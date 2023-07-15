Куриный шницель – это невероятно вкусное блюдо из птицы, которое порадует вас своей сочностью, которая идеально сочетается с румяной и аппетитной корочкой. Благодаря этой корочке, все соки запечатываются внутри. В качестве панировки прекрасно подходит хлебная крошка, которую для изысканности вкуса, также можно смешать с измельченным сыром. Подавать такое кушанье можно совершенно с любым гарниром и свежими овощами.
Куриный шницель в панировке на сковороде
Куриный шницель в панировке на сковороде – это сочное и сытное кушанье, которое удивит вас своим насыщенным и ярким вкусом, а также аппетитной корочкой, перед которой просто невозможно устоять! Для готовки нам потребуется минимальный продуктовый набор.
Ингредиенты –+2 порц.
- Куриное филе 250 гр.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сухари панировочные 100 гр.
- Масло подсолнечное 3 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 12 мин.
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Куриный шницель готовится очень просто. Мясо ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом.
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Филе разрезаем вдоль на две равные части.
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Кусочки активно отбиваем при помощи кухонного молоточка.
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С обеих сторон посыпаем солью и черным перцем.
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В пиале расколачиваем куриные яйца.
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Обмакиваем заготовки в яйца, а затем панируем в сухарях.
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Разогреваем подсолнечное масло в сковородке и жарим шницели на умеренном пламени по 3 минуты с каждой стороны.
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Выкладываем румяную курочку на листья зеленого салата и дополняем свежими овощами. Приятного аппетита!
Куриный шницель в духовке
Куриный шницель в духовке, приготовленный с добавлением классического сочетания компонентов, а именно сочного помидора и сыра – это беспроигрышный вариант праздничного блюда, которое приведет в восторг не только ваших домочадцев, но и самых привередливых гостей!
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 400 гр.
- Томаты – 2 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Сухари панировочные – 50 гр.
- Сыр твердых сортов – 50 гр.
- Сметана – 2 ст.л.
- Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор: курицу ополаскиваем и даем время обсохнуть.
Шаг 2. Филе отбиваем с двух сторон, не нарушая его целостность.
Шаг 3. Посыпаем солью и черным перцем, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.
Шаг 4. Сначала мясо погружаем во взбитые яйца, а затем обваливаем в панировочных сухарях.
Шаг 5. С двух сторон подрумяниваем полуфабрикаты на разогретом подсолнечном масле и выкладываем в формочку для запекания.
Шаг 6. Поверх выкладываем ломтики сочных томатов.
Шаг 7. Присыпаем сырной стружкой.
Шаг 8. Перемешиваем сметану со сладкой паприкой и сдабриваем шницели.
Шаг 9. Убираем форму в духовку, прогретую до 180 градусов на 10-12 минут. Горячее кушанье подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Куриный шницель с сыром
Куриный шницель с сыром – это изысканное кушанье, которое отличается не только своим эффектным внешним видом, но и прекрасными вкусовыми характеристиками. Перед жаркой мясо требуется отбить и практически обернуть вокруг сырного ломтика – пальчики оближешь!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 1 шт.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Сухари панировочные – 3 ст.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Травы итальянские – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промытое и обсушенное филе разрезаем вдоль на 2-3 сегмента.
Шаг 2. Каждый кусочек отбиваем кухонным молоточком, прикрыв пленкой, чтобы не летели брызги.
Шаг 3. Курицу приправляем и на один край выкладываем ломтик твердого сыра.
Шаг 4. Накрываем свободным краем.
Шаг 5. В глубокой тарелке взбалтываем яйцо вместе со щепоткой соли.
Шаг 6. В другую посуду высыпаем сухари, а также муку с добавлением трав и небольшого количества соли.
Шаг 7. Обваливаем заготовки в муке, а после в яйце и сухарях.
Шаг 8. Жарим шницели на раскаленном растительном масле до образования характерной корочки.
Шаг 9. Подаем как самостоятельное блюдо либо дополняем гарниром. Приятного аппетита!
Шницель по-министерски из куриной грудки
Шницель по-министерски из куриной грудки – это идеальный рецепт для тех, кто любит сочную и тающую во рту птицу. За счет добавления хлебных кубиков, мясо абсолютно не пересушивается во время тепловой обработки и сохраняет в себе максимальное количество полезных компонентов.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 350 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Батон – 1 ломтик.
- Мука – 1 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – 2 шепотки.
- Перец черный молотый – 2 щепотки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Филе промываем, промакиваем бумажными полотенцами и разрезаем так, как показано на фото.
Шаг 2. Отбиваем с двух сторон.
Шаг 3. Обваливаем мясные ломтики в пшеничной муке.
Шаг 4. Убираем корочку с ломтика батона и нарезаем мякоть небольшими кубиками.
Шаг 5. После муки погружаем отбивную в смесь из взбитого яйца, соли и молотого перца.
Шаг 6. На заготовку кладем хлебные кубики и слегка придавливаем, повторяем процедуру и с другой стороны.
Шаг 7. Выкладываем полуфабрикат на сковородку с разогретым растительным маслом и готовим на умеренном пламени по 3-4 минуты с каждой из сторон.
Шаг 8. Перекладываем шницель по-министерски на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Рубленый шницель из курицы
Рубленый шницель из курицы – это кушанье, которое поможет вам без особого труда привнести в ежедневное меню нечто совершенно новое и невероятно вкусное. Для дополнительной сочности рекомендуем вам дополнить мясные кубики твердым сыром и яйцом.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 2 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Сыр твердых сортов – 150 гр.
- Мука – 3 ст.л.
- Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кусочек твердого сыра измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями, мелко рубим куриное филе.
Шаг 2. В емкости с высокими бортиками объединяем мясо, сыр, яйцо, муку, перец и соль.
Шаг 3. Тщательно перемешиваем.
Шаг 4. Влажными руками формируем котлетки и выкладываем в сковородку с горячим подсолнечным маслом, жарим на маленьком пламени около 3-5 минут с каждой стороны.
Шаг 5. Румяные и сочные шницели подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!
Куриный шницель в панировочных сухарях
Куриный шницель в панировочных сухарях – блюдо, которое хорошо само по себе, однако, прочитав этот рецепт, вы узнаете, как его можно усовершенствовать. Для большей насыщенности вкуса и сочности, птицу можно замариновать в смеси из кефира – вам очень понравится!
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 700 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Кефир – 1 ст.
- Мука – 3 ст.л.
- Сухари панировочные – 3 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.
Шаг 2. Нарезаем куриное филе тонкими ломтиками и, прикрыв пленкой, отбиваем.
Шаг 3. Мясо солим, перчим и заливаем кефиром, убираем на полку холодильной камеры и оставляем на 1-2 часа для пропитки.
Шаг 4. Тем временем в одну тарелку высыпаем сухари, во вторую – муку, а в третьей взбиваем яйца со щепоткой соли.
Шаг 5. Каждую отбивную обваливаем в муке, окунаем в яйцо и панируем в сухарях.
Шаг 6. В течение двух минут жарим полуфабрикаты на раскаленном растительном масле и перекладываем на противень.
Шаг 7. Доводим шницели до готовности в духовом шкафу: 10 минут при 190-200 градусах. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Куриный шницель в кляре
Куриный шницель в кляре – это простой и безумно вкусный способ приготовления птицы. За счет сметанного кляра, который полностью покрывает ломтики мяса, все соки запечатываются внутри, а снаружи образуется румяная и аппетитная корочка.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 500 гр.
- Сметана/майонез – 2 ст.л.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 4 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриное филе ополаскиваем и промакиваем салфетками, нарезаем вдоль пластинками и отбиваем при помощи кухонного молоточка.
Шаг 2. В пиале венчиком смешиваем яйца со сметаной и щепоткой соли.
Шаг 3. Вводим муку и мешаем до однородности.
Шаг 4. Если консистенция получилась слишком жидкой, то подсыпаем еще немного муки.
Шаг 5. Мясо солим и перчим, окунаем в подготовленный кляр.
Шаг 6. Полуфабрикаты кладем в сковороду с горячим подсолнечным маслом и жарим около 5 минут.
Шаг 7. Затем переворачиваем и засекаем еще 5 минут.
Шаг 8. Нежные шницели подаем к столу с пылу, с жару и принимаемся за дегустацию. Приятного аппетита!