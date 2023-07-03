Курзе – это национальное блюдо дагестанской кухни, напоминающее манты или хинкали. Такое угощение отличается питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Курзе с мясом

Курзе с мясом – это невероятно сытное и вкусное угощение для вашего домашнего стола по мотивам дагестанской национальной кухни. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Для его приготовления обязательно берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриное филе 300 гр.

Лук репчатый 100 гр.

Томатная паста 1 ч.л.

Сметана 1 ст.л.

Укроп 10 гр.

Кинза 10 гр.

Паприка ½ ч.л.

Зира 2 гр.

Кориандр 2 гр.

Перец чёрный молотый 2 гр.

Для теста:

Мука 300 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Масло сливочное 30 гр.

Соль по вкусу

Вода 100 мл.

Вода 2 л.

Шаги 60 мин.

Курзе легко можно приготовить в домашних условиях. Для фарша прокручиваем курицу через мясорубку. Также прокручиваем очищенный репчатый лук. Дополняем продукты измельченной зеленью, сметаной и томатной пастой. Отправляем в заготовку соль и специи. Крупные специи предварительно измельчаем. Тщательно вымешиваем фарш, закрываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30 минут. Замешиваем тугое тесто из муки, сливочного масла, воды, яйца и соли. Кладем тесто в пакет и убираем в холодильник на 30 минут. Затем из теста формируем колбаску и делим ее на небольшие шайбы. Каждый кусочек теста раскатываем в тонкий круг. По центру кладем по чайной ложке фарша. Скрепляем края в форме аккуратной косички. Погружаем заготовки в кипящую подсоленную воду и варим 5 минут. Курзе с мясом можно подавать к столу. Скорее пробуйте!

Курзе с творогом

Курзе с творогом порадует вас ярким вкусом, сочностью и питательными свойствами. Такое блюдо послужит отличным перекусом или полноценным блюдом для всей семьи. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 0,6 кг.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Творог – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Вода – 250 мл. + 200 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем тугое тесто из муки, одного яйца, соли и стакана воды. Формируем ком, прикрываем его полотенцем и оставляем на время.

Шаг 2. Для начинки соединяем измельченный обжаренный лук, второе яйцо, творог и соль. Тщательно вымешиваем.

Шаг 3. Тесто тонко раскатываем и вырезаем из него аккуратные круги.

Шаг 4. На кружочки теста выкладываем начинку из творога. Начинаем соединять по краям.

Шаг 5. Края курзе соединяем косичкой. После варим их в кипящей подсоленной воде около 15 минут.

Шаг 6. Приготовим соус. Для этого обжариваем томатную пасту с растительным маслом. Добавляем сюда соль, воду и кипятим все вместе около 5 минут. В конце добавляем измельченный чеснок.

Шаг 7. Курзе с творогом готовы. Подавайте вместе с соусом!

Курзе с картошкой

Курзе с картошкой – это невероятно вкусное и привлекательное блюдо для вашего питательного обеда или ужина. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель очищенный– 450 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Укроп – 20 гр.

Масло растительное – 1,5 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец красный молотый острый – ¼ ч.л.

Для теста:

Мука – 380 гр.

Вода – 250 мл.

Масло растительное – 3 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, перемешиваем с солью и посередине делаем углубление.

Шаг 2. Вливаем сюда воду.

Шаг 3. Следом вливаем столовый укус и растительное масло.

Шаг 4. Замешиваем однородное тесто, прикрываем полотенцем и даем отдохнуть.

Шаг 5. Очищаем картофель и отвариваем его в воде до готовности. Солим воду по вкусу.

Шаг 6. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до румянца.

Шаг 7. Промываем и обсушиваем укроп, мелко нарезаем его.

Шаг 8. Сливаем воду с картофеля. Стакан отвара оставляем. Картофель разминаем до состояния пюре, вливаем в него немного отвара и перемешиваем.

Шаг 9. Отправляем к картошке лук, укроп и красный жгучий перец. Тщательно перемешиваем.

Шаг 10. Готовое тесто тонко раскатываем и вырезаем из него аккуратные круги.

Шаг 11. На каждый круг кладем немного начинки. Соединяем края косичкой.

Шаг 12. Отвариваем заготовку в кипящей воде около 10 минут.

Шаг 13. Курзе с картошкой готовы. Можно пробовать!

Дагестанские курзе с крапивой и творогом

Дагестанские курзе с крапивой и творогом – это яркое и насыщенное по вкусу блюдо, перед которым невозможно устоять. Питательное и ароматное угощение подходит для семейного и праздничного стола. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крапива – 2 пучка.

Лук зеленый – 2 пучка.

Творог – 0,5 кг.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Для теста:

Мука – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 200 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем с приготовления теста. В большую миску просеиваем муку, делаем в горке углубление, добавляем соль, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло. Понемногу подливаем воду комнатной температуры, замешиваем плотное эластичное тесто.

Шаг 2. Ком теста заворачиваем в пищевую пленку или кладем в полиэтиленовый пакет. Убираем на 30 минут в холодильник для улучшения эластичности.

Шаг 3. Приготовим начинку. Крапиву тщательно промываем, кладем в дуршлаг, опускаем в кипяток на 5-10 секунд. Затем подставляем под струю холодной воды, даем ей полностью стечь. Так же поступаем с луком.

Шаг 4. Обработанную крапиву и зеленый лук мелко нарезаем, складываем в миску, добавляем творог, соль, разбиваем яйца и тщательно перемешиваем готовую начинку.

Шаг 5. Остывшее и отдохнувшее тесто достаем из холодильника, раскатываем и вырезаем из него кружки. На середину каждого кружка кладем начинку. Приподнимаем края теста над начинкой и защипываем косичкой.

Шаг 6. В большой кастрюле кипятим подсоленную воду, опускаем в нее курзе и варим 1-2 минуты с момента всплытия на поверхность.

Шаг 7. Дагестанские курзе с крапивой и творогом готовы. Подавайте на стол, дополнив сливочным маслом, сметаной или другими соусами по вкусу.

Курзе с яйцом

Курзе с яйцом – это невероятно аппетитное и вкусное блюдо для вашего домашнего стола по мотивам дагестанской национальной кухни. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Для приготовления своими руками обязательно берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Молоко – 1 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Сало курдючное – 50 гр.

Трава ореховая – 0,5 ч.л.

Лук зеленый – 0,5 пучка.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для теста:

Мука – 500 гр.

Вода – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приступим к приготовлению теста. Просеиваем муку, добавляем в нее яйцо, воду и соль. Начинаем перемешивать.

Шаг 2. Дальше переходим к ручному замесу. Формируем плотный ком и оставляем его отдыхать на 30 минут.

Шаг 3. Займемся начинкой. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 4. Курдючное сало мелко нарезаем и обжариваем его до яркого румянца в сковороде.

Шаг 5. Выкладываем сюда лук, перемешиваем и жарим все вместе.

Шаг 6. Куриные яйца для начинки разбиваем в глубокую миску. Дополняем молоком, солью, перцем, ореховой травой, измельченным зеленым луком. Взбиваем до однородности.

Шаг 7. В молочно-яичную смесь выкладываем остывшее сало с луком. Перемешиваем.

Шаг 8. Готовое тесто раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем из него небольшие кружки.

Шаг 9. Каждый кружочек аккуратно складываем, оставляем пространство внутри. Края теста прищипываем косичкой.

Шаг 10. Прищипываем не до конца, чтобы осталось отверстие.

Шаг 11. Через это отверстие аккуратно вливаем начинку. Прищипываем тесто.

Шаг 12. Погружаем заготовки в кипящую подсоленную воду и варим около 10-15 минут.

Шаг 13. Курзе с яйцом готовы. Подавайте к столу со сметаной и другими вашими любимыми соусами!

Курзе с творогом и зеленью

Курзе с творогом и зеленью отличается насыщенным вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо послужит отличным перекусом или полноценным блюдом для всей семьи. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Яйцо – 2 шт.

Творог – 300 гр.

Масло растительное – 80 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Зелень – 0,5 пучка.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Высыпаем муку на рабочую поверхность. Делаем в ней углубление и разбиваем сюда одно куриное яйцо и добавляем соль.

Шаг 2. Начинаем замешивать тугое тесто, порционно подливая воду.

Шаг 3. Полученный ком прикрываем полотенцем и даем ему отдохнуть.

Шаг 4. Приступаем к приготовлению начинки. Режем тонкими полукольцами очищенный репчатый лук.

Шаг 5. Обжариваем лук до румянца на растительном масле.

Шаг 6. Соединяем творог, обжаренный лук, измельченную зелень, чеснок, соль и перец. Тщательно вымешиваем.

Шаг 7. Тонко раскатываем тесто и вырезаем их него кружки.

Шаг 8. Дополняем кружки начинкой и соединяем тесто по краям – защипываем косичкой.

Шаг 9. Кипятим воду с солью.

Шаг 10. В кипящую воду опускаем заготовки. Варим до готовности около 10 минут.

Шаг 11. Курзе с творогом и зеленью готовы. Подавайте к столу с вашими любимыми соусами и угощайтесь!