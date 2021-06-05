Кубок командующего ЧФ по боксу завоевала сборная Севастополя и Крыма

Турнир по боксу на Кубок командующего Черноморским флотом прошёл в нашем городе. За главный приз боролись сборная команда Крыма и Севастополя и сборная Российского студенческого спортивного союза. Зрелищные поединки лучших спортсменов России прошли на ринге спортивного клуба ЦСКА возле Графской пристани.

Показательные выступления военнослужащих морской пехоты открывают Турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом в Севастополе. Ставшие когда-то традиционными для нашего города соревнования, несколько лет не проводились. В этом году Турнир на кубок командующего проходит на ринге спортклуба ЦСКА.

ИГОРЬ ОСИПОВ, командующий Черноморским флотом: «Хотел бы пожелать всем сегодня победить, но как правило, будет всё равно один побеждённый. Хотелось бы, чтобы наш турнир закончился без травм. Желаю всем успехов. Турнир на кубок командующего Черноморским флотом объявляю открытым».

В Севастополь приехали лучшие боксёры из разных регионов России, победители в домашних турнирах. Против сборной Крыма и Севастополя сражается сборная команда Российского студенческого спортивного союза.

ОЛЕГ ХОМЕНКО, помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке и спорту: «Сегодня студенты – завтра военнослужащие. Мы взаимодействуем со спортивными боксёрскими клубами, чтобы наши спортсмены никуда не уезжали, они должны оставаться в Севастополе, на Черноморском флоте и в Крыму, потому что Черноморский флот – это не только Севастополь, а весь Крым. Нам хорошо, потому что они дают зачёты и хорошие медали, и им хорошо, потому что они проходят службу в вооружённых силах, и параллельно учатся».

На ринге с видом на Севастопольскую бухту сражаются мастера спорта международного класса, чемпионы Вооружённых сил России, каждый из них – гордость севастопольского бокса.

Открывает турнир поединок севастопольца Валентина Пьянкова и спортсмена из Екатеринбурга Евгения Ляшкова. Гостю с Урала не позавидуешь, ведь ему противостоит чемпион Вооружённых сил России по боксу. Валентин Пьянков будет представлять нашу страну на Чемпионате мира по боксу среди военнослужащих. Поэтому Евгений Ляшков достойно принимает поражение.

ЕВГЕНИЙ ЛЯШКОВ, участник Турнира по боксу на кубок командующего Черноморским флотом – 2021 (Екатеринбург): «Для меня поединок в целом прошёл неплохо. Бой я проиграл, но задание тренера, считаю, что выполнил. Думаю, надо немного добавить в технической составляющей. Было много сумбура сегодня. В плане боя немного тяжеловато было из-за того, что жарко на улице, солнце. Мне кажется, немного это сказалось. А вообще в Севастополе очень нравится, мы вчера целый день тут были, много погуляли».

Среди участников турнира – представитель боксёрского клуба «Фиолент» Дмитрий Шиповский. Он выступает в составе сборной Севастополя и Крыма.

Также Дмитрия ждёт важная миссия – представлять Россию на летних Олимпийских играх в Токио. Совсем недавно Дмитрий Шиповский вернулся со спортивных сборов, поэтому к поединку с боксёром из Якутии подготовлен на отлично. Результат – победа, причём даже для самого Дмитрия неожиданно быстрая.

ДМИТРИЙ ШИПОВСКИЙ, участник Турнира по боксу на кубок командующего Черноморским флотом – 2021 (Севастополь): «Я даже ничего не успел понять, как-то всё очень быстро произошло. Хотел всю дистанцию пройти, хотел продержаться. После сбора в принципе в хорошей форме. Думал, продышусь, всё хорошо будет, а тут так получилось. Отдохну после этого, посмотрю бой и разберу ошибки, надо тоже поработать над чем-нибудь. Ошибки по-любому были».

Почётный гость турнира – чемпион мира по боксу по версии WBA с 2012 по 2018 годы Денис Лебедев. Он уже более 20 лет каждый год посещает Крым. По наставлению отца Денис Лебедев пошёл в бокс, а теперь не представляет свою жизнь без этого вида спорта.

ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ, чемпион мира по боксу по версиям WBA (2012 – 2018 гг.), IBF (2016 г.): «Научишься себя преодолевать на ринге, на тренировке – научишься преодолевать трудности и в жизни. Только на первый взгляд кажется, что бокс – это только кулаками махать. Нет. Это ещё много сопутствующих вещей: уважение к старшим, уважение к друзьям, коллектив, гигиена спортсмена, дисциплина – вовремя встать, вовремя лечь спать. А где дисциплина, там успех».

Кубок командующего Черноморским флотом завоевала сборная Крыма и Севастополя. Из девяти поединков наши спортсмены одержали семь побед. Один бой закончился ничьёй, ещё один – поражением.

Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, «Севинформбюро»