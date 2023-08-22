Рецепты Квашеные помидоры в ведре: раскрываем бабушкины секреты По Admin - 22 августа, 2023 0 25 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Среди множества рецептов зимней консервации мы предлагаем остановиться на варианте с квашеными помидорами. Они станут не только великолепной закруткой на зиму, но и отличной закуской к любому столу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ На зиму можно готовить традиционные маринованные помидоры или в своем соке, но в этом году мы советуем попробовать именно квашеные. Они легки в приготовлении, хоть и сам процесс ферментации займет немного времени. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Подавайте их в любимые мясные или рыбные блюда, или ешьте, как отдельную закуску. Квашеные помидоры в ведре Время: 5 – 7 дней Порции: 2 Ингредиенты: – 4,5 килограмма помидоров; – 1 пучок стебля сельдерея; – 1 – 3 головки чеснока; – 3 – 4 штуки острого перца; – 30 – 40 граммов хрена; – зелень укропа. Приготовление: Помидоры моем под проточной водой, прокалываем в нескольких местах (ножом или зубочисткой). Укроп, сельдерей, острый перец и хрен также моем, чеснок очищаем от шелухи, нарезаем все произвольными кусочками. Из острого перца вычищаем семена. На дно чистого ведра выкладываем немного укропа, сельдерея, хрена, острого перца и чеснока, затем слой помидоров. Повторяем слои, пока все не заполнится. В кастрюлю с некипяченой водой добавляем соль и сахар, перемешиваем, чтобы все кристаллы растворились. Заливаем помидоры маринадом, сверху накрываем тарелкой и кладем что-нибудь тяжелое, чтобы помидоры были под прессом. Оставляем при комнатной температуре на 5 – 7 дней, а затем убираем в холодильник или погреб. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнюю калгановку по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Квашеные помидоры в ведре: раскрываем бабушкины секретыТакие не повредят фигуре: готовим домашние сырники с бананомЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляРецепт бисквита для торта или в десерт, с которым не возникнет никакой мороки