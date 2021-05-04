Курсы английского языка в Алматы. Заговори на английском за 1,5 месяца легко!

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Евгений
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Курсы английского языка в Алматы. Заговори на английском за 1,5 месяца легко!

Когда стоит начинать обучение деток иностранному языку?

Можно встретить объявления «курсы английского языка для детей от двух до шести лет». Однако настолько оправдано обучение в столь раннем возрасте? Стоит ли лишать малышей детства, так рано погружая их в учебный процесс?

Оказывается, что юный возраст (начиная с трех лет) – это идеальное время для обучения, конечно, при условии использования подходящих методик, в основе которых лежит игра.  Изучение иностранного языка стимулирует развитие малыша: его память и внимание, воображение и мышление. При этом изучение одного языка хорошо влияет на запоминание и второго.

Считается, что три года – это оптимальное время для начала языковых занятий. В пять  — восемь лет можно и нужно значительно расширять словарный запас, делать упор в обучении на грамматику и фонетику. Если начать впервые изучать иностранный язык после десяти лет, то ребенку будет довольно непросто. Ведь у деток дошкольного возраста лучше развита долгосрочная память, что позволяет им быстро запоминать большие объемы текста.  

Предположим, вы решили, что вашему малышу нужен английский. Что же лучше: самостоятельное изучение или курсы английского для детей Москва? К сожалению, не все мамы и папы хорошо владеют языком – это, во-первых. Во-вторых, у многих из них напрочь отсутствует талант преподавателя, что может полностью отбить у ребенка тягу к обучению. Ведь хороший учитель он еще и психолог, который знает подход к детям, умеет их увлечь и сделать урок максимально насыщенным и интересным. Поэтому хорошие курсы английского языка для детей могут дать многое в плане языкового развития.

Уроки для малышей, как правило, построены в игровой форме. На занятиях используются такой подручный материал как книжки, паззлы, ребусы, кроссворды, настольные игры, видео и аудио материалы. Малыши активно вовлекаются в участие в диалогах, сценках, распевании песенок, чтении стихов. Это будет помогать развивать им столь необходимые в жизни коммуникативные навыки. Учеба в этом возрасте не должна сводиться только лишь к запоминаю слов, фраз или предложений. Именно умение проявить интерес к предмету и есть цель занятий в раннем возрасте. Кроме того, малышей нужно постоянно хвалить за любые успехи, ведь похвала стимулирует их желание к учебе.

Чаще всего курсы английского для детей в Алматы https://lingvomania.kz/ проводятся два или три раза в неделю. Одно занятие длится, как правило, академический час – 45 минут. Кроме преподавания языка, малышам могут дополнительно проводить занятия по рисованию, лепке и другим предметам. Особенно сильное впечатление на малышей производит подготовка к утренникам, праздникам, в которых они принимают непосредственное участие.

Ищите такую языковую школу для своего малыша, где учебный процесс будет поставлен как активная, интересная игра, а не как непростой труд.

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