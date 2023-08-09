Курник классический

Курник – это традиционная выпечка русской кухни. Угощение представляет собой пышный пирог с питательной начинкой, чаще всего, с курицей и картошкой. Для вас мы подготовили яркую кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в духовке с пошаговыми фотографиями. Выбирайте свой вариант курника.

Классический курник с курицей и картошкой

Классический курник с курицей и картошкой – это сытное и невероятно вкусное блюдо для домашнего или праздничного стола. Сочетание пышного теста с сочной куриной начинкой никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука 600 гр.

Кефир 300 мл.

Сода пищевая 1 ч.л.

Масло сливочное 180 гр.

Соль 1 ч.л.

Специи и Приправы по вкусу

Молоко коровье 1 ч.л.

Куриное филе 200 гр.

Картофель 4 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Шаги 110 мин.

Классический курник готовится очень просто. Очищаем картофель и режем его небольшими кубиками. Нарезаем куриное филе. Измельчаем репчатый лук. Соединяем все продукты в глубокой миске. Посыпаем продукты для начинки солью и специями, перемешиваем. Для теста соединяем растопленное сливочное масло и кефир. Просеиваем сюда муку, добавляем соду и соль. Замешиваем однородное эластичное тесто. Делим тесто на две части. Одну раскатываем и укладываем в форму с бортиками. Выкладываем сюда начинку. Дополняем ее кусочками сливочного масла. Плотно закрываем заготовку вторым пластом теста. Делаем углубление посередине для выхода пара. Обмазываем угощение молоком и выпекаем полтора часа при температуре 160 градусов. Классический курник с курицей и картошкой готов. Угощайтесь!

Курник с тестом на кефире

Курник с тестом на кефире – вкусный и несложный в исполнении вариант для вашего сытного обеда или праздника. Аппетитная выпечка никого не оставит равнодушным и ярко дополнит ваш стол. Для приготовления курника на кефирном тесте в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Кефир – 250 мл.

Масло оливковое – 100 мл.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 1 ст.л.

Филе куриное – 300 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 60 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выливаем в глубокую миску кефир и растительное масло. Добавляем соль и вымешиваем.

Шаг 2. Высыпаем сюда муку с разрыхлителем. Количество муки можно регулировать.

Шаг 3. Замешиваем плотный однородный ком теста.

Шаг 4. Для начинки мелко нарезаем куриное филе.

Шаг 5. Тонкими кружками режем картошку и бланшируем ее в кипятке две минуты.

Шаг 6. Делим тугое тесто на две части и раскатываем их. На одну часть выкладываем курицу, картошку и измельченный лук. Солим и перчим начинку.

Шаг 7. Плотно закрываем второй частью теста. По центру делаем отверстие и выливаем в него немного воды (60 мл). Можно украсить поверхность пирога кусочками теста. Выпекаем 50 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Курник с тестом на кефире готов. Угощайтесь!

Курник на сметане в духовке

Курник на сметане в духовке – это питательное и невероятно аппетитное блюдо для домашнего или праздничного стола. Сочетание пышного теста с сочной начинкой никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 3-4 ст.

Сметана – 1 ст.

Масло сливочное – 1 пачка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Куриное филе/свинина – 0,5 кг.

Картофель – 8 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растапливаем сливочное масло любым удобным способом.

Шаг 2. В масло кладем сметану, соль и перец.

Шаг 3. Высыпаем муку и вымешиваем однородное тесто.

Шаг 4. Для начинки режем мясо на небольшие кусочки. Можно использовать курицу или свинину.

Шаг 5. Небольшими брусочками режем очищенный картофель.

Шаг 6. Делим тесто на две части. Большую часть раскатываем в тонкий пласт и кладем в форму с бортиками.

Шаг 7. Выкладываем сюда мясо и картошку. Солим и перчим. Закрываем продукты колечками лука.

Шаг 8. Закрываем второй частью теста и делаем отверстие посередине. Выпекаем полтора часа сначала при температуре 200 градусов. Когда пирог начнет подрумяниваться, уменьшаем температуру до 160 градусов.

Шаг 9. Курник на сметане в духовке готов. Нарезайте порционными кусочками и угощайтесь!

Курник из слоеного теста

Курник из слоеного теста – это простой и быстрый вариант приготовления знаменитого курника в домашних условиях. Такой пирог порадует вас своим ярким вкусом, сочной начинкой и питательными свойствами. Подавайте к семейному обеду или в рамках праздничного стола.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 400 гр.

Филе куриное – 300 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим начинку. Смешиваем измельченные куриное филе, картошку, лук, высыпаем соль и специи по вкусу.

Шаг 2. Слоеное тесто делим на две части (большую и поменьше). Раскатываем их в круги. Немного теста оставляем для украшения.

Шаг 3. Выкладываем начинку на большой круг слоеного теста.

Шаг 4. Закрываем начинку маленьким кругом и соединяем по краям.

Шаг 5. По центру делаем отверстие для выхода пара. Украшаем пирог остатками теста.

Шаг 6. Обмазываем заготовку взбитым яйцом и выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Курник из слоеного теста готов. Подавайте к столу!

Курник на песочном тесте

Курник на песочном тесте порадует вас сочетанием нежного и тающего во рту теста с сочной питательной начинкой. Перед таким вариантом знаменитого пирога традиционной русской кухни никто не сможет устоять. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 5,5 ст.

Маргарин – 200 гр.

Сметана – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Бедра куриные – 1 кг.

Картофель – 1 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем сметану и размягченный маргарин.

Шаг 2. Высыпаем просеянную муку с солью и содой. Добавляем яйцо и начинаем вымешивать.

Шаг 3. Формируем плотный ком. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. В это время займемся начинкой. С куриных бедер снимаем мясо, некрупно его нарезаем.

Шаг 5. Соединяем курицу с измельченным луком.

Шаг 6. Сюда же отправляем кубики картофеля. Солим и перчим.

Шаг 7. Перемешиваем содержимое.

Шаг 8. Тесто делим на две части (одна больше, другая меньше). Раскатываем их. Большую часть укладываем на противень.

Шаг 9. Выкладываем на тесто начинку. Дополняем ее кусочками сливочного масла.

Шаг 10. Закрываем начинку вторым слоем теста.

Шаг 11. Соединяем края. Делаем по центру углубление для выхода пара. Выпекаем 1 час при температуре 180 градусов.

Шаг 12. Курник на песочном тесте готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Курник с тестом на маргарине

Курник с тестом на маргарине получается невероятно нежным и запоминающимся по вкусу. Аппетитное тесто и вкуснейшая начинка – залог вашего вкусного и сытного обеда. Обязательно попробуйте приготовить традиционный пирог по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 4 ст.

Маргарин – 180 гр.

Яйцо – 2 шт.

Кефир – ¾ ст.

Сода – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Для начинки:

Филе куриное – 0,5 кг.

Картофель – 0,5 кг.

Лук репчатый – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку через сито, смешиваем с содой и солью.

Шаг 2. Выкладываем сюда размягченный маргарин и разбиваем куриные яйца. Выливаем кефир.

Шаг 3. Замешиваем мягкое тесто и даем ему отдохнуть в течение 30 минут.

Шаг 4. Режем небольшими кубиками куриное филе и обжариваем его на половине сливочного масла. Солим по вкусу.

Шаг 5. Очищаем картофель и режем его некрупной соломкой.

Шаг 6. Дополняем картофель измельченным луком.

Шаг 7. Кладем к овощам курицу. Добавляем соль, специи и перемешиваем.

Шаг 8. Готовое тесто делим на две неравные части. Большую часть раскатываем и кладем в форму. Наполняем начинкой.

Шаг 9. Закрываем начинку меньшей частью теста. Делаем по центру углубление для выхода пара. Выпекаем 1 час при температуре 200 градусов.

Шаг 10. Курник с тестом на маргарине готов. Угощайтесь!

Курник с курицей и грибами

Курник с курицей и грибами – это интересный вариант для вашего сытного обеда или праздника. Такая вариация пирога никого не оставит равнодушным и разнообразит ваше меню. Для приготовления курника с курицей и грибами в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Молоко – 100 мл.

Масло сливочное – 90 гр.

Майонез – 90 гр.

Сметана – 130 гр.

Соль – по вкусу.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яичный желток – 1 шт.

Для начинки:

Грудка куриная – 1 шт.

Окорочок куриный – 2 шт.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый красный – 2 шт.

Грибы шампиньоны – 300 гр.

Укроп – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе и окорочка, отделенные от косточек и хрящиков режем небольшим кубиком.

Шаг 2. Грибы промываем и некрупно нарезаем.

Шаг 3. Очищаем лук и измельчаем его.

Шаг 4. Мелко рубим укроп.

Шаг 5. Очищаем картофель и режем его небольшими кубиками.

Шаг 6. Соединяем все ингредиенты. Дополняем солью и перцем. Перемешиваем.

Шаг 7. Режем сливочное масло кубиками и соединяем с мукой. Растираем до состояния крошки.

Шаг 8. Добавляем разрыхлитель и сметану. Добавляем соль по вкусу.

Шаг 9. Замешиваем тесто в плотный ком и кладем его в холодильник.

Шаг 10. Дальше тесто тонко раскатываем и делим на две части. Одну часть укладываем в форму с бортиками.

Шаг 11. Выкладываем начинку.

Шаг 12. Закрываем начинку второй частью теста. Соединяем по краям, по центру делаем отверстие для выхода пара. Обмазываем поверхность яйцом и выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 13. Курник с курицей и грибами готов. Нарезайте и подавайте к столу!

Курник из дрожжевого теста

Курник из дрожжевого теста – это сытное и невероятно вкусное блюдо для домашнего или праздничного стола. Сочетание румяного теста с сочной и насыщенной начинкой никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Вода – 250 мл.

Дрожжи сухие – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Картофель – 4 шт.

Бедра куриные – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, перемешиваем ее с солью и сухими дрожжами.

Шаг 2. Выливаем сюда теплую воду и растительное масло.

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто. Прикрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 1 час.

Шаг 4. Мелко режем мясо куриного бедра, предварительно сняв с костей.

Шаг 5. Дополняем птицу кубиками почищенных картошки и лука. Солим, перчим и перемешиваем.

Шаг 6. За час тесто заметно увеличится в размере.

Шаг 7. Разминаем его руками и делим на две части. Из каждой формируем ком.

Шаг 8. Из шаров раскатываем тонкие пласты. Это будут два пирога.

Шаг 9. На половину каждой лепешки кладем начинку.

Шаг 10. Закрываем начинку второй половиной теста. Делаем по центру углубление для выхода пара. Даем полежать 20 минут.

Шаг 11. Обмазываем пироги яйцом и выпекаем 1 час при температуре 180 градусов.

Шаг 12. Курник из дрожжевого теста готов. Делите на порции и угощайтесь!

Маленькие курники с курицей и картошкой

Маленькие курники с курицей и картошкой – интересная и аппетитная идея для всей семьи. Традиционный пирог русской кухни можно приготовить в формате небольших порционных пирожков. Обязательно попробуйте! Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Мука – 400-450 гр.

Сметана – 200 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Окорочок куриный – 400 гр.

Картофель – 250 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешиваем сметану, растопленное и остывшее сливочное масло, куриное яйцо. Взбиваем миксером.

Шаг 2. Просеиваем муку с разрыхлителем и солью.

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. Мелко рубим куриное мясо, предварительно сняв с костей.

Шаг 5. Отправляем к нему кубики почищенной картошки и измельченный лук.

Шаг 6. Солим, перчим и перемешиваем начинку.

Шаг 7. Тонко раскатываем тесто скалкой.

Шаг 8. Вырезаем из него два вида кругов. Одни обычные, другие – поменьше.

Шаг 9. На большие круги кладем начинку. Сюда же кладем небольшие кусочки сливочного масла.

Шаг 10. Прикрываем начинку маленькими кругами.

Шаг 11. Подворачиваем края больших кругов и соединяем их с маленькими.

Шаг 12. Перекладываем заготовки на противень. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 13. Маленькие курники с курицей и картошкой готовы. Угощайтесь!

Курник с блинами

Курник с блинами – оригинальный вариант для вашего сытного обеда или праздника. Такой аппетитный вариант пирога никого не оставит равнодушным и ярко дополнит ваш стол. Для приготовления курника с блинами в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 40 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 500 гр.

Блины – 8 шт.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для смазывания пергамента.

Для начинки:

Крупа гречневая – 5 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Филе куриное – 500 гр.

Укроп – 2 ветки.

Грибы шампиньоны – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Молоко – 300 мл.

Мука – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начинки отвариваем гречку, затем смешиваем ее с 20 гр. сливочного масла.

Шаг 2. Отварные яйца рубим мелкими кубиками.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем гречку, яйца и укроп. Солим по вкусу.

Шаг 4. До готовности жарим лук, чеснок и шампиньоны на растительном масле.

Шаг 5. Солим и перчим грибы с овощами. Перемешиваем. Грибная начинка готова.

Шаг 6. Отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде.

Шаг 7. Остужаем мясо и разделяем на волокна.

Шаг 8. Растапливаем в сковороде 30 гр. сливочного масла. Выкладываем сюда муку.

Шаг 9. Обжариваем продукт до золотистого цвета, постоянно помешивая.

Шаг 10. Выливаем молоко, перемешиваем и томим до загустения, переливаем соус к курице.

Шаг 11. Солим, перчим куриную начинку и перемешиваем.

Шаг 12. Слоеное тесто делим на два пласта. Один кладем на форму для выпекания. На тесто выкладываем блин.

Шаг 13. Слоями начинаем выкладывать начинку. Выкладываем половину гречневой заготовки, прикрываем блином.

Шаг 14. Теперь кладем четверть куриной начинки, кладем еще блин.

Шаг 15. Выкладываем половину грибной массы. Накрываем еще одним слоем.

Шаг 16. Повторяем слои. Сверху выкладываем всю курицу в соусе.

Шаг 17. Закрываем заготовку второй частью теста. Предварительно его раскатываем. Соединяем заготовку по краям.

Шаг 18. Можно украсить заготовку фигурными кусочками теста. Обмазываем пирог яйцом и выпекаем при температуре 180 градусов 40 минут.

Шаг 19. Курник с блинами готов. Делите на порционные кусочки и подавайте к столу!