Курсы немецкого языка онлайн. Кому необходимо?

Германия является самым популярным неанглоязычным направлением для иностранных студентов во всем мире. Неудивительно, что Германия, известная своими лучшими университетами, предлагающими высококачественное и недорогое образование для студентов из стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), является таким раем для образования.

Если вы решили учиться за границей в Германии , вот шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы поступить в международный университет. В первую очередь, выучить язык немецкий online.

Как поступить в университет в Германии

Проверьте, соответствуете ли вы требованиям для поступления в выбранный вами немецкий университет, связавшись с международным офисом университета. Для поступления вам потребуется квалификация для поступления в высшее учебное заведение (Hochschulzugangsberechtigung – HZB) или ее эквивалент.

Иностранным студентам с квалификацией за пределами зоны ЕС, возможно, придется сдать вступительный экзамен в университет (Feststellungsprufung) после посещения подготовительного курса (Studienkolleg).

Даже если вы соответствуете требованиям для поступления, вы часто не сможете зарегистрироваться напрямую. Самые популярные курсы на получение степени в Германии обычно имеют определенные ограничения, называемые Numerus Clausus (NC). Вам придется пройти процесс отбора на основе этих ограничений. Чтобы не быть принятым из-за ограничений курса, лучше сразу подать заявление в несколько немецких университетов.

Поступление в немецкие университеты основано на среднем балле средней школы (GPA). Чем выше ваш балл, тем больше шансов поступить в университет вашей мечты.

Куда обратиться?

В Германии некоторые учебные дисциплины очень востребованы, поэтому могут быть определенные ограничения. Это повлияет на то, как вы будете подавать заявление на получение высшего образования в Германии. Курсы, которые следуют такой процедуре приема, имеют национальные или местные ограничения приема. Текущие предметы с национальными ограничениями NC:

Архитектура. Лекарственное средство. Стоматология. Ветеринария.

Языковые требования для поступления в немецкий университет

Германия предлагает очень ограниченное количество курсов бакалавриата, полностью преподаваемых на английском языке. Тем не менее, есть некоторые курсы, которые преподаются как на немецком, так и на английском языках, что является отличным способом улучшить свои знания немецкого языка во время обучения на бакалавриате. Аспиранты найдут в Германии все больше разнообразных степеней с преподаванием на английском языке.