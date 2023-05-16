Описание приготовления:

Для приготовления блюда вам понадобится ананас в собственном соку или в легком сиропе, с минимальным содержанием сахара. Болгарский перец желательно использовать нескольких цветов, чтобы готовое блюдо получилось ярким и красочным.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриная голень 500 Грамм

Рис 150 Грамм

Лук 50 Грамм

Морковь 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Орегано (сушеный) 1/2 Чайных ложки

Ананас консервированный 150 Грамм

Перед сладкий 200 Грамм

Перец острый По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Петрушка 20 Грамм (рубленая)

Количество порций 3

Калорийность

160 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица по-карибски»

Подготовьте ингредиенты. Лук, чеснок и морковь почистите, помойте все овощи вместе с зеленью и куриными ножками под проточной водой. Косточку в ножках я заранее вырезала.

Нарежьте курянину небольшими кусочками, обжарьте в растительном масле до слегка румяной корочки. Снимите курицу на тарелку.

В это же масло выложите нарезанные кубиком лук и морковь, когда они станут мягкими, добавьте измельченный чеснок.

Почистите перец от семян и плодоножки, нарежьте его кубиком, добавьте в сковороду вместе с ананасом, жарьте еще минуты 3.

Тщательно промойте рис до чистой воды, переложите в сковороду, обжарьте все около минуты.

Верните в сковороду курицу, добавьте острый перчик, орегано, рубленую петрушку, соль и перец по вкусу. Налейте немного сока от ананасов и воды, она должна быть выше содержимого сковороды на сантиметр. После закипания накройте крышкой и готовьте на умеренном огне минут 17-20, вода должна полностью выкипеть.

Спустя время выключите плиту, отодвиньте сковороду с горячей конфорки, оставьте на 10 минут под крышкой "отдохнуть" и пропитаться всеми вкусами и ароматами, только тогда перемешивайте.

Курица по-карибски готова! Разложите по порциям и сразу подавайте к столу.