Дополняем солью и специями.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 7. Курица с шампиньонами и картошкой в сливочном соусе на сковороде готова. Подавайте к столу, украсив зеленью, и угощайтесь!

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Курица с рисом и грибами в сливочном соусе

Курица с рисом и грибами в сливочном соусе – яркая идея для вашего стола. Такое вкусное и питательное блюдо послужит отличным решением для семейного обеда или ужина. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис – 350 гр.
  • Филе куриное – 0,5 кг.
  • Грибы шампиньоны – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сливки 20% – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Грибы можно использовать свежие или замороженные. Заранее отвариваем рис.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 2. Куриное филе режем на небольшие кусочки.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 3. Тонкими пластинками разделываем грибы.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 4. Измельчаем очищенный репчатый лук.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 5. В сковороде на растительном масле обжариваем куриное филе до готовности. Солим по вкусу.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 6. Отдельно обжариваем грибы с луком до румянца на растительном масле.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 7. Соединяем куриное филе и грибы с луком. Вливаем сюда сливки. Томим 2 минуты, убираем с огня и соединяем с отварным рисом.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 8. Курица с рисом и грибами в сливочном соусе готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Макароны с курицей, грибами и сливками на сковороде

Макароны с курицей, грибами и сливками на сковороде – отличное кулинарное решение для вашего домашнего стола. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Макароны – 400 гр.
  • Филе куриное – 0,7 кг.
  • Грибы шампиньоны – 400 гр.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Сливки 20% – 200 мл.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сыр твердый – по желанию.
  • Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и режем его ножом.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 2. Куриное филе промываем и разделываем на мелкие кусочки.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 3. Промываем шампиньоны и режем на тонкие пластинки.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 4. На растительном масле обжариваем лук до мягкости.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 5. Выкладываем куриное филе к луку, перемешиваем и жарим до румянца.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 6. Выкладываем грибы и обжариваем все вместе около 25 минут.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 7. Солим и перчим заготовку, дополняем сливками. Даем им закипеть и томим массу около 5 минут.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 8. Отвариваем макароны, отбрасываем на дуршлаг и перемешиваем с массой в сковороде.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Шаг 9. Макароны с курицей, грибами и сливками на сковороде готовы. Подавайте к столу, дополнив тертым сыром и зеленью.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

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