Кукурузные оладьи «по рецепту бабушки»: необычно и просто

Всеми любимые оладьи можно делать не только из муки, но и из кукурузы.

Кукурузные оладьи по рецепту Фокуса вас приятно удивят своей простотой и вкусом. Да, именно такие оладьи готовили бабушки во многих американских семьях и сейчас этот рецепт снова очень популярен.

Оладьи из кукурузы получаются пышными и толстыми, с хрустящей корочкой. Они прекрасно подходят для завтрака или ужина, и можно подавать их с разными соусами. В Америке их обычно едят с яблочным пюре или любимым сиропом. Используя консервированную кукурузу и другие продукты из запасов, вы можете приготовить эти оладьи в любое время, когда вам нужен быстрый гарнир.

Кукурузные оладьи «по рецепту бабушки»

Ингредиенты:

1 банка кукурузы в собственном соку (430 г);

1 столовая ложка разрыхлителя;

2 столовые ложки (с горкой) сахара или заменителя сахара;

2 столовые ложки (с горкой) муки;

1 большое яйцо;

1/2 чайной ложки соли;

растительное масло / кусочки сливочного масла, по желанию.

Слейте жидкость из кукурузы и смешайте ее со всеми ингредиентами. Хорошо перемешайте и оставьте на примерно 15 минут. Разогрейте сковороду (гриль или чугунную сковороду/гриль) на среднем огне. Добавьте 1,5 см масла и один кусочек масла, чтобы покрыть дно сковороды/гриля.

Когда масло/масло горячее и начинает шипеть, выложите тесто для оладий и жарьте. В зависимости от емкости, которую вы используете для выкладывания теста, время жарки будет разным. Переверните, когда края зарумянятся, а центр начнет затвердевать, как у блина. Жарьте еще 12-14 минут или до готовности.

А еще вы можете приготовить оладья из цуккини с грецкими орехами: простой и вкусный завтрак.