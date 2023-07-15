Куриный шницель

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Куриный шницель – это невероятно вкусное блюдо из птицы, которое порадует вас своей сочностью, которая идеально сочетается с румяной и аппетитной корочкой. Благодаря этой корочке, все соки запечатываются внутри. В качестве панировки прекрасно подходит хлебная крошка, которую для изысканности вкуса, также можно смешать с измельченным сыром. Подавать такое кушанье можно совершенно с любым гарниром и свежими овощами.

Куриный шницель в панировке на сковороде

Куриный шницель в панировке на сковороде – это сочное и сытное кушанье, которое удивит вас своим насыщенным и ярким вкусом, а также аппетитной корочкой, перед которой просто невозможно устоять! Для готовки нам потребуется минимальный продуктовый набор.

Куриный шницель

Ингредиенты –+2 порц.

  • Куриное филе 250 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сухари панировочные 100 гр.
  • Масло подсолнечное 3 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 12 мин.

  1. Куриный шницель

    Куриный шницель готовится очень просто. Мясо ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом.

  2. Куриный шницель

    Филе разрезаем вдоль на две равные части.

  3. Куриный шницель

    Кусочки активно отбиваем при помощи кухонного молоточка.

  4. Куриный шницель

    С обеих сторон посыпаем солью и черным перцем.

  5. Куриный шницель

    В пиале расколачиваем куриные яйца.

  6. Куриный шницель

    Обмакиваем заготовки в яйца, а затем панируем в сухарях.

  7. Куриный шницель

    Разогреваем подсолнечное масло в сковородке и жарим шницели на умеренном пламени по 3 минуты с каждой стороны.

  8. Куриный шницель

    Выкладываем румяную курочку на листья зеленого салата и дополняем свежими овощами. Приятного аппетита!

Куриный шницель в духовке

Куриный шницель в духовке, приготовленный с добавлением классического сочетания компонентов, а именно сочного помидора и сыра – это беспроигрышный вариант праздничного блюда, которое приведет в восторг не только ваших домочадцев, но и самых привередливых гостей!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 400 гр.
  • Томаты – 2 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 50 гр.
  • Сыр твердых сортов – 50 гр.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: курицу ополаскиваем и даем время обсохнуть.

Куриный шницель

Шаг 2. Филе отбиваем с двух сторон, не нарушая его целостность.

Куриный шницель

Шаг 3. Посыпаем солью и черным перцем, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Куриный шницель

Шаг 4. Сначала мясо погружаем во взбитые яйца, а затем обваливаем в панировочных сухарях.

Куриный шницель

Шаг 5. С двух сторон подрумяниваем полуфабрикаты на разогретом подсолнечном масле и выкладываем в формочку для запекания.

Куриный шницель

Шаг 6. Поверх выкладываем ломтики сочных томатов.

Куриный шницель

Шаг 7. Присыпаем сырной стружкой.

Куриный шницель

Шаг 8. Перемешиваем сметану со сладкой паприкой и сдабриваем шницели.

Куриный шницель

Шаг 9. Убираем форму в духовку, прогретую до 180 градусов на 10-12 минут. Горячее кушанье подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Куриный шницель

Куриный шницель с сыром

Куриный шницель с сыром – это изысканное кушанье, которое отличается не только своим эффектным внешним видом, но и прекрасными вкусовыми характеристиками. Перед жаркой мясо требуется отбить и практически обернуть вокруг сырного ломтика – пальчики оближешь!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 1 шт.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 3 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Травы итальянские – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное филе разрезаем вдоль на 2-3 сегмента.

Куриный шницель

Шаг 2. Каждый кусочек отбиваем кухонным молоточком, прикрыв пленкой, чтобы не летели брызги.

Куриный шницель

Шаг 3. Курицу приправляем и на один край выкладываем ломтик твердого сыра.

Куриный шницель

Шаг 4. Накрываем свободным краем.

Куриный шницель

Шаг 5. В глубокой тарелке взбалтываем яйцо вместе со щепоткой соли.

Куриный шницель

Шаг 6. В другую посуду высыпаем сухари, а также муку с добавлением трав и небольшого количества соли.

Куриный шницель

Шаг 7. Обваливаем заготовки в муке, а после в яйце и сухарях.

Куриный шницель

Шаг 8. Жарим шницели на раскаленном растительном масле до образования характерной корочки.

Куриный шницель

Шаг 9. Подаем как самостоятельное блюдо либо дополняем гарниром. Приятного аппетита!

Куриный шницель

Шницель по-министерски из куриной грудки

Шницель по-министерски из куриной грудки – это идеальный рецепт для тех, кто любит сочную и тающую во рту птицу. За счет добавления хлебных кубиков, мясо абсолютно не пересушивается во время тепловой обработки и сохраняет в себе максимальное количество полезных компонентов.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 350 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Батон – 1 ломтик.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 2 шепотки.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе промываем, промакиваем бумажными полотенцами и разрезаем так, как показано на фото.

Куриный шницель

Шаг 2. Отбиваем с двух сторон.

Куриный шницель

Шаг 3. Обваливаем мясные ломтики в пшеничной муке.

Куриный шницель

Шаг 4. Убираем корочку с ломтика батона и нарезаем мякоть небольшими кубиками.

Куриный шницель

Шаг 5. После муки погружаем отбивную в смесь из взбитого яйца, соли и молотого перца.

Куриный шницель

Шаг 6. На заготовку кладем хлебные кубики и слегка придавливаем, повторяем процедуру и с другой стороны.

Куриный шницель

Шаг 7. Выкладываем полуфабрикат на сковородку с разогретым растительным маслом и готовим на умеренном пламени по 3-4 минуты с каждой из сторон.

Куриный шницель

Шаг 8. Перекладываем шницель по-министерски на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Куриный шницель

Рубленый шницель из курицы

Рубленый шницель из курицы – это кушанье, которое поможет вам без особого труда привнести в ежедневное меню нечто совершенно новое и невероятно вкусное. Для дополнительной сочности рекомендуем вам дополнить мясные кубики твердым сыром и яйцом.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 2 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сыр твердых сортов – 150 гр.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочек твердого сыра измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями, мелко рубим куриное филе.

Куриный шницель

Шаг 2. В емкости с высокими бортиками объединяем мясо, сыр, яйцо, муку, перец и соль.

Куриный шницель

Шаг 3. Тщательно перемешиваем.

Куриный шницель

Шаг 4. Влажными руками формируем котлетки и выкладываем в сковородку с горячим подсолнечным маслом, жарим на маленьком пламени около 3-5 минут с каждой стороны.

Куриный шницель

Шаг 5. Румяные и сочные шницели подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Куриный шницель

Куриный шницель в панировочных сухарях

Куриный шницель в панировочных сухарях – блюдо, которое хорошо само по себе, однако, прочитав этот рецепт, вы узнаете, как его можно усовершенствовать. Для большей насыщенности вкуса и сочности, птицу можно замариновать в смеси из кефира – вам очень понравится!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 700 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Кефир – 1 ст.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Сухари панировочные – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Куриный шницель

Шаг 2. Нарезаем куриное филе тонкими ломтиками и, прикрыв пленкой, отбиваем.

Куриный шницель

Шаг 3. Мясо солим, перчим и заливаем кефиром, убираем на полку холодильной камеры и оставляем на 1-2 часа для пропитки.

Куриный шницель

Шаг 4. Тем временем в одну тарелку высыпаем сухари, во вторую – муку, а в третьей взбиваем яйца со щепоткой соли.

Куриный шницель

Шаг 5. Каждую отбивную обваливаем в муке, окунаем в яйцо и панируем в сухарях.

Куриный шницель

Шаг 6. В течение двух минут жарим полуфабрикаты на раскаленном растительном масле и перекладываем на противень.

Куриный шницель

Шаг 7. Доводим шницели до готовности в духовом шкафу: 10 минут при 190-200 градусах. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Куриный шницель

Куриный шницель в кляре

Куриный шницель в кляре – это простой и безумно вкусный способ приготовления птицы. За счет сметанного кляра, который полностью покрывает ломтики мяса, все соки запечатываются внутри, а снаружи образуется румяная и аппетитная корочка.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 500 гр.
  • Сметана/майонез – 2 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе ополаскиваем и промакиваем салфетками, нарезаем вдоль пластинками и отбиваем при помощи кухонного молоточка.

Куриный шницель

Шаг 2. В пиале венчиком смешиваем яйца со сметаной и щепоткой соли.

Куриный шницель

Шаг 3. Вводим муку и мешаем до однородности.

Куриный шницель

Шаг 4. Если консистенция получилась слишком жидкой, то подсыпаем еще немного муки.

Куриный шницель

Шаг 5. Мясо солим и перчим, окунаем в подготовленный кляр.

Куриный шницель

Шаг 6. Полуфабрикаты кладем в сковороду с горячим подсолнечным маслом и жарим около 5 минут.

Куриный шницель

Шаг 7. Затем переворачиваем и засекаем еще 5 минут.

Куриный шницель

Шаг 8. Нежные шницели подаем к столу с пылу, с жару и принимаемся за дегустацию. Приятного аппетита!

Куриный шницель

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