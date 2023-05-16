Описание приготовления:
Для приготовления блюда вам понадобится ананас в собственном соку или в легком сиропе, с минимальным содержанием сахара. Болгарский перец желательно использовать нескольких цветов, чтобы готовое блюдо получилось ярким и красочным.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриная голень 500 Грамм
- Рис 150 Грамм
- Лук 50 Грамм
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Орегано (сушеный) 1/2 Чайных ложки
- Ананас консервированный 150 Грамм
- Перед сладкий 200 Грамм
- Перец острый По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Петрушка 20 Грамм (рубленая)
Количество порций 3
Калорийность
160 ккал
Калорийность
8 г
Белки
7 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица по-карибски»
Подготовьте ингредиенты. Лук, чеснок и морковь почистите, помойте все овощи вместе с зеленью и куриными ножками под проточной водой. Косточку в ножках я заранее вырезала.
Нарежьте курянину небольшими кусочками, обжарьте в растительном масле до слегка румяной корочки. Снимите курицу на тарелку.
В это же масло выложите нарезанные кубиком лук и морковь, когда они станут мягкими, добавьте измельченный чеснок.
Почистите перец от семян и плодоножки, нарежьте его кубиком, добавьте в сковороду вместе с ананасом, жарьте еще минуты 3.
Тщательно промойте рис до чистой воды, переложите в сковороду, обжарьте все около минуты.
Верните в сковороду курицу, добавьте острый перчик, орегано, рубленую петрушку, соль и перец по вкусу. Налейте немного сока от ананасов и воды, она должна быть выше содержимого сковороды на сантиметр. После закипания накройте крышкой и готовьте на умеренном огне минут 17-20, вода должна полностью выкипеть.
Спустя время выключите плиту, отодвиньте сковороду с горячей конфорки, оставьте на 10 минут под крышкой "отдохнуть" и пропитаться всеми вкусами и ароматами, только тогда перемешивайте.
Курица по-карибски готова! Разложите по порциям и сразу подавайте к столу.