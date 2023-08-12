Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить квашеные помидоры быстрого приготовления. Помидоры выбирайте плотные, мясистые, лучше небольшого размера. Хорошо подойдет сорт сливка. Для аромата можно также добавить лист хрена и смородины.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки / Квашение
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 600 Грамм
- Вода 500 Миллилитров
- Соль 1 Ст. ложка
- Сахар 1 Ст. ложка
- Чеснок 4 Зубчика
- Зонтик укропа 1 Штука
- Укроп 1/4 Пучка
- Перец болагрский 1 Штука
Количество порций 2
Калорийность
20 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Квашеные помидоры быстрого приготовления»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, обсушите и вырежьте плодоножку.
Болгарский перец нарежьте соломкой, а зубчики чеснока пластинами. Укроп мелко порубите.
Плотно заполните банку помидорами, а пустые места заполните болгарским перцем и чесноком.
Сверху выложите порубленный укроп и зонтики укропа.
Для рассола вскипятите воду с солью и сахаром. Проварите 2-3 минуты.
Влейте горячий рассол в банку. Затяните банку несколькими слоями марли и оставьте на 1-3 дня при комнатной температуре, пока рассол не станет мутным.
После можно закрыть банку крышкой и убрать в холодильник.
Квашеные помидоры быстрого приготовления готовы. Приятного аппетита!