Курица под шубой: как приготовить идеальное блюдо на обед

Мясо, приготовленное таким способом, можно подавать с любым гарниром или же как самостоятельное блюдо.
Куриное мясо – это очень полезный диетический продукт, из которого можно приготовить огромное количество питательных и очень вкусных блюд в любом виде: жареные, вареные тушенные. Сегодня мы предлагаем вам попробовать новый рецепт блюда из курицы – курочку под шубой. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Сборник рецептов».
Курица под шубой
Ингредиенты:
- куриное филе;
- соль, перец;
- яйца;
- сыр;
- майонез;
- лук;
- помидоры.
Способ приготовления:
Куриное филе помыть, обсушить на бумажном полотенце, хорошо отбить, затем сверху немного посолить и поперчить. Для «шубы» яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Смешать их с тертым сыром, добавить немного майонеза, все хорошо перемешать.
Филе выложить на застеленный пергаментом противень. На куриное филе первым слоем выложить обжаренный лук, далее – нарезанные колечками помидоры и сверху равномерным слом выложить «шубку».
Поставить мясо в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, примерно на 25 минут.
Ранее Фокус писал, как приготовить диетический шашлык из курицы на шпажках.