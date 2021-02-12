Квартиросъемщик в Крыму похитил у хозяйки золотые украшения

Мужчина, который арендовал жилье в селе Межводное (Черноморский район), похитил из дома хозяйки украшения из золота. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по РК.

Сакские полицейские раскрыли кражу из почтового отделения «Двери и окна в помещении повреждены не были, следов взлома не обнаружено, и это вызвало удивление у хозяйки», – уточнили в ведомстве.

Правоохранители задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя, который снимал жилье в аренду у заявительницы на территории ее домовладения.