Курсы валют в Николаеве сегодня

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С момента появления электронных денег прошло не так много времени. По началу многие относились к электронным деньгам достаточно настороженно. Более того, их считали чем-то совершенно экзотическим и непонятным. Между тем с развитием всемирной паутины электронные деньги стали пользоваться популярностью, при этом спрос на них продолжает расти. Характерной особенностью электронных денег является их полная виртуальность. Их не только нельзя потрогать руками, но и увидеть. В настоящее время практически в любом интернет-магазине можно расплатиться именно электронными деньгами.

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