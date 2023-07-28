Квашеные помидоры с сахаром в ведрах

Как хорошо, когда дома есть баночка вкусных квашеных помидорок, а еще лучше — целое ведро! Более эффективного лекарства от похмелья еще не придумали, пожалуй. Потому перекусить утром сочными томатами и выпить газированный рассол — всё, чего можно только желать для больной головы. Делимся лучшим способом приготовления этого чудодейственного средства, помогающего прийти в себя после шумной гулянки. Быстрее записывайте, как же готовятся аппетитные квашеные помидоры с сахаром.

Маленькая хитрость. Чтобы на томатах не появилась плесень, советуем прикрыть их листьями хрена. Благодаря такому верхнему слою ваша заготовка простоит очень долго, не начав при этом портиться.

Квашеные помидоры с сахаром: подходящая емкость

Для приготовления вкуснейших томатов по этому рецепту вы можете брать как небольшие пластиковые вёдра, так и одну емкость, рассчитанную на 10 л. В ней удобнее всего квасить помидоры с сахаром. Рассказываем о всех нюансах закваски помидоров в большом пластиковом ведре.

Ингредиенты

Помидор8 кг Вода5 л Листья хрена2 шт. Корень хрена1 шт. Листья смородины1 шт. Листья вишни1 шт. Петрушка1 пуч. Чеснок10 зуб. Соль350 г Сахар5 ст. л. Болгарский перец1 шт. Перец чили2 шт.

Приготовление

Возьмите плотные помидоры без повреждений. Хорошенько их промойте. Оставьте сохнуть.Приготовьте рассол. В холодную воду всыпьте соль. Оставьте смесь до полного растворения белого вещества.На дно ведра поместите листья смородины и вишни. Нарежьте небольшими кусочками корень хрена. Выложите его сверху. Очистите чеснок. Нарежьте его дольками. Добавьте к хрену. Затем поместите в ведро половину томатов. Промойте острый и болгарский перцы. Удалите плодоножки. Нарежьте их крупными кусочками. Добавьте овощи к помидорам.Промойте петрушку. Поместите несколько ее веточек на томаты. Выложите еще немного чеснока. Затем наполните ведро оставшимися помидорами. Накройте их листьями хрена.В рассол добавьте сахар. После полного его растворения залейте полученной смесью томаты. Прикройте их крышкой.

Если вы оставите помидоры в теплом месте, то уже через 3–4 дня можете приступать к дегустации. Есть желание лакомиться пряными томатами зимой? В этом случае плотно закройте их и отправьте храниться в прохладное место (без доступа прямых солнечных лучей). Тогда дегустировать аппетитные помидорки можно будет не раньше, чем через месяц.