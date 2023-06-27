Куриные котлеты без мясорубки. Сочные и нежные: весь секрет в пропорциях

Котлеты считаются одним из самых запрашиваемых блюд во всех заведениях. Существует много различных видов котлет. Знакомый многим люля кебаб тоже можно отнести к котлетам, хотя это блюдо отличается способом приготовления от типичной котлеты.

Блюдо прошло долгий путь, прежде чем смогло занять свою востребованную нишу. Изначально котлеты не измельчали, не добавляли к фаршу специи, травы и прочие компоненты. Целый кусок мяса на кости жарили как стейк.

Сейчас концепция готовки котлеты изменилась. Расскажем подробнее, как вкусно приготовить котлеты.

Ингредиенты для котлет:

Куриное мясо — кг;

Лук репчатый — 1/2 шт.;

Сухари панировочные — 100 мл;

Сливки 33% — 3 ст. л.;

Соевый соус — ст. л.;

Дижонская горчица — ч. л.;

Яйцо — шт.

Приготовление котлет:

Отделяем мясо от кости, также снимаем шкурку, но оставляем небольшие прослойки жира. Нарезаем мясо на небольшие кубики, аналогично режем репчатый лук.

Смешиваем лук с мясом, мелко шинкуем ножом, чтобы измельчить все оставшиеся прожилки. Полученный фарш надо ровным слоем распределить по доске, посыпать по вкусу черным молотым перцем и солью.

Руками перемешиваем фарш со специями и солью. В отдельной миске соединяем панировочные сухари со сливками и яйцом.

Данную смесь выкладываем к фаршу, выливаем соевый соус, добавляем горчицу, перемешиваем компоненты.

Сформированные котлеты (10 штук) рекомендуется панировать в муке.

Нужно раскалить сковороду, выливаем в нее растительное масло, выкладываем котлеты по часовой стрелке.

Кладем к котлетам небольшой кусочек сливочного масла, обжариваем на среднем огне по 1,5 минуте с каждой стороны.

Обратите внимание! Вторая партия котлет будет жариться быстрее.

Перекладываем котлеты на противень, застеленный пергаментом. Отправляем котлеты в духовку при 200 градусах на 10 минут.

После приготовления снимаем горячие котлеты с противня, чтобы на горячей поверхности они не продолжали готовиться.

Для сочности оставьте котлеты в тарелке, накройте фольгой до остывания.