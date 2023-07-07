Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания

Мясо – один из самых популярных продуктов, без которого миллионы людей в Украине не могут представить рацион. И главное место здесь занимает курятина и свинина.

Такую информацию приводит Министерство аграрной политики и продовольствия. Согласно данным ведомства, за первые 6 месяцев полномасштабной войны мясо не изменило позиции в рационе украинцев. Так, 1 человек потребляет 52 килограмма этого продукта в год, что является довоенной нормой, отмечает 24 Канал.

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Бесспорным лидером статистики является птица, в частности, курятина. Только подумайте: 50% из 2 миллионов тонн общего фонда потребления мяса занимает этот продукт. На втором месте среди фаворитов украинцев – свинина (37%).

Почему люди часто выбирают именно эти виды мяса, чем они отличаются и, в конце концов, какое из них можно смело назвать здоровым выбором – рассказываем дальше.

Вид мяса: отличие, которое видно невооруженным глазом

Рассказывая о мясе, первое, что приходит на ум – белок. Это питательное вещество действительно содержится как в птице, так и в свинине, а значит – оба продукта незаменимы для нормального функционирования организма. Кроме этого, курятина и свинина является источником многих витаминов и минералов, в частности, омега-3, селена и железа. Впрочем, на этом схожесть обеих продуктов завершается.

В первую очередь следует понимать, что курятина и свинина – два разных вида мяса. Так, птица относится к категории белого, тогда как свинина – к красному.

Отличие можно увидеть и невооруженным глазом: курятина имеет светло-розовую окраску, в то же время свинина – более насыщенный красный цвет. Это связано с разным количеством миоглобина в этих продуктах.

Еще один фактор, который позволит понять, какой тип мяса вы потребляете – структура. Курятина по вкусу значительно нежнее и приятнее, тогда как свинина в результате своей жесткости требует значительно больше времени на пережевывание и последующее переваривание организмом.

Курятина значительно нежнее по вкусу / Фото Shutterstock

Казалось бы, что все перечисленное – не такое уж существенное отличие. Однако, если разобраться поподробнее, можно увидеть, что один вид мяса значительно лучше подходит для регулярного потребления.

Содержание жиров

Составляя рекомендации по рациону, специалисты руководствуются не классификацией или структурой мяса, а содержанием и типом жиров в нем. Поэтому чем больше продукт имеет ненасыщенных жиров – тем более полезен он для человека.

По этому критерию курятина является одним из бесспорных лидеров. Мясо этой птицы содержит больше ненасыщенных жиров, чем насыщенных. Следовательно, есть его можно каждый день. Однако и здесь есть нюанс. Курятина станет прекрасной основой для рациона и положительно повлияет на здоровье только если выбирать качественный и сертифицированный продукт от надежного производителя.

Курятина – это не только вкусно, но и полезно / Фото Shutterstock

В то же время красное мясо также содержит ненасыщенные жиры, однако содержание холестерина в нем больше, чем в курятине. Поэтому специалисты Гарвардского университета советуют потреблять свинину в ограниченном количестве – до 50 г свинины в день и не чаще, чем 1 – 2 раз в неделю. В такой дозе этот продукт не повредит человеку.

Легкость переваривания

Ни для кого не секрет, что курятина является диетическим мясом. Эта птица почти не содержит жира, поэтому ее рекомендуют всем, кто стремится нарастить мышцы, сбросить вес, смягчить проблемы с пищеварением или укрепить здоровье и иммунитет. При этом благодаря правильному приготовлению мясо не теряет сочности и не является постным.

Следовательно, любая часть курочки не только отлично подходит, но и легче переваривается и усваивается организмом, принося ему минимум жира и максимум необходимых веществ для оптимального функционирования.

Свинина же более жирная. Это мясо может содержать белые прожилки, которые во время приготовления топятся и стекают в сковороду, превращаясь в смалец. Поэтому она часто является основой блюд, требующих сочности.

Филиппинский биколь-экспресс со свининой / Фото Shutterstock

Впрочем, эта сочность не слишком полезна для организма. Желудок сложнее переваривает столь тяжелую пищу, поэтому после трапезы человек может испытывать тяжесть в животе. Согласитесь: это далеко не то, что хочется получить от вкусного обеда или ужина. Так что, если и выбирать свинину, лучше отдавать предпочтение более песенным частям: корейцы, вырезке или окороку.

Цена

Важным фактором для украинцев сейчас и стоимость продуктов. Все потому, что в условиях полномасштабной войны экономика имеет ценовые колебания, влияющие на расходы потребителей. Именно поэтому украинцы предпочитают продукты, которые будут не только питательными, но и доступными.

Например, стоимость свинины стартует от 170 гривен за килограмм, а за аналогичный вес корейки придется заплатить в среднем 220 гривен. В то же время, стоимость курятины колеблется от 70 до 160 гривен за килограмм. Это делает ее более доступным вариантом, который может удовлетворить потребности всей семьи и стать идеальной основой любого меню.

Универсальность

Также, чтобы блюдо удалось, следует тщательно подобрать специи, ведь от них будет зависеть конечный результат. Так, для свинины лучше всего отдавать предпочтение чабрецу, красному перцу, майорану, кориандру, чесноку.

В то же время курятина позволяет проводить немало кулинарных экспериментов. Это мясо не имеет ярко выраженного вкуса, поэтому может сочетаться со многими специями, каждая из которых лишь подчеркнет особенность этого продукта. Так что паприка, карри, чабрец, розмарин, майоран, имбирь и т.д. – выбирать пряности и травы каждый раз можно другие.

Такая универсальность курятины позволяет потреблять ее каждый день и не бояться, что эта птица надоест вам и вашим родным. Благодаря разнообразию вариантов ингредиентов и специй даже классические блюда могут каждый раз наслаждаться по-новому.

Кроме этого, важным показателем при выборе мяса является то, кто его потребляет. Так, семья из 4 человек не всегда может найти компромиссное решение в подборе блюд. дети неохотно соглашаются есть свинину, однако охотно возьмут в руку голени и будут смаковать мясо до самой косточки.

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На выбор маленьких гурманов повлияло и то, что курятина легче пережевывается и усваивается, поэтому никакой тяжести в желудке после трапезы нет. Да и нравится она всем, поэтому можете быть уверены: с блюдами из этой птицы почти невозможно прогадать. Ведь и взрослые, и дети просто не устоят перед золотистой хрустящей корочкой курочки и нежным мясом внутри.

Все любят куриные голени с хрустящей корочкой / Фото Shutterstock

Приготовление

Как курятина, так и свинина обладают множеством вариаций в приготовлении. Печеные, жареные, вареные, на гриле – мясо с правильными маринадами точно попробует каждому. Кроме этого, нередко курятина и свинина являются основой национальных блюд, без которых сложно представить мировую кухню.

Но в современном ритме жизни каждый человек ищет рецепты, которые принесут максимальную пользу при малейшей затрате времени на приготовление. И здесь лучшим выбором является курятина.

Вкусные голени, запеченные окорочка или крылышки, или же нежное куриное филе, тушеное в соусе – всего 20 минут достаточно, чтобы готовое блюдо было на вашем столе. Гарнир или салат станут идеальным дополнением к полезной трапезе, зарядящей энергией на весь день.

Салат с запеченным куриным филе – идеальное комбо / Фото Shutterstock

В то же время, любителям свинины стоит выделить больше времени на ее приготовление. Чтобы сваренное мясо было мягким и нежным по вкусу, необходимо затратить 50 минут, а чтобы свинина хорошо прожарилась – стоит выделить не менее 40 минут.

Конечно, время приготовления зависит от многих факторов, среди которых маринование, величина кусков, сорт и качество свинины. Поэтому нужно знать немало тонкостей, чтобы довести продукт до готовности, но при этом сохранить его сочность.

Однако помните: в желании выбрать здоровый продукт, не стоит идти на радикальные шаги. Ведь именно сбалансированный рацион является одним из залогов хорошего самочувствия.

Подходите к выбору взвешенно, учитывайте все характеристики продукта и сохраняйте баланс. Именно так удастся извлечь максимум пользы, витаминов и белков, а также зарядиться энергией на весь день.