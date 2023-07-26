Описание приготовления:
Лемонграсс или лимонное сарго имеет пряный и характерный аромат лимона. Чтобы он хорошо раскрыл аромат нужно его либо мелко порезать, либо разбить его ручкой ножа.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Курица 500 Грамм (любые части)
- Имбирь (кусочек 3 см) 1 Штука
- Лемонграсс 1 Штука
- Соевый соус 4 Ст. ложки
- Чеснок 3 Зубчика
- Тимьян (веточка) 3 Штуки
- Паприка (молотая) 1 Чайная ложка
- Кориандр (молотый) 1/2 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
141 ккал
Калорийность
11 г
Белки
9 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица с лемонграссом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы с лемонграссом.
Курицу сполосните и обсушите, выложите в миску. Добавьте тертый имбирь, чеснок, паприку и кориандр.
Влейте соевый соус, добавьте тимьян и порезанный лемонграсс. Все посолите, поперчите, перемешайте и оставьте на 30-60 минут мариноваться.
Выложите кусочки курицы в форму для запекания.
Запекайте курицу с лемонграссом в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
Приятного аппетита!