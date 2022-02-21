Кубки мира и России по плаванию можно будет проводить в Крыму

Строительство Дворца водных видов спорта в Симферополе планируется завершить до 31 марта 2022 года, передают «Вести Крым» со сслылкой на министра спорта республики Ольгу Торубарову.

«На сегодняшний день контракт уже завершён и подрядной организации начисляются штрафные санкции за каждый день просрочки. Работы подрядчик обещает выполнить до 31 марта, мы очень строго контролируем», — сказала министр.

В Бахчисарае снова открыли для посетителей Ханский дворец Ольга Торубарова также рассказала, что после открытия Дворца начнут свою работу 3 новейших бассейна, которые будут ежедневно использоваться для тренировочного процесса и оздоровления граждан. Кроме того, появится возможность проводить кубки мира и России по плаванию.