Кукуруза на зиму: рецепт без уксуса

Нравится есть кукурузу прямо с початка? Не отказывайте себе в этом удовольствии даже в холодное время года. Ведь правильно заготовленная кукуруза на зиму выходит очень ароматной. А яркие початки так и манят достать их скорее из банки.

Кукуруза сохранит свой вкус и аппетитный желтый цвет. Потому ее можно будет и есть просто так, и добавлять в различные салаты. Вам не придется покупать консервированную кукурузу, чтобы приготовить оливье к новогоднему празднику. При желании вы сможете взять домашнюю заготовку, счистить зернышки и добавить их в салат.

Кукуруза на зиму: особенности приготовления

Чтобы сделать маринад для кукурузы, не нужно использовать лавровый лист, душистый перец и другие пряности. Достаточно будет добавить лишь сахар и соль. Такой маринад не даст перебить вкус кукурузы, который не нуждается ни в каких дополнительных специях.

Ингредиенты

Кукуруза10 шт. Соль3 ст. л. Сахар2 ст. л. Вода по вкусу

Приготовление

Очистите кукурузные початки от листьев. Удалите все волокна. Отрежьте хвостики. Хорошенько промойте кукурузу под проточной водой. Выложите ее на полотенце в один слой и дайте обсохнуть. Поместите кукурузные початки в 2 чистые банки, рассчитанные на 3 л. Укладывайте их плотно. Всыпьте в каждую банку по 1,5 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Влейте в кастрюлю чистую воду. Доведите ее до кипения. Залейте горячей водой кукурузу в емкостях. Прикройте их крышками. Поместите банки в большую кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Залейте емкости горячей водой. После закипания держите банки на огне еще в течение получаса.Достаньте емкости из воды. Плотно закройте их крышками. Аккуратно встряхните банки, чтобы соль и сахар равномерно распределились. Оставьте емкости с кукурузой до полного остывания при комнатной температуре.

Такая заготовка может простоять в прохладном помещении до двух лет. Рекомендуем приготовить с ней овощное рагу, легкий салат или обалденную рисовую запеканку, рецептом которой мы делились ранее. Это очень вкусно! К слову, если у вас нет больших банок, можете сделать такую заготовку и в меньших емкостях. Только тогда вам придется каждый початок разрезать пополам и лишь затем помещать их в банку.