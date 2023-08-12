Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить квашеные помидоры быстрого приготовления. Помидоры выбирайте плотные, мясистые, лучше небольшого размера. Хорошо подойдет сорт сливка. Для аромата можно также добавить лист хрена и смородины.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Квашение

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 600 Грамм

Вода 500 Миллилитров

Соль 1 Ст. ложка

Сахар 1 Ст. ложка

Чеснок 4 Зубчика

Зонтик укропа 1 Штука

Укроп 1/4 Пучка

Перец болагрский 1 Штука

Количество порций 2

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Квашеные помидоры быстрого приготовления»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, обсушите и вырежьте плодоножку.

Болгарский перец нарежьте соломкой, а зубчики чеснока пластинами. Укроп мелко порубите.

Плотно заполните банку помидорами, а пустые места заполните болгарским перцем и чесноком.

Сверху выложите порубленный укроп и зонтики укропа.

Для рассола вскипятите воду с солью и сахаром. Проварите 2-3 минуты.

Влейте горячий рассол в банку. Затяните банку несколькими слоями марли и оставьте на 1-3 дня при комнатной температуре, пока рассол не станет мутным.

После можно закрыть банку крышкой и убрать в холодильник.

Квашеные помидоры быстрого приготовления готовы. Приятного аппетита!