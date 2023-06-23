Описание приготовления:
Приготовить курицу в сливках в духовке с грибам можно не только к семейному ужину, но и к праздничному столу. Курица в процессе запекания впитывает в себя соус и грибной аромат, в результате чего получается сочное, нежное и невероятно вкусное блюдо. Подавать можно самостоятельно со свежими овощами, а можно совершенно с любым гарниром. Если будете готовить филе, а не курицу на кости, то выкладываем наоборот — сначала мясо, а сверху готовый соус. Просто, сытно и вкусно!
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Птица / Курица
Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Курица 1,5 Килограмма (любые части)
- Сливки 20-25% 300 Миллилитров
- Шампиньоны 400 Грамм (можно взять любые грибы)
- Горчица 2 Чайных ложки
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу (у меня паприка и готовая приправа для курицы)
Количество порций 8
Калорийность
172 ккал
Калорийность
12 г
Белки
13 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица в сливках в духовке с грибами»
Подготовьте все ингредиенты.
Курицу если необходимо порубите на части, промойте и обсушите. Я буду готовить голени.
Добавьте горчицу, соль и специи по вкусу. Перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
Затем разогрейте сковороду с маслом и обжарьте курицу на сильном огне с двух сторон до румяной корочки сверху. Переложите пока на тарелку.
В этом же масле обжарьте нарезанные произвольно шампиньоны.
Добавьте сливки и соль по вкусу, прогрейте и снимите с плиты.
Перелейте сливочно-грибной соус в жаропрочную форму с бортиками.
Сверху выложите обжаренную курицу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Курица в сливках с грибами в духовке готова. Налейте в тарелку для подачи соус, а сверху распределите румяную курочку и остатки грибов. По желанию украсьте блюдо свежей зеленью. Приятного аппетита!