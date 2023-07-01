Курица в мультиварке — это максимально аппетитное угощение, которое можно приготовить различными способами. Это может быть полноценное горячее блюдо или дополнение к любимому гарниру. В подборке собраны самые распространенные варианты вкуснейших блюд, которые оценят ваши домочадцы. Птицу готовят с овощами, крупами, или различными соусами. Все рецепты элементарные и не доставят неудобств.

Курица с овощами в мультиварке Редмонд

Курица с овощами в мультиварке Редмонд получается необыкновенно аппетитной. Блюдо готовится быстро и получается нежным. Мясо хорошо отходит от косточек. Набор овощей может отличаться от оригинала, все зависит от наличия продуктов и собственных предпочтений.

Ингредиенты –+5 порц.

Курица 1.5 кг

Лук репчатый 1 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Морковь 1 шт.

Соль по вкусу

Зелень 100 гр.

Щавель 70 гр.

Шаги 60 мин.

Курица в мультиварке готовится очень просто. Птицу хорошо промываем, обсушиваем и рубим на куски. Можно использовать любые части курицы. Кусочки должны быть средней величины, чтобы процесс приготовления был равномерным. Птицу выкладываем в чашу мультиварки. Очистив лук, нарезаем его полукольцами. Отправляем к курице. С морковки снимаем кожицу при помощи экономки. Промыв корнеплод, крупно натираем на терке и выгружаем к остальным компонентам. Сладкий перец промываем, разделив пополам, вычищаем внутренности и измельчаем полукольцами. Забрасываем в чашу мультиварки. Вливаем очищенную воду так, чтобы жидкость полностью покрывала содержимое. Приправляем солью и хорошо перемешиваем. Закрываем крышку прибора и запускаем в режиме “Тушение”. Таймер активируем на 25 минут. Тем временем тщательно промываем щавель, петрушку и укроп. Измельчаем зелень, перемешиваем со щавелем. Открыв крышку, выгружаем зелень. Закрываем и готовим еще 5 минут. Спустя время прозвучит сигнал. Открываем агрегат и сервируем блюдо. Тушеную курицу с овощами можно дополнить любимым гарниром. Приятного аппетита!

Тушеная курица с картошкой в мультиварке

Тушеная курица с картошкой в мультиварке потребует минимум времени и получится у всех. Даже новички с легкостью осилят сегодняшний рецепт. Вместо филе можно взять любую часть – мякоть бедра или части с косточками. В любом варианте выйдет максимально аппетитно!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Картофель – 800 гр.

Морковь – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Кипяток – 300-350 мл.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе режем на средние куски. Очищаем луковицу и морковку. Овощи нарезаем произвольно. В емкость мультиварки наливаем растительное масло. Запускаем агрегат в режиме “Выпечка” или “Жарка”, установив на таймере 15 минут. Выгружаем овощную нарезку и пассеруем 5 минут. Далее закладываем птицу. Не забываем помешивать, жарим до конца программы.

Шаг 2. Пока готовится мясо с овощами, очищаем картошку, ополаскиваем и режем кубиками. Не стоит мельчить, чтобы при длительной термической обработке картофель не превратился в кашу. После звукового сигнала клубни отправляем в чашу. Приправляем итальянскими травами и солью. Пряности используем по усмотрению.

Шаг 3. Посыпаем оставшимися специями и вливаем кипяток.

Шаг 4. Забрасываем лаврушку и рубленый чеснок. Вместо свежего чеснока можно использовать гранулированную специю.

Шаг 5. Прибор переключаем в режим “Тушение”. Запустится таймер на один час. Если ваше время отличается, устанавливаем вручную. Закрываем крышку и готовим до звукового оповещения.

Шаг 6. Как только прозвучит сигнал, отключаем от сети. Даем настояться, аккуратно открываем крышку и сервируем блюдо. Украшаем по желанию. Тушеный картофель можно дополнить разносолами или свежими овощами. Приятного аппетита!

Плов с курицей в мультиварке

Плов с курицей в мультиварке не отнимет много времени и доставит массу впечатлений. Куриное бедро делает блюдо сочным, с грудкой будет все-таки суховато, но подойдет для тех, кто контролирует потребляемые жиры. Простой процесс освоит любая хозяйка.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриное бедро – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Рис длиннозерный – 1 ст.

Приправа к плову – по вкусу.

Зира – по вкусу.

Чеснок – 3-4 зубчика.

Вода – 1,5 ст.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Ополоснув морковку, счищаем с корнеплода кожицу при помощи овощечистки. Очищаем чеснок и лук от верхнего слоя. Отмеряем стакан риса. Рис используем любой – круглозерный, длиннозерный, басмати, бурый. Некоторые заменяют рис булгуром.

Шаг 2. Ополаскиваем куриные бедра, обсушив, снимаем кожу. При желании вырезаем косточку, а мякоть режем средними кусками.

Шаг 3. Включаем электроприбор в сеть. Запускаем программу “Выпечка” и закладываем птицу. Обжариваем 20 минут, не забывая помешивать, пока не испарится выделившийся сок.

Шаг 4. Очищенный лук нарезаем не слишком тонкими кольцами или полукольцами.

Шаг 5. Морковку режем брусками.

Шаг 6. К обжаренному мясу доливаем растительное масло, выгружаем овощную нарезку и приправляем специями.

Шаг 7. Перемешав, продолжаем жарку еще 10 минут.

Шаг 8. Наливаем горячую воду и доводим до кипения. Хорошенько промываем рис, вода должна быть полностью прозрачной. Засыпаем его в чашу мультиварки. Приправляем зирой и чесночными зубчиками.

Шаг 9. Закрываем прибор и готовим 15-20 минут. Спустя время открываем агрегат и проверяем, впиталась ли жидкость. Перемешиваем блюдо, прикрываем и оставляем настояться на 15 минут.

Шаг 10. Сервируем плов, по усмотрению дополнив овощами и зеленью. Приятного аппетита!

Гречка с курицей в мультиварке

Гречка с курицей в мультиварке получается рассыпчатой и очень аппетитной. Для рецепта потребуется любое куриное мясо и подойдут части с косточками. Ароматное блюдо подходит для сытного обеда или ужина. Бюджетное угощение не ударит по карману и доставит массу удовольствий.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Курица – 400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Крупа гречневая – 400 гр.

Морковь – 2 шт.

Специи – по вкусу.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и обсушиваем куриные части. Можно взять части с косточками или мякоть. В емкость прибора наливаем растительное масло, выкладываем нарезанную курицу. На панели нажимаем кнопку “Жарка”, выставив таймер на 10 минут. Во время жарки несколько раз переворачиваем мясные кусочки, чтобы процесс готовки происходил равномерно.

Шаг 2. Очищаем лук и морковку. Овощи нарезаем произвольно. Метод нарезки никак не отразится на вкусовых качествах блюда.

Шаг 3. Овощную нарезку отправляем к жареной курице. На панели нажимаем кнопку “Плов”. Закрываем крышку и готовим 10 минут. Гречку тщательно перебираем, а затем промываем. Для удобства используем сито или дуршлаг. Крупу перекладываем в чашу мультиварки и приправляем специями.

Шаг 4. Пряности выбираем самостоятельно. Аккуратно перемешиваем компоненты. Вливаем кипящую воду, жидкость должна покрывать содержимое чаши на два пальца. Продолжаем готовить в режиме “Плов” полчаса. Спустя время открываем прибор и втыкаем предварительно очищенную от верхнего слоя головку чеснока. Готовим до окончания программы.

Шаг 5. Открыв крышку, распределяем блюдо по порциям. При желании дополняем разносолами или свежими овощами и зеленью. Приятного аппетита!

Филе курицы на пару в мультиварке

Филе курицы на пару в мультиварке подойдет всем, кто не употребляет жирную жареную пищу или соблюдает диету. Мясо готовится достаточно быстро и выходит сочным. Дополнить курицу можно отварными овощами, крупами или свежими овощами. Приготовление на пару освобождает хозяек от постоянного контроля. Запустив программу, можно спокойно заниматься своими делами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Куриная грудка – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем куриное филе. Зачищаем от пленок и кожи. Промытую мякоть обсушиваем бумажными полотенцами.

Шаг 2. Размещаем филе в контейнере для варки на пару.

Шаг 3. В чашу прибора вливаем литр кипятка, солим по вкусу. Сверху устанавливаем контейнер с курицей. Закрываем прибор. На панели нажимаем кнопку “На пару”. Запускаем таймер на 40 минут, если он не запустится автоматически.

Шаг 4. Спустя время прозвучит сигнал, оповещающий о завершении программы. Открыв крышку, аккуратно вынимаем контейнер с мясом.

Шаг 5. Перекладываем мясо на блюдо и аккуратно разрезаем на порции. Дополняем блюдо всем, чем хочется. Приятного аппетита!

Курица в сливочном соусе в мультиварке

Курица в сливочном соусе в мультиварке гармонично вписывается к любому гарниру. Гречка, пюре, рис или макаронные изделия прекрасно сочетаются с нежной птицей и изумительным соусом. Вместо голеней можно взять другую подходящую часть. Мясо на косточке получается вкуснее, но для гостей лучше использовать мякоть.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Куриные голени – 700 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Специи для курицы – 1 ч.л.

Сливки 10% – 300 мл.

Соль – по вкусу.

Чеснок сушеный – 0,5 ч.л.

Мука – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Сполоснув птицу, просушиваем. В данном случае это голени, но можно взять бедра, или уже готовую мякоть бедра или филе. Готовка в мультиварке гарантирует, что птица останется нежной и после остывания.

Шаг 2. Очищаем лук и чеснок. Лук нарезаем перьями, чеснок измельчаем, как можно мельче. Метод нарезки непринципиален. Делаем, как удобно.

Шаг 3. Включаем в сеть электроприбор, запустив программу “Жарка” или “Выпечка”, активируем таймер на 20 минут. Вливаем 2 ложки растительного масла и даем прогреться. Выгружаем овощную нарезку и обжариваем несколько минут, помешивая.

Шаг 4. Когда овощи станут мягкими, выкладываем куриные части. Приправляем и обжариваем 10 минут.

Шаг 5. Когда одна сторона курицы покроется аппетитной корочкой, переворачиваем на другую и обжариваем до конца программы. Равномерная обжарка оставляет мясо сочным внутри.

Шаг 6. Тем временем соединяем сливки (жирность продукта непринципиальна) с мукой и куриной приправой. Насыпаем соль, перец и вымешиваем до однородности. Вместо муки в качестве загустителя допускается использовать крахмал.

Шаг 7. Приготовленную субстанцию выливаем к птице и перемешиваем.

Шаг 8. Закрываем прибор и переключаем режим на “Тушение”. Устанавливаем таймер на полчаса. Готовим до звукового оповещения.

Шаг 9. Как только прозвучит сигнал, отключаем агрегат, открываем крышку и выкладываем птицу. При желании дополняем всем, чем угодно. Приятного аппетита!

Курица в мультиварке в сметанном соусе

Курица в мультиварке в сметанном соусе обладает нежной текстурой и неповторимым сливочным послевкусием. Для подливки подойдет кисломолочный продукт любой жирности. Для тех, кто следит за калорийностью блюд и своим питанием, берем сметану низкой жирности.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриная грудка – 800 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Прованские травы – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сметана – 200 гр.

Оливковое масло – для жарки.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Грудку промываем, насухо вытираем и режем достаточно крупно. Вместо куриного филе можно использовать мякоть бедра.

Шаг 3. Очистив чесночные дольки и луковицу, измельчаем.

Шаг 4. Включаем агрегат в сеть, нажимаем на кнопку “Жарка”. Вливаем оливковое масло. Как только оно нагреется, опускаем курицу и солим.

Шаг 5. Не забываем перемешивать мясо. Как только курица покроется равномерной корочкой, добавляем овощную нарезку.

Шаг 6. Приправляем прованскими травами. По усмотрению добавляем свои любимые пряности.

Шаг 7. Перемешиваем и добавляем сметану. Жирность кисломолочного продукта не имеет значения. Переводим прибор в режим “Тушение”. Запускаем таймер на 40 минут, закрыв прибор.

Шаг 8. В середине цикла открываем крышку и перемешиваем мясо.

Шаг 9. Нежное мясо подаем просто так или усиливаем гарниром.

Шаг 10. Блюдо не теряет своих преимуществ и в остывшем состоянии. Приятного аппетита!

Курица с макаронами в мультиварке

Курица с макаронами в мультиварке готовится не более получаса. По рецепту мы используем куриные бедра, но можно взять и любую другую часть курицы. Подойдет филе или уже готовая мякоть бедра без костей и кожи. Вместо рожков можно взять спагетти, лапшу или спиральки. Адаптируйте рецепт под свои вкусовые предпочтения.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Куриное бедро – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Макароны рожки – 250 гр.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода –

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв куриные бедра, освобождаем их от кожи и косточек. Режем небольшими кусками и выгружаем в чашу мультиварки. Наливаем растительное масло, запускаем программу “Жарка” на 20 минут.

Шаг 2. Пока обжаривается мясо, очищаем лук и морковку. Морковку натираем на крупной терке, лук произвольно нарезаем. Спустя 10 минут овощную нарезку выгружаем к мясу. Тщательно перемешав, готовим до завершения программы.

Шаг 3. К ароматной обжарке засыпаем макароны. Разновидность макарон может быть самая различная. Важно, чтобы они были из твердых сортов пшеницы.

Шаг 4. Насыпаем соль и другие специи. Заливаем кипятком так, чтобы жидкость слегка покрывала содержимое. Переключаем прибор в режим “Тушение”. Установив таймер на 25 минут, запускаем процесс.

Шаг 5. Как только прозвучит звуковой сигнал, открываем агрегат и аккуратно размешиваем блюдо. При желании сдабриваем сливочным маслом и перемешиваем.

Шаг 6. Сервируем блюдо и приглашаем домочадцев трапезничать. Приятного аппетита!

Тушеная капуста с курицей в мультиварке

Тушеная капуста с курицей в мультиварке – идеальное бюджетное блюдо для большой семьи. Рецепт идеально подходит для занятых хозяек, которые хотят сэкономить время и не стоять часами у плиты. Заменить куриное филе можно задней частью или мякотью бедра.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Капуста – 700 гр.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Томатная паста – 1 ст.л.

Вода – 200 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Включив электроприбор в сеть, смазываем растительным маслом дно и стенки чаши мультиварки. Очистив лук, нарезаем произвольно. Освободив от кожицы морковку, натираем на терке или режем брусками. Нарезку выгружаем в масло.

Шаг 2. На панели мультиварки запускаем функцию “Выпечка”, устанавливаем время 40 минут. Слегка припускаем овощи.

Шаг 3. Птицу ополаскиваем, обтираем, режем средними кусками. Выгружаем к овощной зажарке. Перемешав, немного обжариваем.

Шаг 4. С капусты снимаем подвядшие листья. Шинкуем овощ, а затем выгружаем к мясу с овощами. Закрываем крышку.

Шаг 5. Готовим, пока не завершится программа. Томатную пасту разбалтываем в стакане горячей воды. Можно заменить томатным соусом, кетчупом или протертыми томатами. Если заливка кислит, уравновешиваем вкус сахаром. Как только прозвучит сигнал, вливаем соус к капусте. Хорошо перемешав, закрываем прибор и переключаем на режим “Тушение”.

Шаг 6. Запускаем таймер на 1 час. Если капуста молодая, сокращаем время тушения до получаса. Если ее готовить час, она превратится в кашу и испортит весь внешний вид. После завершения режима отключаем агрегат. Открыв помощницу, раскладываем тушеную капусту по порциям. Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы в мультиварке

Чахохбили из курицы в мультиварке обладает невероятным ароматом благодаря использованию душистых специй. Чахохбили подают самостоятельно с лепешками или другими мучными изделиями, по желанию дополняют гарниром. Блюдо получается сочным и обладает привлекательным внешним видом, который так и манит.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Курица – 1 тушка.

Лук репчатый – 350 гр.

Помидоры в собственном соку – 700 гр.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – 0,5 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Перец черный горошком – 1 ч.л.

Семена кориандра – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые продукты.

Шаг 2. Специи берем в целом виде. Высыпаем их в ступку и интенсивными движениями растираем до желаемого результата.

Шаг 3. Помидоры в собственном соку перебиваем блендером или перетираем через сито. Очищаем лук от шелухи и нарезаем полукольцами средней толщины. Консервированные помидоры можно заменить свежими, предварительно сняв с них кожицу.

Шаг 4. Детально промываем куриную тушку, вытираем бумажными полотенцами. Рубим по суставам на куски. Хребтовую часть можно убрать и использовать для приготовления куриного бульона. Грудку делим на части.

Шаг 5. Включаем мультиварку в сеть. В чашу укладываем куриные части. Запускаем прибор в режиме “Жарка”, если такая функция отсутствует нажимаем кнопку “Выпечка”. Установив таймер на 15 минут, обжариваем птицу 7 минут.

Шаг 6. Переворачиваем курицу, забрасываем луковые полукольца и приправы. Обжариваем до окончания программы, не забывая помешивать.

Шаг 7. После звукового оповещения вливаем протертые томаты и перемешиваем. Закрыв прибор, активируем режим “Тушение” или “Мясо” на 20 минут. Если мультиварка не поддерживает функцию скороварки, необходимо увеличить время готовки до 1 часа.

Шаг 8. После оповещения открываем крышку.

Шаг 9. Сервируем блюдо, задекорировав рубленой зеленью. Чем больше разновидностей зелени используем, тем аппетитнее будет результат. Приятного аппетита!