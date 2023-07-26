Курица с лемонграссом

По
Admin
-
0
43

Описание приготовления:

Лемонграсс или лимонное сарго имеет пряный и характерный аромат лимона. Чтобы он хорошо раскрыл аромат нужно его либо мелко порезать, либо разбить его ручкой ножа.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Курица 500 Грамм (любые части)
  • Имбирь (кусочек 3 см) 1 Штука
  • Лемонграсс 1 Штука
  • Соевый соус 4 Ст. ложки
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Тимьян (веточка) 3 Штуки
  • Паприка (молотая) 1 Чайная ложка
  • Кориандр (молотый) 1/2 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

141 ккал

Калорийность

11 г

Белки

9 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица с лемонграссом»

Курица с лемонграссом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы с лемонграссом.

Курица с лемонграссом

Курицу сполосните и обсушите, выложите в миску. Добавьте тертый имбирь, чеснок, паприку и кориандр.

Курица с лемонграссом

Влейте соевый соус, добавьте тимьян и порезанный лемонграсс. Все посолите, поперчите, перемешайте и оставьте на 30-60 минут мариноваться.

Курица с лемонграссом

Выложите кусочки курицы в форму для запекания.

Курица с лемонграссом

Запекайте курицу с лемонграссом в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Курица с лемонграссом

Приятного аппетита!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА