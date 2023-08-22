Квашеные помидоры в ведре: раскрываем бабушкины секреты

Среди множества рецептов зимней консервации мы предлагаем остановиться на варианте с квашеными помидорами. Они станут не только великолепной закруткой на зиму, но и отличной закуской к любому столу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На зиму можно готовить традиционные маринованные помидоры или в своем соке, но в этом году мы советуем попробовать именно квашеные. Они легки в приготовлении, хоть и сам процесс ферментации займет немного времени.

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Подавайте их в любимые мясные или рыбные блюда, или ешьте, как отдельную закуску.

Квашеные помидоры в ведре

Время: 5 – 7 дней

5 – 7 дней Порции: 2

Ингредиенты:

– 4,5 килограмма помидоров;

– 1 пучок стебля сельдерея;

– 1 – 3 головки чеснока;

– 3 – 4 штуки острого перца;

– 30 – 40 граммов хрена;

– зелень укропа.

Приготовление:

Помидоры моем под проточной водой, прокалываем в нескольких местах (ножом или зубочисткой).

Укроп, сельдерей, острый перец и хрен также моем, чеснок очищаем от шелухи, нарезаем все произвольными кусочками. Из острого перца вычищаем семена.

На дно чистого ведра выкладываем немного укропа, сельдерея, хрена, острого перца и чеснока, затем слой помидоров. Повторяем слои, пока все не заполнится.

В кастрюлю с некипяченой водой добавляем соль и сахар, перемешиваем, чтобы все кристаллы растворились.

Заливаем помидоры маринадом, сверху накрываем тарелкой и кладем что-нибудь тяжелое, чтобы помидоры были под прессом.

Оставляем при комнатной температуре на 5 – 7 дней, а затем убираем в холодильник или погреб.

Приятного аппетита!

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