Итальянцы всегда умели вкусно готовить. В нашей семье паста и пицца считаются одними из самых предпочитаемых блюд. Вот поэтому я иногда просматриваю итальянские кулинарные издания в поисках нового вдохновения. Как-то на одном из таких сайтов я увидела, как готовится куриная грудка с перцем.

Это мясо хоть и диетическое, но довольно сухое, поэтому его стоит сочетать с чем-то сочным. А перец и помидоры — это как раз то что нужно, чтобы придать курице сочности и невероятного аромата. Ну что ж, давайте будем готовить вместе и превратим самые обыкновенные ингредиенты в великолепное блюдо.

Куриная грудка с перцем: особенности приготовления

Ингредиенты

Куриная грудка600 г Болгарский перец600 г Помидор400 г Сливочное масло40 г Лук1 шт. Белое сухое вино40 г Оливковое масло по вкусу Пшеничная мука50 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Скажу сразу, что данное блюдо чем-то напоминает венгерский паприкаш, но отличается яркими итальянскими нотками. Итак, приступаем к его приготовлению. Для начала чистим лук и мелко его нарезаем. Красный и желтый перец (я взяла в равных пропорциях по 300 г) моем, очищаем от семян и нарезаем соломкой. Используем глубокую кастрюлю среднего размера. В ней разогреваем оливковое масло, кладем лук и обжариваем в течение 1 минуты. После этого добавляем столовую ложку горячей воды (кстати, ее можно заменить овощным бульоном) и тушим лук еще около 3 минут на маленьком огне.Когда лук станет мягким, добавим в него помидоры, очищенные и нарезанные на кубики, а также перец соломкой. Солим, перчим и тушим под закрытой крышкой примерно 25 минут. За это время на сковороде растапливаем сливочное масло. Куриную грудку обваливаем в муке и выкладываем на сковороду. Используйте средний огонь, тогда мясо быстро подрумянится и останется сочным. После того как курица станет румяной со всех сторон, добавляем белое вино и тушим до полного испарения. За это время наш соус из перца уже приготовился. Теперь в него кладем обжаренную грудку и тушим всё 10 минут. Сначала 5 минут на среднем огне и с закрытой крышкой, а затем столько же без крышки и на маленьком огне. Эта технология поможет соусу стать гуще.

Вот и всё! Настоящее итальянское блюдо готово! Подаем его горячим, тогда оно сохранит свою кисло-сладкую сочность и приятный аромат. Такая курица по-римски или по-итальянски может храниться в холодильнике примерно 2 или 3 дня. Но перед употреблением обязательно ее разогревайте. Кстати, блюдо можете использовать и как полуфабрикат, заморозив в морозильной камере.