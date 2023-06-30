Курица с грибами в сливочном соусе — очень вкусное и простое в приготовлении блюдо. В зависимости от дополнительных ингредиентов блюдо может носить повседневный характер или же быть во главе праздничного стола. Сегодня мы подобрали несколько вариантов приготовления курицы с грибами и сливочным соусом.

Курица с грибами в сливочном соусе на сковороде

Наиболее быстрый способ приготовить вкусный семейный ужин – использовать для этого плиту. На сковороде мясо приготовиться намного быстрее, а по вкусовым качествам не уступит запеченному блюду в духовке. Этот рецепт выручит, когда на готовку нет много времени и сил.

Ингредиенты –+2 порц.

Куриное филе 400 гр.

Грибы 300 гр.

Сливки 200 мл.

Сыр 90 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 2 зуб.

Тимьян 1 ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Курица с грибами в сливочном соусе готовится просто. Для соуса очищаем чеснок и как можно мельче нарезаем. Можно пропустить через чеснодавку. Чистим лук и нарезаем произвольной формой – кубиками, кольцами, полукольцами. Сыр трем на мелкой терке. Грибы также нужны для соуса. Использовать можно как шампиньоны, так и любые лесные грибы. Только нужно учитывать, что последние придется чистить и отваривать не менее 40 минут. После предварительной подготовки режем их на средние кусочки. Переходим к курице. Промываем ее под проточной водой и разрезаем на несколько частей. Солим и перчим с каждой стороны. Разогреваем растительное масло на сковороде и выкладываем в него чеснок. Обжариваем, постоянно помешивая, до золотистого цвета и перемещаем в отдельную тарелку. Вместо чеснока выкладываем куриное мясо и с двух сторон обжариваем до образования корочки. Филе выкладываем на разделочную доску, ждем пока оно немного остынет и нарезаем на кусочки среднего размера. Как только достанем курицу из сковороды, то сразу выкладываем в нее лук. Периодически помешивая, жарим около 3 минут. После добавляем к луку грибы и жарим еще 5 минут. Посыпаем обжаренные овощи тимьяном и возвращаем на сковороду чеснок. Жарим еще 3-4 минуты, заливаем все сливками, размешиваем и дожидаемся закипания соуса. Когда соус закипит, добавляем нарезанную курицу, хорошо перемешиваем и готовим 3 минуты. Осталось добавить сыр. Его тоже вмешиваем в соус, выключаем огонь и накрываем крышкой, чтобы сыр расплавился. Можно подавать к столу с гарниром из макарон или картофельного пюре.

Как запечь курицу с грибами в сливочном соусе в духовке?

Курица получается сочная и нежная, если приготовить ее в правильном соусе. Здесь сочности придает соус из сливок, который смягчает и полностью пропитывает мясо птицы. А процесс запекания еще и сохранит все полезные свойства куриного мяса.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Количество порций – 4.

Ингредиенты:

Мясо куриное – 800 гр.

Лук – 1-2 шт.

Морковь – 1 шт.

Грибы – 350 гр.

Масло растительное – 2-3 ст. л.

Сливки – 100 мл.

Майонез – 100 мл.

Сыр – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Курицу необходимо нарезать на порционные кусочки. Части можно брать любые, но нам больше нравятся бедра. Смазываем их растительным маслом.

2. Лук чистим, нарезаем кольцами и выкладываем половину получившегося количества на противень, застеленный пекарской бумагой. Сверху кладем курицу.

3. Духовку разогреваем до 180 градусов и ставим курицу на 30 минут. До сильной корочки запекать не нужно, мы добиваемся легкой румяности.

4. Переходим к приготовлению соуса. Сливки перемешиваем с майонезом, добавляем соль и перец и подогреваем на небольшом огне, не доводя до кипения. В теплый соус вмешиваем тертый сыр.

5. Грибы режем на кусочки и обжариваем на растительном масле. Морковь нарезаем тонкими брусочками и вместе с грибами выкладываем к курице на противень. Сюда же отправляем оставшуюся половину лука.

6. Заливаем курицу соусом и снова ставим в духовку еще на 35 минут.

7. Нежная курица готова к употреблению. К такой курице гарнир не нужен, так как соус содержит достаточное количество овощей. Приятного аппетита!

Куриная грудка с грибами в сливочно-чесночном соусе

Этот рецепт позволяет использовать различные части курицы, но филе более охотнее всего пропитывается соусом. Его мы приготовим на основе сливок и для большей пикантности добавим чеснока. Слишком острым соус не будет, пара зубчиков лишь придадут особый привкус готовой курице.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Количество порций – 2.

Ингредиенты:

Грудка куриная – 500 гр.

Шампиньоны – 250 гр.

Вино белое сухое – 70 г.

Перец черный – по вкусу.

Сливки 20-25% – 250 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Орех мускатный – 0,5 ч.л.

Тимьян – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Молоко – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Курицу нужно промыть и высушить. Нарезать на небольшие кусочки, их посолить, поперчить и пожарить на большом огне в раскаленном растительном масле пару минут, постоянно помешивая. Огонь на всем протяжении приготовления уменьшать не нужно. Снять еще полусырую курицу и пока оставить отдохнуть.

2. Шампиньоны также следует вымыть от загрязнений и разрезать на части среднего размера. Положить в сковороду, где готовилась курица и аналогично обжарить в течение 2 минут.

3. В то время, как готовятся грибы, чеснок нужно очистить и измельчить. Добавить его к грибам и спустя полминуты влить вино. Алкоголь следует выпарить, должен остаться только вкус. На это потребуется около минуты. Затем закинуть курицу и перемешать.

4. В сковороду вылить сливки и молоко. Добавить мускатный орех, соль, перец и тимьян. Последний может быть как в свежем виде, так и в сушеном.

5. Чтобы соус немного загустел нужно выпарить сливки. Для этого надо уменьшить огонь и полностью крышкой не закрывать. Спустя 5 минут блюдо готово. Подавать с картофельным пюре.

Курица с грибами в сырно-сливочном соусе

Ставшее уже классическим сочетание курицы и грибов можно разнообразить интересной подачей. Блюдо мы будем заворачивать в конверты из готового слоеного теста. По поводу сочности блюда можно не переживать – соус позволит избежать сухости готового блюда.

Время готовки: 205 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Количество порций – 3-4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 шт.

Сметана 20% — 200 гр.

Лук репчатый — 3 шт.

Сыр – 150гр.

Грибы маринованные — 1 банка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Карри – по вкусу.

Тесто готовое слоеное дрожжевое – 500 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Желток – 1 шт.

Процесс приготовления:

1. Подготавливаем все продукты, необходимые для приготовления блюда.

2. Сразу достаем тесто, чтобы оно разморозилось, а сами в это время приступаем к приготовлению начинки.

3. Очищаем лук от шелухи и мелко его нарезаем.

4. Разогреваем на плите сковороду, добавляем растительное масло и закидываем лук. Чтобы лук не горчил, мы его не обжариваем, а пассируем до прозрачности.

5. Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки и добавляем к уже прозрачному луку.

6. Курицу доводим до готовности, постоянно помешивая на среднем огне.

7. Сыр натираем на крупной терке и посыпаем им филе.

8. Далее выкладываем грибы. Все хорошо перемешиваем. Мы использовали маринованные грибы. Для этого рецепта также подойдут и свежие, но их нужно отдельно обжарить в небольшом количестве масла и уже готовые закидывать к курице.

9. Для придания сливочного вкуса не обязательно использовать сливки. Можно заменить их жирной сметаной, как сделали это мы. Вмешиваем сметану в получившуюся куриную смесь и оставляем тушиться на 10-15 минут.

10. Самое время для специй. Солим, перчим и приправляем карри.

11. Через 5 минут выключаем плиту и оставляем готовую начинку остывать. Не используйте горячую смесь, иначе слоеное тесто расползется. В естественных условиях полное остывание произойдет спустя 2-3 часа. Если сейчас зимнее время, то можно открыть окно, тогда начинка остынет быстрее.

12. Тесто раскатываем и делим на 4 части. Из нашего количества должно получиться 8 квадратов.

13. На каждый квадрат выкладываем 2-3 столовые ложки начинки и защипываем края. Из-за того, что начинка холодная она не растекается и позволяет сделать конверт из теста аккуратным.

14. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на него конверты. Смазываем их слегка взбитым желтком.

15. Духовку разогреваем до 180 градусов и готовим 40 минут. После включаем режим верхнего гриля и запекаем еще 10 минут до зарумянивания конвертов. Даем слегка пристыть и можно пробовать!

Паста с курицей и грибами в сливочном соусе

Мы часто готовим курицу и в качестве гарнира подаем пасту. Сегодня же, наоборот, в качестве основного блюда будут макароны, а сливочный соус из курицы и грибов будет хорошим дополнением к ним. Жирные сливки не берите, 10% будет достаточно. Если других нет, то можно разбавить их водой или молоком.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Количество порций – 4.

Ингредиенты:

Спагетти – 250 гр.

Филе куриное – 400 гр.

Шампиньоны – 400 гр.

Лук – 1 шт.

Сыр – 50 гр.

Сливки 10% — 500 мл.

Чеснок – 4 зуб.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Орегано сушеный – 1ч.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Сразу ставим на плиту воду для отваривания макарон. Когда вода закипит, ее нужно будет посолить и отварить макароны до готовности, как указано на упаковке. А пока вода закипает, чистим лук, режем его кубиками и обжариваем до золотистой корочки на оливковом масле. Курицу также мелко нарезаем и добавляем к луку. Жарим 2 минуты.

2. За это время режем грибы тонкими пластинами.

3. Отправляем их к курице на 5-7 минут.

4. Чеснок чистим и измельчаем. Добавляем к подрумяненной курице с грибами. Посыпаем солью, перцем и орегано. Тщательно перемешиваем и жарим 1 минуту.

5. Наступило время сливок. Вливаем их в сковороду и ждем, пока они закипят.

6. Далее добавляем сваренные макароны и все перемешиваем до равномерного распределения соуса. Оставляем на включенной плите на 30 секунд.

7. Раскладываем по тарелкам и присыпаем тертым сыром. Лучше использовать пармезан. Приятного аппетита!

Курица с картошкой и грибами в сливочном соусе

Когда надоела запеченная курица, на выручку придет рецепт мяса в сливочном соусе. Блюдо подойдет как для званного ужина, так и для семейного обеда. Ингредиенты все доступные и найдутся на кухне у каждой хозяйки. А на приготовление уйдет не больше 40 минут, что увеличит ваше время на отдых.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Количество порций – 2.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Сливки – 100 гр.

Мука – 1 ч.л.

Сметана – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Нарезаем филе на мелкие кусочки. Можно использовать и бедра, только их необходимо будет отделить от костей. Одновременно отвариваем грибы примерно 10 минут.

2. Сковороду разогреваем и растапливаем на ней сливочное масло. В масло закидываем курицу и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. За это время мы успеем тонко нарезать шампиньоны. Их отправляем к курице и перемешиваем.

3. Если в процессе готовки вся жидкость из сковороды испарится, то добавляем еще немного сливочного масла. Лук чистим, произвольно нарезаем и закидываем в сковороду.

4. Картофель очищаем от кожуры, промываем и режем соломкой. Тоже отправляем к курице. Оставляем жариться до готовности картофеля.

5. В это время приготовим соус. Сливки выливаем в отдельную миску и смешиваем с мукой и сметаной до однородности. Сливки обязательно должны быть холодные, чтобы соус получился без комков. Когда картофель будет практически готов, выливаем соус в сковороду и на минимальном огне под закрытой крышкой готовим 5 минут. После огонь выключаем, но крышку не открываем еще пару минут.

6. Самостоятельное блюдо, не требующее гарнира, готово к подаче!

Как приготовить курицу с рисом и грибами в сливочном соусе?

Сегодня приготовим полноценный обед для всей семьи. Блюдо получается сочным и с насыщенным сливочным вкусом за счет особого соуса, который смягчит даже обычно сухой рис. Приготовить блюдо по этому рецепту не составит труда, а его вкус порадует даже самых привередливых членов семьи.

Время готовки: 25 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Количество порций – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 гр.

Грибы – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Сливки средней жирности – 250 гр.

Рис – 350 гр.

Растительное масло – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Заранее подготовим все необходимые продукты. Грибы можно использовать маринованные, тогда предварительная обработка не нужна. Если же грибы свежие, то их нужно заранее отварить. Рис будем готовить параллельно, поэтому сразу ставим кастрюлю с водой на плиту и всыпаем в кипящую, подсоленную воду рис. Он как раз должен приготовиться одновременно с нашим соусом.

2. Куриное филе моем и удаляем ненужные пленки. Нарезаем на небольшие кусочки.

3. Грибы режем тонкими пластинами.

4. Лук чистим и мелко нарезаем.

5. Растительным масло смазываем сковороду, разогреваем ее и обжариваем кусочки филе. Не забываем посолить курицу.

6. Выкладываем курицу в отдельную миску и закидываем в сковороду грибы. Жарим их до легкой румяности и добавляем лук. Все тоже солим и готовим, пока грибы не станут золотистыми.

7. В этот момент возвращаем курицу в сковороду, заливаем все сливками и оставляем на огне еще на 2 минуты.

8. Рис раскладываем по тарелкам и сверху поливаем получившимся соусом. Блюдо можно пробовать!

Куриное филе с картошкой и грибами в мультиварке

Отличный помощник хозяйки на кухне – мультиварка. Кухня чистая, еда полезная – что еще нужно для счастья? Конечно же, хороший рецепт. Предлагаем неплохой вариант для семейного ужина, основу которого составляют картофель и курица, а сметана добавит оригинальный сливочный вкус блюду.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Количество порций – 4.

Ингредиенты:

Картофель – 1,5 кг.

Филе куриное – 800 гр.

Морковь – 1 шт.

Грибы – 5 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Вода – 1,5 ст.

Масло растительное – для тушения

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сперва почистим морковь и лук. В этом рецепте мы используем шампиньоны, так как они не требуют предварительной варки. Если грибы некрупные, то нужно взять их в чуть большем количестве.

2. Картофель очищаем от кожуры и промываем под проточной водой.

3. Включаем режим «Жарка» и наливаем масло так, чтобы дно мультиварки было закрыто.

4. Устанавливаем таймер на 18 минут.

5. Пока нагревается мультиварка, нарезаем картофель. Кусочки должны получиться достаточно крупными.

6. Морковь натираем на крупной терке. Лук и грибы режем на кусочки среднего размера, сильно мельчить не нужно.

7. Когда мультиварка подаст сигнал о нагреве, отправляем в нее лук и с открытой крышкой оставляем жариться на 2 минуту. После добавляем грибы с морковью. Тщательно все размешиваем, закрываем крышкой и оставляем в покое на ближайшие 5 минут действующего таймера.

8. Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки и перемешиваем с овощной смесью. На таймере остается 8 минут, столько и будем готовить курицу.

9. За это время в отдельную миску наливаем кипяченую воду и добавляем сметану, соль и перец, размешивая до полного растворения. По истечение таймера выкладываем в емкость мультиварки картофель, заливаем соусом и оставляем в режиме «Тушение» на 1 час.

10. Подаем как самостоятельное блюдо. Можем украсить овощной нарезкой.