Куриный суп — это простое и очень вкусное блюдо, которое пользуется популярностью в каждой семье. Каждая хозяйка готовит куриный суп по своему любимому рецепту. В подборке собраны самые распространенные варианты вкуснейших и бюджетных супов, приготовление которых не доставит неудобств.

Куриный суп с вермишелью

Куриный суп с вермишелью получится у всех. Доступные ингредиенты волшебным образом превращаются в великолепное первое блюдо. Готовится куриный суп просто, и даже начинающая хозяйка с легкостью осилит этот рецепт. Легкий суп очень нравится маленьким детям.

Ингредиенты –+3 порц.

Куриная грудка 1 шт.

Вермишель 80 гр.

Картофель 3 шт.

Морковь 1 шт.

Соль по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Лавровый лист по вкусу

Прованские травы по вкусу

Вода 2 л.

Масло растительное для жарки

Шаги 40 мин.

Куриный суп готовится очень быстро и просто. Ополоснув куриное филе, режем средними кусками. В кастрюлю набираем 2 литра питьевой воды. Опускаем мясо и ставим вариться. Закипятив, убираем пенку. Как только закипит, минимизируем нагрев. Очищаем картошку и режем соломкой. Выгружаем в бульон. Подсаливаем. Очистив лук и морковку, измельчаем овощи и поджариваем на растительном масле. Перекладываем зажарку в суп. Приправляем специями. Кладем лаврушку по усмотрению. Отмеряем вермишель и высыпаем в суп. Добавляем сухие ароматные травы. Если картошка готова, отключаем огонь. Разливаем ароматный суп по тарелкам и приглашаем домашних обедать. Приятного аппетита!

Куриный суп с картошкой

Куриный суп с картошкой – рецепт, который потребует на исполнение не более получаса. Блюдо подходит занятым людям и тем, кто не готов тратить много времени на готовку. Для рецепта подходит не только куриная грудка, но и другие части. Если калорийность блюда не принципиальна, для наваристой основы варим окорочок или спинку.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриная грудка – 200 гр.

Макаронная засыпка – 100 гр.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Обмыв птицу, нарезаем кусочками подходящего размера. Кроме филе используем любые куриные части. Части с косточками после варки разбираем на кусочки, удаляя кости и кожу.

Шаг 3. Закипятив воду, опускаем мясо. Доведя до кипения, убираем пенку. Убавив пламя, продолжаем варку.

Шаг 4. Картошку и морковку очищаем экономкой и крупно режем. Выгружаем в бульон и варим до полного приготовления.

Шаг 5. Кладем лук целиком в очищенном виде. Для золотистого оттенка бульона можно снять лишь верхнюю шелуху. После приготовления достаем мягкую луковицу и выбрасываем. Она выполнила свою функцию.

Шаг 6. Когда картошка станет мягкой, забрасываем макаронные изделия. Солим и перчим. Размешиваем и кладем лаврушку. Варим, пока не приготовится макаронная засыпка. Главное не переварить. Лучше отключить газ на пару минут раньше, чем написано на упаковке. Так макаронные изделия не разварятся и не превратятся в кашу.

Шаг 7. Отключив нагрев, разливаем по порциям суп. Посыпаем рубленой зеленью.

Шаг 8. Вместо звездочек можно использовать другую вермишель, например, паутинку или другую мелкую засыпку.

Шаг 9. Суп выходит довольно аппетитным и хорошо насыщает. Это отличный вариант для быстрого семейного обеда. Приятного аппетита!

Куриный суп с лапшой и яйцом

Куриный суп с лапшой и яйцом идеально подходит для семейного обеда. Приготовить суп сможет даже неопытный кулинар. Рецепт испортить просто нереально. Сваренная заранее основа сократит временные затраты на варку супа. Для этого я часто заготавливаю и замораживаю бульон.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриные крылья – 3 шт.

Лапша – 3 ст.л.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Приправа – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Вода – 2-2,5 л.

Яйцо куриное – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сполоснув куриные крылья, рубим их по суставам. Или используем другие части курицы – спинки, ножки или бедра. Опускаем в кастрюлю. Вливаем фильтрованную воду. Вскипятив, снимаем пену. Солим. Убавив пламя, готовим 10 минут.

Шаг 2. С картошки счищаем кожуру, промыв, нарезаем, как обычно на суп – брусочками или кубиками. Это никак не повлияет на вкус.

Шаг 3. Порезав очищенный лук и морковку, припускаем на горячей промасленной сковороде. Пассеруем при частом помешивании, пока обжарка не размягчится.

Шаг 4. К бульону с куриными крыльями высыпаем картофельную нарезку и варим 25 минут. Высыпаем зажарку. Спустя время можно достать курицу и избавиться от косточек, отделив от них мясо, а затем возвращаем в кастрюльку.

Шаг 5. Сдабриваем нарубленным или давленым чесноком (или заменяем молотой специей). Сыплем соль и кладем приправу (или бульонный кубик). Засыпаем лапшу (магазинную или домашнего приготовления) и готовим 10 минут.

Шаг 6. Разболтав яйцо, вливаем к нему половник бульона. Оперативно размешиваем до состояния эмульсии, чтобы яйцо не успело свариться.

Шаг 7. Забрасываем лаврушку в суп и вливаем яичную массу, не забывая интенсивно перемешивать. Вскипятив, отключаем нагрев. Убрав кастрюльку с конфорки, настаиваем в прикрытом состоянии.

Шаг 8. Наполняем тарелки душистым супом. Блюдо хоть и получается легким, но хорошо насыщает, не оставляя тяжести после еды. По своему усмотрению перед едой сдабриваем сметаной и посыпаем свежемолотым перцем. С элементарным рецептом справится даже новичок. Вкусно и не хлопотно! Приятного аппетита!

Суп на курином бульоне с клецками

Суп на курином бульоне с клецками – рецепт, который сможет воплотить в жизнь каждый. Процесс приготовления блюда совершенно не сложный, занимает не более часа. Пока готовится основа, очищаем овощи и готовим тесто на клецки. Наваристый суп станет хорошим вариантом сытного обеда. Я часто использую уже готовую замороженную основу, это экономит время.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Куриный окорочок – 400 гр.

Мука – 2-3 ст.л.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Зелень – 20 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Первым делом ставим варить бульон. Промыв птицу, кладем в кастрюльку с фильтрованной водой. Вместо окорочка используем спинки, крылья, ножки или бедра. Вскипятив, убираем пену и минимизируем пламя. Варим около получаса. Не забываем подсолить.

Шаг 2. Почистив картошку и морковку экономкой, измельчаем овощи как обычно на суп. Ополаскиваем сладкий перец, вычищаем семечки и перепонки. Снимаем с лука шелуху. Нарезаем овощи мелкими кубиками.

Шаг 3. Сваренную курицу достаем и забрасываем картошку. Мясо отделяем от костей и кожи. Разъединив на волокна, подаем к супу отдельно или применяем для салатов и закусок.

Шаг 4. Остальную овощную нарезку припускаем до мягкого состояния на сковороде с растительным маслом.

Шаг 5. Промытую зелень измельчаем и смешиваем в пиале с яйцом. Немного оставляем для посыпки. Вливаем немного растительного масла. Солим и перчим.

Шаг 6. Подсыпаем муку. Перемешав, вливаем пару ложек горячего бульона. Вымешиваем тесто до однородности. тесто должно быть густым, примерно, как на оладьи.

Шаг 7. Зачерпываем тесто чайной ложкой. С помощью второй ложки погружаем заготовки в кипящий бульон. Приготовленные клецки поднимутся вверх.

Шаг 8. Высыпаем овощную зажарку.

Шаг 9. Перемешав, даем вскипеть и засыпаем рубленую зелень. Прокипятив буквально минуту, убираем с огня.

Шаг 10. Сервируем куриный суп.

Шаг 11. Суп подаем без хлеба. Клецки заменяют хлебобулочные изделия. Приятного аппетита!

Суп с куриными фрикадельками

Суп с куриными фрикадельками без труда сможет приготовить даже подросток. Блюдо готовится достаточно быстро и без всяких хлопот. Пока варится картошка, не теряя времени, скатываем фрикадельки. Куриный супчик очень нравится и взрослым, и детям. Суп замечательно насыщает и согревает в ненастную погоду.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриный фарш – 400 гр.

Мелкая вермишель – 100 гр.

Картофель средний– 4-5 шт.

Морковь крупная – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Сухая зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем овощечистку и счищаем кожуру с морковки и картошки. Составляем оставшиеся продукты.

Шаг 2. Измельчаем очищенные морковь и лук. Одну головку лука применяем для фарша.

Шаг 3. Пассеруем нарезку в горячей сковороде с растительным маслом.

Шаг 4. Вскипятив фильтрованную воду, высыпаем зажарку. Провариваем минут 5.

Шаг 5. Луковицу натираем на терке или пробиваем блендером. Объединяем с фаршем. Солим и перчим. Тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Скатываем фрикадельки.

Шаг 7. Аккуратно погружаем фрикадельки в бульон.

Шаг 8. Даем покипеть 10 минут.

Шаг 9. Нарезаем картошку и забрасываем в суп.

Шаг 10. Приправляем молотым перцем, сушеной зеленью или используем другие приправы. Забрасываем вермишель, даем чуть-чуть покипеть и сразу отключаем, чтобы макароны не разварились и не превратились в кашу.

Шаг 11. Выключаем конфорку и сервируем легкий супчик. Приятного аппетита!

Суп с курицей и рисом

Суп с курицей и рисом получается сытным, не оставляя тяжести после еды. Блюдо идеально вписывается в детский рацион и подходит для первого прикорма. Легкий суп хорошо утоляет голод, а готовится очень просто и из доступных продуктов, которые найдутся на кухне у запасливой хозяйки.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Курица – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Картофель – 200 гр.

Морковь – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 100 гр.

Петрушка – 0,5 пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Курицу рубим на части. Промываем и опускаем в кастрюлю с водой. Доведя до кипения, солим и убираем пенку. Уменьшаем пламя и варим полчаса.

Шаг 3. Очистив и сполоснув лук, рубим помельче.

Шаг 4. Морковку избавляем от кожуры экономкой или скоблим ножом. Промываем и рубим соломкой.

Шаг 5. Освобождаем картошку от кожуры, ополоснув, нарезаем брусочками.

Шаг 6. Мелко шинкуем ароматную зелень. Чем разнообразнее, тем лучше.

Шаг 7. Достав из бульона курицу, выгружаем лук и морковку.

Шаг 8. Забрасываем картошку.

Шаг 9. Тщательно промыв рис (любой – круглозерный, длиннозерный, пропаренный, шлифованный или бурый), высыпаем в кастрюлю. Солим и перчим. Варим, пока полностью не приготовится рис и картошка.

Шаг 10. Мясо снимаем с косточек, нарезаем не слишком крупно.

Шаг 11. Выгружаем курицу в суп. Перемешав, отключаем газ.

Шаг 12. Высыпаем зелень и даем настояться под крышкой.

Шаг 13. Разлив по порциям, усаживаемся обедать. Приятного аппетита!

Диетический суп из куриной грудки

Диетический суп из куриной грудки отлично подойдет для детского питания и для тех, кто не употребляет жирную пищу в связи с противопоказаниями. Варится супчик мгновенно и без хлопот. Начинающие хозяйки запросто осилят вкусное и бюджетное блюдо.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриная грудка – 500 гр.

Картофель – 100 гр.

Морковь – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 80 гр.

Петрушка – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем все продукты на столе. Куриное филе и зелень ополаскиваем. Вместо петрушки берем укроп или несколько видов душистых трав.

Шаг 2. Почистив картошку и ополоснув, нарезаем ее кубиками. Очистив морковку овощечисткой, режем кружочками, а затем пополам. Очищенный лук нарезаем произвольно. Мелко рубим петрушку.

Шаг 3. В кастрюлю выгружаем птицу и овощную нарезку. Вливаем фильтрованную воду. Солим и перчим. Включаем газ и размещаем на конфорке.

Шаг 4. Когда курица сварится, вынимаем ее и режем на небольшие части. Если выбрали для супа не филе, а части на кости, освобождаем их от кожи и косточек, разбираем на волокна.

Шаг 5. Остальное содержимое пробиваем погружным агрегатом. Консистенцию регулируем самостоятельно. Если нет кухонных помощников, разминаем толкушкой или протираем сквозь сито.

Шаг 6. Глубокие пиалы наполняем нежным супом. Декорируем куриным мясом и рубленой петрушкой.

Шаг 7. Зовем близких и пробуем диетический суп. Приятного аппетита!

Сырный суп с курицей с плавленым сыром

Сырный суп с курицей с плавленым сыром покорит самых привередливых. Блюдо готовится просто и без всяких подводных камней. Если хочется сделать суп сытнее, а бульон насыщеннее, вместо грудки запросто можно использовать окорочок, бедро или спинки. Гренки подавать необязательно, но они придадут изюминку угощению.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриная грудка – 500 гр.

Сыр плавленый – 200 гр.

Картофель – 2-3 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошком – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Сливочное масло – 0,5 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Гренки – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув грудку, укладываем в кастрюлю, заливаем питьевой водой и ставим вариться, как обычно на суп. Для более насыщенной наваристой основы вместо грудки берем голени, крылья, спинки и бедра. Очищенные морковку и лук измельчаем. Промываем зелень и даем обсохнуть.

Шаг 2. С помощью экономки очищаем кожицу с картошки и режем привычным способом.

Шаг 3. Когда курица закипит, удаляем пенку, кладем лаврушку и перец горошком. Варим полчаса. Достаем курицу, куриные части на костях освобождаем от них, разделяя мясо на волокна. Забрасываем картошку. Готовим четверть часа.

Шаг 4. Раскалив сковородку и распустив на ней сливочное масло, забрасываем лук. Немного обжарив, выгружаем морковку и доводим до мягкости. Сливочное масло придает особенный вкус.

Шаг 5. Приготовив обжарку, выгружаем в бульонную основу.

Шаг 6. Остывшую курицу делим на куски, отправляем в кастрюлю.

Шаг 7. Натираем на крупной терке плавленые сырки или берем сливочный сыр из банки и выгружаем в суп. Когда он полностью растворится, пробуем, всего ли хватает. При необходимости балансируем блюдо по вкусу и выключаем газ.

Шаг 8. Даем супу постоять. Сервируем и украшаем блюдо. По своему усмотрению дополняем гренками. Чесночные сухарики прекрасно дополнят сырный супчик. Приятного аппетита!

Куриный суп-пюре

Куриный суп-пюре и по вкусу, и по внешнему виду выглядит превосходно. Блюдо не стыдно подать гостям. Палочка-выручалочка для занятых людей, потребуется менее часа, чтобы воплотить его в жизнь. Нежная кремовая текстура гармонично сочетается с хрустящими сухариками.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 200 гр.

Белый хлеб – 2 кусочка.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 10 гр.

Вода – 1,5 л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промываем и режем средними кусками. Почистив картошку овощечисткой и ополоснув, нарезаем как обычно на суп. Выгружаем в кастрюлю, наливаем фильтрованную воду. Даем закипеть, убираем пенку, приправляем и убавляем газ.

Шаг 2. Очистив головку лука, нарезаем, как получится.

Шаг 3. Очищенную экономкой морковку трем на терке или с помощью комбайна.

Шаг 4. Пассеруем нарезку на сковородке со сливочным маслом. Снимаем со сковородки и перемещаем в бульонную основу. Продолжаем готовить 10 минут.

Шаг 5. Белый хлеб режем кубиками. Подсушиваем на сковородке без использования масла.

Шаг 6. Из сваренного супа достаем пару кусочков грудки. Если используем курицу на кости, достаем и освобождаем от кожи и косточек. Часть возвращаем в суп, немного оставляем для декора. Остальной суп пробиваем блендером до бархатистого состояния. Суп разливаем по порциям. Украшаем целыми кусочками мяса и сухариками. Декорируем веточкой любимой зелени.

Шаг 7. Подаем, не дожидаясь размокания сухариков. Приятного аппетита!

Суп с курицей и грибами

Суп с курицей и грибами обладает восхитительным ароматом. Блюдо получается максимально аппетитным, а продукты используются самые простые и доступные. Все можно найти в ближайшем супермаркете. Вкусный и не хлопотный рецепт поможет накормить большую семью.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Для варки бульона:

Курица – 400 гр.

Морковь – 100 гр.

Лавровый лист – 1 шт.

Морковь – 100 гр.

Вода – 1,3 л.

Соль – по вкусу.

Для варки супа:

Шампиньоны – 300 гр.

Сливки 10% – 250 мл.

Морковь – 120 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 130 гр.

Чеснок – 10 гр.

Мука – 20 гр.

Масло сливочное – 20 мл.

Тимьян – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Готовим бульон. Сполоснув курицу, погружаем в кастрюльку с фильтрованной водой. Очищаем лук и морковку. Для бульона используем половину овощей. Добавив соль и лаврушку, размещаем на плите. Вскипятив, снимаем пенку, варим 50 минут на умеренном нагреве.

Шаг 3. Остудив приготовленную птицу, вынимаем косточки и удаляем кожу. Разобрав на волокна, жарим на сковородке с растительным маслом не более 4-х минут. Снимаем со сковородки.

Шаг 4. Оставшийся лук рубим кубиком. В сковородке распускаем сливочное масло и забрасываем лук. Жарим несколько минут.

Шаг 5. Натираем морковку, добавляем к луку. Перемешав, пассеруем до мягкости.

Шаг 6. Ополоснув грибы, произвольно нарезаем и забрасываем к обжарке. Обжариваем при постоянном помешивании. Шампиньоны при необходимости заменяем другим видом грибов.

Шаг 7. Минимизируем нагрев и добавляем муку. Перемешав, обжариваем буквально минуту.

Шаг 8. Обжарку высыпаем в бульон. Даем закипеть.

Шаг 9. Очищенный чеснок мелко рубим и вместе с куриным мясом выгружаем в бульон.

Шаг 10. Проварив 5 минут, приправляем специями и добавляем сливки. Можно взять пожирнее, у меня 10%.

Шаг 11. Промытую петрушку измельчаем и кладем в суп.

Шаг 12. Прокипятив, выключаем газ. Прикрываем и даем настояться четверть часа.

Шаг 13. Наполняем тарелки ароматным супом.

Шаг 14. Приглашаем домочадцев и садимся обедать. Приятного аппетита!