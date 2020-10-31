Курим свои. Крым может стать столицей табачного контрафакта

Коронавирусная эпидемия внесла коррективы в состав нелегальной табачной продукции в Крыму. Теперь нелегальный табак здесь все больше представлен не завозными сигаретами из Украины или ОАЭ, а местными подделками и контрафактом. Это добавило работы полицейским, которые уже продемонстрировали рекордные темпы изъятия нелегальной табачной продукции у преступных элементов.

Коронавирус борется с контрабандой

Можно долго спорить о том, чей на самом деле Крым, но местные жители поймут – за больше чем 20 лет пребывания в составе Украины здесь выросло не одно поколение тех, кто привык к украинским товарам, любит их за качество и низкую по сравнению с аналогами цену и продолжает покупать их и сейчас. Только из-под полы, у частников, которые перевозят свой товар через границу, а потом распродают на местных стихийных рынках. Колбаса, всем известный шоколад имени экс-главы государства и, конечно, дешевый табак. Последний, хотя и дороже, чем белорусский где-нибудь в Брянске, но тоже подспорье семейному бюджету – качество фабричное, а цена – точно меньше 100 рублей, и это самые дорогие сорта.

Особенно богата на контрабанду Ялта. Летом и в начале осени спрос создают курортники, которые рады все попробовать, зимой рынок держится на местных, которые тоже не прочь сэкономить.