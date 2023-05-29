Курица с каджунской приправой: взрыв вкуса и простота приготовления

Эта курочка на гриле пленит вас своим запахом и вкусом.

Курица на гриле с каджунской приправой по рецепту Фокуса — это блюдо, которое порадует любителей острого и ароматного мяса. Куриные кусочки маринуются в медово-масляной смеси с каджунской приправой, петрушкой и лимонным соком, а затем обжариваются на гриле до золотистой корочки. Эта курица получается сочной и сладко-острой. Она отлично подходит для летнего пикника или ужина на свежем воздухе. Курицу можно подавать с рисом, салатом или овощами на гриле.

Курица с каджунской приправой

Ингредиенты:

900 г — 1,3 кг куриных кусочков (с кожей или без нее по желанию);

1/2 стакана сливочного масла;

1/3 стакана меда;

2 столовые ложки мелко нарезанной свежей петрушки или кинзы;

1 столовая ложка каджунской приправы;

сок половины лимона.

Смешайте растопленное масло и мед. Добавьте петрушку, каджунскую приправу и лимонный сок. Взбейте до однородности.

Разогрейте гриль. Положите куриные кусочки на блюдо и смажьте верхнюю сторону маринадом. Положите смазанную стороной вниз на гриль. Держите на гриле около 10 минут, пока не появится румянец. Смажьте и переверните на другую сторону. Держите на гриле еще 10 минут, пока другая сторона не зарумянится.

Переведите гриль на низкий огонь или переместите куриные кусочки в не нагретую часть гриля и готовьте под закрытой крышкой еще около 15-20 минут. Смажьте и переверните курицу еще пару раз во время приготовления. Готовьте до тех пор, пока температура внутри курицы не достигнет 80 градусов.

Приятного аппетита!

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