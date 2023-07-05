Кукуруза на зиму: рецепт без уксуса

Нравится есть кукурузу прямо с початка? Не отказывайте себе в этом удовольствии даже в холодное время года. Ведь правильно заготовленная кукуруза на зиму выходит очень ароматной. А яркие початки так и манят достать их скорее из банки.
Кукуруза сохранит свой вкус и аппетитный желтый цвет. Потому ее можно будет и есть просто так, и добавлять в различные салаты. Вам не придется покупать консервированную кукурузу, чтобы приготовить оливье к новогоднему празднику. При желании вы сможете взять домашнюю заготовку, счистить зернышки и добавить их в салат.
Кукуруза на зиму: особенности приготовления
Чтобы сделать маринад для кукурузы, не нужно использовать лавровый лист, душистый перец и другие пряности. Достаточно будет добавить лишь сахар и соль. Такой маринад не даст перебить вкус кукурузы, который не нуждается ни в каких дополнительных специях.
Ингредиенты
Кукуруза10 шт. Соль3 ст. л. Сахар2 ст. л. Вода по вкусу
Приготовление
- Очистите кукурузные початки от листьев. Удалите все волокна. Отрежьте хвостики. Хорошенько промойте кукурузу под проточной водой. Выложите ее на полотенце в один слой и дайте обсохнуть.
Поместите кукурузные початки в 2 чистые банки, рассчитанные на 3 л. Укладывайте их плотно. Всыпьте в каждую банку по 1,5 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Влейте в кастрюлю чистую воду. Доведите ее до кипения. Залейте горячей водой кукурузу в емкостях. Прикройте их крышками.
Поместите банки в большую кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Залейте емкости горячей водой. После закипания держите банки на огне еще в течение получаса.Достаньте емкости из воды. Плотно закройте их крышками. Аккуратно встряхните банки, чтобы соль и сахар равномерно распределились. Оставьте емкости с кукурузой до полного остывания при комнатной температуре.
Такая заготовка может простоять в прохладном помещении до двух лет. Рекомендуем приготовить с ней овощное рагу, легкий салат или обалденную рисовую запеканку, рецептом которой мы делились ранее. Это очень вкусно! К слову, если у вас нет больших банок, можете сделать такую заготовку и в меньших емкостях. Только тогда вам придется каждый початок разрезать пополам и лишь затем помещать их в банку.