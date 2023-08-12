Квашеные помидоры быстрого приготовления

По
Admin
-
0
37

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить квашеные помидоры быстрого приготовления. Помидоры выбирайте плотные, мясистые, лучше небольшого размера. Хорошо подойдет сорт сливка. Для аромата можно также добавить лист хрена и смородины.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Квашение

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 600 Грамм
  • Вода 500 Миллилитров
  • Соль 1 Ст. ложка
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Зонтик укропа 1 Штука
  • Укроп 1/4 Пучка
  • Перец болагрский 1 Штука

Количество порций 2

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Квашеные помидоры быстрого приготовления»

Квашеные помидоры быстрого приготовления

Подготовьте все ингредиенты.

Квашеные помидоры быстрого приготовления

Помидоры помойте, обсушите и вырежьте плодоножку.

Квашеные помидоры быстрого приготовления

Болгарский перец нарежьте соломкой, а зубчики чеснока пластинами. Укроп мелко порубите.

Квашеные помидоры быстрого приготовления

Плотно заполните банку помидорами, а пустые места заполните болгарским перцем и чесноком.

Квашеные помидоры быстрого приготовления

Сверху выложите порубленный укроп и зонтики укропа.

Квашеные помидоры быстрого приготовления

Для рассола вскипятите воду с солью и сахаром. Проварите 2-3 минуты.

Квашеные помидоры быстрого приготовления

Влейте горячий рассол в банку. Затяните банку несколькими слоями марли и оставьте на 1-3 дня при комнатной температуре, пока рассол не станет мутным.

Квашеные помидоры быстрого приготовления

После можно закрыть банку крышкой и убрать в холодильник.

Квашеные помидоры быстрого приготовления

Квашеные помидоры быстрого приготовления готовы. Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА