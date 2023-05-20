Куриная грудка в пикантном соусе: хитрость для хрустящей корочки

Никакое торжество не обходится без главного блюда, которым по праву может стать запеченная грудка с хрустящей корочкой.
Содержание
- Список ингредиентов
- Подготовительный этап
- Непосредственно запекание
Это блюдо готовится за 2 часа, из которых вы будете заняты только 30 минут.
Список ингредиентов
Для приготовления блюда вам понадобится:
- куриная грудка – 0,6 килограмма;
- соевый соус – 2 столовых ложки;
- томатная паста – 1 столовая ложка;
- оливковое масло – 1 столовая ложка;
- молотая паприка – 1 чайная ложка;
- аджика – 1 столовая ложка;
- чесночный зубчик – 1 штука;
- сахарный песок – ½ столовой ложки;
- черный молотый перец и соль – на ваш вкус.
Еще можно добавить немного лимонного сока.
Подготовительный этап
ВАЖНО! Перемешивайте маринад после добавления каждого ингредиента.
В глубокой емкости соедините измельченный прессом чеснок, аджику и томатную пасту.
Туда же добавьте сахарный песок и соевый соус.
Грудку обмойте, а лишнюю влагу уберите бумажными салфетками/полотенцами.
Положите ее на блюдо с фольгой и маслом, которое позже отправится в духовку, и тщательно обмажьте приготовленным маринадом.
Непосредственно запекание
Закройте блюдо с курицей фольгой и дайте немного настояться.
В это время включите духовой шкаф для нагрева до +180 градусов.
Когда прибор наберет нужную температуру, отправьте туда заготовку и выпекайте в течение 40 минут.
После снимите фольгу и оставьте там курицу еще на 15 минут.