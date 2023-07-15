Куриный шницель – это невероятно вкусное блюдо из птицы, которое порадует вас своей сочностью, которая идеально сочетается с румяной и аппетитной корочкой. Благодаря этой корочке, все соки запечатываются внутри. В качестве панировки прекрасно подходит хлебная крошка, которую для изысканности вкуса, также можно смешать с измельченным сыром. Подавать такое кушанье можно совершенно с любым гарниром и свежими овощами.

Куриный шницель в панировке на сковороде

Куриный шницель в панировке на сковороде – это сочное и сытное кушанье, которое удивит вас своим насыщенным и ярким вкусом, а также аппетитной корочкой, перед которой просто невозможно устоять! Для готовки нам потребуется минимальный продуктовый набор.

Ингредиенты –+2 порц.

Куриное филе 250 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сухари панировочные 100 гр.

Масло подсолнечное 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 12 мин.

Куриный шницель готовится очень просто. Мясо ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом. Филе разрезаем вдоль на две равные части. Кусочки активно отбиваем при помощи кухонного молоточка. С обеих сторон посыпаем солью и черным перцем. В пиале расколачиваем куриные яйца. Обмакиваем заготовки в яйца, а затем панируем в сухарях. Разогреваем подсолнечное масло в сковородке и жарим шницели на умеренном пламени по 3 минуты с каждой стороны. Выкладываем румяную курочку на листья зеленого салата и дополняем свежими овощами. Приятного аппетита!

Куриный шницель в духовке

Куриный шницель в духовке, приготовленный с добавлением классического сочетания компонентов, а именно сочного помидора и сыра – это беспроигрышный вариант праздничного блюда, которое приведет в восторг не только ваших домочадцев, но и самых привередливых гостей!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Томаты – 2 шт.

Яйца – 1 шт.

Сухари панировочные – 50 гр.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: курицу ополаскиваем и даем время обсохнуть.

Шаг 2. Филе отбиваем с двух сторон, не нарушая его целостность.

Шаг 3. Посыпаем солью и черным перцем, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 4. Сначала мясо погружаем во взбитые яйца, а затем обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 5. С двух сторон подрумяниваем полуфабрикаты на разогретом подсолнечном масле и выкладываем в формочку для запекания.

Шаг 6. Поверх выкладываем ломтики сочных томатов.

Шаг 7. Присыпаем сырной стружкой.

Шаг 8. Перемешиваем сметану со сладкой паприкой и сдабриваем шницели.

Шаг 9. Убираем форму в духовку, прогретую до 180 градусов на 10-12 минут. Горячее кушанье подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Куриный шницель с сыром

Куриный шницель с сыром – это изысканное кушанье, которое отличается не только своим эффектным внешним видом, но и прекрасными вкусовыми характеристиками. Перед жаркой мясо требуется отбить и практически обернуть вокруг сырного ломтика – пальчики оближешь!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Яйца – 1 шт.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Травы итальянские – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое и обсушенное филе разрезаем вдоль на 2-3 сегмента.

Шаг 2. Каждый кусочек отбиваем кухонным молоточком, прикрыв пленкой, чтобы не летели брызги.

Шаг 3. Курицу приправляем и на один край выкладываем ломтик твердого сыра.

Шаг 4. Накрываем свободным краем.

Шаг 5. В глубокой тарелке взбалтываем яйцо вместе со щепоткой соли.

Шаг 6. В другую посуду высыпаем сухари, а также муку с добавлением трав и небольшого количества соли.

Шаг 7. Обваливаем заготовки в муке, а после в яйце и сухарях.

Шаг 8. Жарим шницели на раскаленном растительном масле до образования характерной корочки.

Шаг 9. Подаем как самостоятельное блюдо либо дополняем гарниром. Приятного аппетита!

Шницель по-министерски из куриной грудки

Шницель по-министерски из куриной грудки – это идеальный рецепт для тех, кто любит сочную и тающую во рту птицу. За счет добавления хлебных кубиков, мясо абсолютно не пересушивается во время тепловой обработки и сохраняет в себе максимальное количество полезных компонентов.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Филе куриное – 350 гр.

Яйца – 1 шт.

Батон – 1 ломтик.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 2 шепотки.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе промываем, промакиваем бумажными полотенцами и разрезаем так, как показано на фото.

Шаг 2. Отбиваем с двух сторон.

Шаг 3. Обваливаем мясные ломтики в пшеничной муке.

Шаг 4. Убираем корочку с ломтика батона и нарезаем мякоть небольшими кубиками.

Шаг 5. После муки погружаем отбивную в смесь из взбитого яйца, соли и молотого перца.

Шаг 6. На заготовку кладем хлебные кубики и слегка придавливаем, повторяем процедуру и с другой стороны.

Шаг 7. Выкладываем полуфабрикат на сковородку с разогретым растительным маслом и готовим на умеренном пламени по 3-4 минуты с каждой из сторон.

Шаг 8. Перекладываем шницель по-министерски на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Рубленый шницель из курицы

Рубленый шницель из курицы – это кушанье, которое поможет вам без особого труда привнести в ежедневное меню нечто совершенно новое и невероятно вкусное. Для дополнительной сочности рекомендуем вам дополнить мясные кубики твердым сыром и яйцом.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт.

Яйца – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Мука – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочек твердого сыра измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями, мелко рубим куриное филе.

Шаг 2. В емкости с высокими бортиками объединяем мясо, сыр, яйцо, муку, перец и соль.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Влажными руками формируем котлетки и выкладываем в сковородку с горячим подсолнечным маслом, жарим на маленьком пламени около 3-5 минут с каждой стороны.

Шаг 5. Румяные и сочные шницели подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Куриный шницель в панировочных сухарях

Куриный шницель в панировочных сухарях – блюдо, которое хорошо само по себе, однако, прочитав этот рецепт, вы узнаете, как его можно усовершенствовать. Для большей насыщенности вкуса и сочности, птицу можно замариновать в смеси из кефира – вам очень понравится!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Филе куриное – 700 гр.

Яйца – 2 шт.

Кефир – 1 ст.

Мука – 3 ст.л.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Шаг 2. Нарезаем куриное филе тонкими ломтиками и, прикрыв пленкой, отбиваем.

Шаг 3. Мясо солим, перчим и заливаем кефиром, убираем на полку холодильной камеры и оставляем на 1-2 часа для пропитки.

Шаг 4. Тем временем в одну тарелку высыпаем сухари, во вторую – муку, а в третьей взбиваем яйца со щепоткой соли.

Шаг 5. Каждую отбивную обваливаем в муке, окунаем в яйцо и панируем в сухарях.

Шаг 6. В течение двух минут жарим полуфабрикаты на раскаленном растительном масле и перекладываем на противень.

Шаг 7. Доводим шницели до готовности в духовом шкафу: 10 минут при 190-200 градусах. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Куриный шницель в кляре

Куриный шницель в кляре – это простой и безумно вкусный способ приготовления птицы. За счет сметанного кляра, который полностью покрывает ломтики мяса, все соки запечатываются внутри, а снаружи образуется румяная и аппетитная корочка.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 гр.

Сметана/майонез – 2 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Мука – 4 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе ополаскиваем и промакиваем салфетками, нарезаем вдоль пластинками и отбиваем при помощи кухонного молоточка.

Шаг 2. В пиале венчиком смешиваем яйца со сметаной и щепоткой соли.

Шаг 3. Вводим муку и мешаем до однородности.

Шаг 4. Если консистенция получилась слишком жидкой, то подсыпаем еще немного муки.

Шаг 5. Мясо солим и перчим, окунаем в подготовленный кляр.

Шаг 6. Полуфабрикаты кладем в сковороду с горячим подсолнечным маслом и жарим около 5 минут.

Шаг 7. Затем переворачиваем и засекаем еще 5 минут.

Шаг 8. Нежные шницели подаем к столу с пылу, с жару и принимаемся за дегустацию. Приятного аппетита!