Описание приготовления:

Приготовить курицу в сливках в духовке с грибам можно не только к семейному ужину, но и к праздничному столу. Курица в процессе запекания впитывает в себя соус и грибной аромат, в результате чего получается сочное, нежное и невероятно вкусное блюдо. Подавать можно самостоятельно со свежими овощами, а можно совершенно с любым гарниром. Если будете готовить филе, а не курицу на кости, то выкладываем наоборот — сначала мясо, а сверху готовый соус. Просто, сытно и вкусно!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Птица / Курица

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Курица 1,5 Килограмма (любые части)

Сливки 20-25% 300 Миллилитров

Шампиньоны 400 Грамм (можно взять любые грибы)

Горчица 2 Чайных ложки

Растительное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Специи По вкусу (у меня паприка и готовая приправа для курицы)

Количество порций 8

Калорийность

172 ккал

Калорийность

12 г

Белки

13 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица в сливках в духовке с грибами»

Подготовьте все ингредиенты.

Курицу если необходимо порубите на части, промойте и обсушите. Я буду готовить голени.

Добавьте горчицу, соль и специи по вкусу. Перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 30 минут.

Затем разогрейте сковороду с маслом и обжарьте курицу на сильном огне с двух сторон до румяной корочки сверху. Переложите пока на тарелку.

В этом же масле обжарьте нарезанные произвольно шампиньоны.

Добавьте сливки и соль по вкусу, прогрейте и снимите с плиты.

Перелейте сливочно-грибной соус в жаропрочную форму с бортиками.

Сверху выложите обжаренную курицу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Курица в сливках с грибами в духовке готова. Налейте в тарелку для подачи соус, а сверху распределите румяную курочку и остатки грибов. По желанию украсьте блюдо свежей зеленью. Приятного аппетита!