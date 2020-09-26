Кубок России по армрестлингу разыграли в Севастополе

Долгожданный праздник спорта. В Севастополе разыграли кубок России по армрестлингу. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, состязания смогли объединить борцов из 23 регионов России. Представителям нашего города конкуренцию составили многократные чемпионы мира и заслуженные мастера спорта.

До первых встреч остаются считанные минуты. Это время перед подходом к столу – последний шанс спортсменов настроиться на борьбу морально и лишний раз размяться. Права на ошибку в армрестлинге практически нет. Одна оплошность – и оппонент тут же перехватывает инициативу, за доли секунды обеспечивая себе победу. А если перед встречей борец недостаточно разогрелся – поражение обернется ещё и травмой.

ТИМУР МАМЕДОВ, чемпион мира по армрестлингу (г.Белгород): «И судьи смотрят, и мы знаем уже опасные положения. Мы сами, как специалисты армрестлинга, стараемся не входить в эти опасные положения, дабы избежать этих травм».

Впрочем, уповать на ошибку оппонента на этом кубке не приходится. Каждый из армрестлеров посвятил несколько последних месяцев упорным тренировкам. Затишье и отсутствие состязаний лишь сыграло спортсменам на пользу – сейчас, полные азарта, они готовы доказать, что не потеряли хватку и по-прежнему готовы биться за «золото» до последнего.

МИХАИЛ ОРЛОВ, чемпион России по армрестлингу (г.Севастополь): «Конкуренция у меня – с Питера спортсмен, чемпион России прошлого года, есть спортсмен с Алании, чемпион Европы, призер мира. Состав в этом году очень серьезный. Готовился планомерно. Всё как положено: 3 месяца подготовки, форма хорошая. Дам бой!».

Но даже после бескомпромиссной борьбы участники не теряют товарищеский спортивный дух. И пускай проигрывать всегда обидно, оппоненты готовы поддерживать своего соперника.

ТИМУР МАМЕДОВ, чемпион мира по армрестлингу (г. Белгород): «Конечно, соревновательный дух преобладает. Но мы всё равно стараемся, когда боролись – не важно, проиграл или выиграл – жмёшь руку, уважаешь соперника. Даже после соревнований мы дружим и общаемся, всё отлично».

Мотивации спортсменам добавляет и тот факт, что большинство других крупных соревнований по армрестлингу были отменены из-за угрозы COVID-19.

ГЕОРГИЙ ЛОБАНОВ, президент Федерации армрестлинга Севастополя, председатель судейской коллегии России: «Знаете, все мечтали об этих соревнованиях. В этом году не было ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. Люди даже не верили, что турнир состоится. Если бы верили – ещё больше приехало бы команд».

Победители командных соревнований увезут домой главный приз – кубок России. Правда, чтобы оказаться на вершине пьедестала, спортсменам во всех смыслах предстоит за него серьёзно побороться.

Кирилл Попов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»