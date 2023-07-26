Описание приготовления:

Лемонграсс или лимонное сарго имеет пряный и характерный аромат лимона. Чтобы он хорошо раскрыл аромат нужно его либо мелко порезать, либо разбить его ручкой ножа.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Курица 500 Грамм (любые части)

Имбирь (кусочек 3 см) 1 Штука

Лемонграсс 1 Штука

Соевый соус 4 Ст. ложки

Чеснок 3 Зубчика

Тимьян (веточка) 3 Штуки

Паприка (молотая) 1 Чайная ложка

Кориандр (молотый) 1/2 Чайных ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

141 ккал

Калорийность

11 г

Белки

9 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица с лемонграссом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы с лемонграссом.

Курицу сполосните и обсушите, выложите в миску. Добавьте тертый имбирь, чеснок, паприку и кориандр.

Влейте соевый соус, добавьте тимьян и порезанный лемонграсс. Все посолите, поперчите, перемешайте и оставьте на 30-60 минут мариноваться.

Выложите кусочки курицы в форму для запекания.

Запекайте курицу с лемонграссом в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Приятного аппетита!