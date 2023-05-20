Куриная грудка в пикантном соусе: хитрость для хрустящей корочки

Никакое торжество не обходится без главного блюда, которым по праву может стать запеченная грудка с хрустящей корочкой.

Содержание

Список ингредиентов

Подготовительный этап

Непосредственно запекание

Это блюдо готовится за 2 часа, из которых вы будете заняты только 30 минут.

Список ингредиентов

Для приготовления блюда вам понадобится:

куриная грудка – 0,6 килограмма;

соевый соус – 2 столовых ложки;

томатная паста – 1 столовая ложка;

оливковое масло – 1 столовая ложка;

молотая паприка – 1 чайная ложка;

аджика – 1 столовая ложка;

чесночный зубчик – 1 штука;

сахарный песок – ½ столовой ложки;

черный молотый перец и соль – на ваш вкус.

Еще можно добавить немного лимонного сока.

Подготовительный этап

ВАЖНО! Перемешивайте маринад после добавления каждого ингредиента.

В глубокой емкости соедините измельченный прессом чеснок, аджику и томатную пасту.

Туда же добавьте сахарный песок и соевый соус.

Грудку обмойте, а лишнюю влагу уберите бумажными салфетками/полотенцами.

Положите ее на блюдо с фольгой и маслом, которое позже отправится в духовку, и тщательно обмажьте приготовленным маринадом.

Непосредственно запекание

Закройте блюдо с курицей фольгой и дайте немного настояться.

В это время включите духовой шкаф для нагрева до +180 градусов.

Когда прибор наберет нужную температуру, отправьте туда заготовку и выпекайте в течение 40 минут.

После снимите фольгу и оставьте там курицу еще на 15 минут.