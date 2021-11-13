Куда девать миллионы тонн мусора? Нацпроект «Экология» сделает Крым чище

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 44. АиФ-Крым №44 03/11/2021 Сюжет Большие перемены

В России на жителя города приходится 453,4 килограмма бытового мусора. Причём, в зависимости от региона, эта цифра может увеличиваться в несколько раз. Первое место в мусорном рейтинге занимает Сахалинская область (1,2 тонны отходов на горожанина), за ней следуют Тульская область и Севастополь (по 1 тонне на горожанина).

Для Крыма, как туристического региона, проблема бытового мусора — одна из самых актуальных. По некоторым данным, в регионе накопилось 55 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, и ежегодно к ним добавляется еще более одного миллиона тонн. Из них обрабатывается всего два процента и еще два утилизируется. Чтобы полуостров стал эко-курортом, радующим глаз гостей своими великолепными пейзажами, а не свалками, необходимо сделать многое. Рекультивировать уже закрытые полигоны твёрдых коммунальных отходов (ТКО), построить мусороперерабатывающие заводы, принять программы по снижению производства отходов.

«Саркофаг» для полигона

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» до конца 2024 года в республике должны быть ликвидированы все свалки, находящиеся в границах городов.