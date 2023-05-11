Описание приготовления:

Воду в рецепте можно заменить на овощной или куриный бульон, на нем подлива будет вкуснее. Красное вино можете взять сухое или полусухое, оба вида хорошо подходят. Орегано можно заменить на смесь прованских трав.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Птица

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриные голени 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Шампиньоны 200 Грамм

Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Орегано 1/2 Чайных ложки (сушеный)

Вино красное сухое 70 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Томатное пюре 1 Ст. ложка

Лавровый лист 1 Штука

Мука 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

139 ккал

Калорийность

9 г

Белки

8 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица по-бургундски»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные ножки помойте, почистите лук.

Срежьте мясо с кости, куски курицы чуть присыпьте мукой, обжарьте в разогретом масле минуты 3-4.

Нарежьте полукольцами лук, обжарьте вместе с курицей минуты 2-3 до мягкого состояния.

Нарежьте грибы пластинками или кубиком, добавьте в сковороду, прикройте крышкой. Грибы сразу пустят сок, тушите все еще минуты 3.

Дальше подлейте немного воды, всыпьте паприку с орегано, выложите лавровый лист и томатную пасту или пюре. Тушите под крышкой минут 5.

Влейте красное сухое вино, добавьте соль и перец по вкусу, прикройте крышкой и тушите на умеренном огне 10 минут.

Очень вкусная курица по-бургундски готова! Подавайте с любимым гарниром.